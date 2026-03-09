Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
BÖLGESEL GERİLİM GÖRÜŞÜLDÜ
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, İran'dan Türkiye'ye yönelik füze ateşlenmesine ilişkin, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz." dedi.
ARAŞTIRMA EKİBİ KURULACAK
İran Devlet Medyası tarafından yapılan açıklamada "İran Devlet Başkanı, Türkiye Devlet Başkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Türkiye'ye yönelik füze saldırıları iddialarını araştırmak üzere ortak bir ekip kurmaya hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.