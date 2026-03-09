Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan adli işlem başlatılan Halil Kürklü gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında Halil Kürklü ve Celal Çaltı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Mahkeme, şüpheli Halil Kürklü hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğunu belirterek tutuklama kararı verdi. Kararda, suçun niteliği, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması, kaçma ve delilleri karartma ihtimali ile suçun cezasının alt ve üst sınırları dikkate alınarak tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ifade edildi.
HALİL KÜRKLÜ'NÜN İLK SABIKASI DEĞİL
Bu kapsamda Halil Kürklü'nün tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildiği öğrenildi. Kürklü'nün daha önce de benzer suçlamalar nedeniyle tutuklandığı belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ
Halil Kürklü, sokak röportajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. Olayın ardından Hasan Köksoy ve Halil Kürklü hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) maddelerinden adli işlem başlatılmıştı.
TUTUKLANDI
Devleti ve devlet büyüklerini hedef aldırdığı uyuşturucudan da dosyası olan Halil Kürklü skandal ifadelerinin ardından da tutuklanmıştı.