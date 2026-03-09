CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan kritik diplomasi trafiği | Aliyev ve Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesinde İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecini ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini belirtirken Aliyev de Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

BÖLGESEL GERİLİM GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ

Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, İran'dan Türkiye'ye yönelik füze ateşlenmesine ilişkin, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz." dedi.

ARAŞTIRMA EKİBİ KURULACAK

İran Devlet Medyası tarafından yapılan açıklamada "İran Devlet Başkanı, Türkiye Devlet Başkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Türkiye'ye yönelik füze saldırıları iddialarını araştırmak üzere ortak bir ekip kurmaya hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

