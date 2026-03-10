Maçın ilk yarısında Onana iki süper kurtarış yaptı. Kayserisporlu Makarov ve Chalov iki net pozisyonda Onana'yı geçemedi. Trabzonspor, ikinci yarıya daha özgüvenli ve daha hızlı başladı. Zubkov, çalımlarla Kayserispor ceza sahasına indi, etkili bir vuruş yaptı. Direkten dönen top kaleci Bilal'ın sırtına çarparak ağlara gitti. Kayserispor'un yeni hocası Erling Moe, takımına iyi futbol oynatıyor. Geleli kısa süre olmasına rağmen! Dün 10 kişi oynamalarına rağmen çok pozisyon buldular. Hızlı oynadılar. Zubkov ikinci yarıda hücumda müthiş işler yaptı. Attığı golün dışında bazuka gibi şutlar attı. Onuachu'nun ilk golünün asistini yapan Pina, hem savunmada iyiydi, hem de hücuma katkı verdi.

Mustafa her zamanki gibi yüreği ile oynadı. Penaltı pozisyonunda direkten dönen şutu muazzamdı. Onuachu, Trabzonspor'un adeta şah damarı gibi. 20 golü ulaştı ligde. 7 maçtır sürekti atıyor. Bu performansı ile ligi 'gol kralı' olarak tamamlar. Oulai tek başına Trabzonspor orta alanını çekip çeviriyor. Ozan Tufan iyi niyetliydi. Ama Ozan da Okay da Folcarelli gibi savaşçı değil. Beşiktaş ile aradaki puan farkını 8'e çıkaran Trabzonspor, üçüncülük koltuğundaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bu takım ve bu başarı Fatih Tekke'nin eseri!

REHA KAPSAL: İSTEKLER VE TALEPLER Trabzonspor zor geçmesi beklenen Kayserispor deplasmanına çıktı. Birinin hedefi zirve yarışından kopmamak diğerinin ise düşme potasından bir an önce kurtulmak. Maça topa sahip olarak başlayan bordo-mavililer oyun dengesi ve temposunu ilk 25 dakika istediği gibi sağlayamadı. Hatta hızlı hücumlardan Kayserispor'a iki net gol pozisyonu verdi. Rakibin 10 kişi kalması, bordomavilileri rehavete itti. Bu arada önünde olan pozisyonda net kırmızı kartı görmezden gelen Cihan Aydın, daha neyi görecek merak ediyorum? İyi ki VAR var da bu yanlışı yerinde bir kararla düzeltti. Topa ritim vermesi, çabuk yön değiştirmesi, hareketlilik ve kalesine yakın bir mesafede derin savunma yapan rakibine karşı en önemli anahtar formül, oyunu genişletip kenarlarda ikili oyunlarda içeriye orta yapmak.

Bunları doğru yaptığı anlarda Pina'nın asistinde Onuachu ile golü buldu. Trabzonspor bu çalışılmış hücum setinden sonra yine hazırlanmış ve çizilmiş köşe vuruşu organizasyonu ile farkı ikiye çıkardı. Bir yerde maçı ilk 45 dakikada bitirdi. İkinci yarı oyunun kontrolü tamamen bordo-mavililerdeydi. Nitekim bunun sonucunda üçüncü golü de buldu. Uzun bir aradan sonra Zubkov sergilediği performansla öz güvenini yeniden kazandı. Bu gelecek haftalar için çok önemli. Trabzonspor son bölümde skorun verdiği rahatlıkla rakibine pozisyon vermesine rağmen hak ettiği üç puanla sahadan ayrılmasını bildi. Fatih hoca her maç oyun mekaniğini geliştiriyor. Önce istek ve taleplerine cevap verecek oyuncular istiyor. Oyunu, oyuncu üzerinden okumak değil, teknik adam üzerinden okumak en önemlisi ve değerlisi. Bu yüzden Tekke ülke futboluna damga vurma yolunda emin adımlarla ilerliyor.