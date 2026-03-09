Daha önce uyuşturucu ve benzer suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenilen Halil Kürklü cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürecinde Halil Kürklü ile birlikte Celal Çaltı ve Hasan Köksoy hakkında da yasal işlem uygulandı.

Şüpheli hakkında bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik ifadeleri nedeniyle adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Mahkeme, şüpheli Halil Kürklü hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğunu belirterek tutuklama kararı verdi. Kararda, suçun niteliği, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması, kaçma ve delilleri karartma ihtimali ile suçun cezasının alt ve üst sınırları dikkate alınarak tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ifade edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında Halil Kürklü ve Celal Çaltı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

HALİL KÜRKLÜ'NÜN İLK SABIKASI DEĞİL

Bu kapsamda Halil Kürklü'nün tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildiği öğrenildi. Kürklü'nün daha önce de benzer suçlamalar nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Halil Kürklü, sokak röportajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. Olayın ardından Hasan Köksoy ve Halil Kürklü hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) maddelerinden adli işlem başlatılmıştı.

Devleti ve devlet büyüklerini hedef aldırdığı uyuşturucudan da dosyası olan Halil Kürklü skandal ifadelerinin ardından da tutuklanmıştı.