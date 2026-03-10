ULAŞ ÖZDEMİR: DEV ADAM
Kağıt üzerinde küme düşme hattındaki bir takımla oynamak kolay görünebilir ama işin aslı hiç de öyle değil. Ligin bu evreleri alt sıralardaki takımlar için artık birer "hayat memat" meselesi. Takımda eksikler vardı ama gözler ister istemez Folcarelli'yi aradı. Kabul edelim bu adamın takımda bir yedeği, bir benzeri yok. O sahada olmayınca diziliş aynı kalsa bile takımın kimyası ve oyun zihniyeti tamamen değişiyor. Öte yandan ilk 11'de Ozan'ı görmek benim için sürpriz olmadı. Son haftalardaki performansıyla formayı zaten hak ediyordu.
Fatih Hoca da bu hakkı ona teslim ederek güzel bir ödül verdi. Sahaya 4-4-2'ye yakın bir düzenle çıktı Trabzonspor. Muçi biraz daha sol kanada yakın bir serbestlikteydi. Kayserispor maça topu tamamen Trabzonspor'a bırakıp hızlı hücumlarla açık arama planıyla başladı. Beklediğim o "aşırı motivasyon" durumu, Dorukhan'ın kontrolsüz girişinde kendini hemen gösterdi.
Oulai son anda ayağını çekmese, Allah korusun çok ciddi bir sakatlık izleyebilirdik. İlk yarı aslında Trabzonspor için pek de parlak gitmiyordu. Ancak sahada öyle bir dev var ki, siz pozisyon üretmekte tıkansanız bile o yarım pozisyondan gol çıkarabiliyor. Pina ortaladı, o ceza sahasında tek başınaydı ama yine en iyi bildiği işi yaptı ve kafayı yapıştırıp golünü attı. Zubkov'un bu takım için ne kadar kıymetli olduğunu artık uzun uzun anlatmaya gerek yok. Takımın resmen yaratıcılık motoru.
O sahada olunca hem çizgiyi daha iyi kullanıyor hem de bire birlerde fark yaratıyoruz. Zubkov sazı eline alınca Trabzonspor bambaşka bir üretkenliğe kavuşuyor. Özetle dar alanda hücum ederken ve kanat savunmasında hala ciddi gedikler veriyor Trabzonspor. Folcarelli'nin yokluğu her saniye hissediliyor. Yine de elinizde Onuachu ve Zubkov gibi iki büyük koz aynı anda sahadaysa, en kördüğüm olmuş maçları bile bir şekilde çözebiliyorsunuz.
MUSTAFA ÇULCU: BRAVO AYDIN
Onuachu Trabzonspor için hakikaten büyük koz ve şapka çıkarılacak büyük golcü. Kornerlerde ve duran toplarda çalışılmış aksiyonlar seyrettik. Farkı yakalayan Trabzonspor bir eksik rakibi karşısında vites düşürünce Kayserispor son bölümde pozisyonlar ve bir de gol buldu. Ama sonuç için gücü yetmedi. Oyunda Folcarelli'nin yokluğunu zaman zaman hisseden konuk ekip çok değerli üç puanı almayı bildi. Cihan Aydın oyuna VAR müdahalesi yiyerek başladı. OFR'den döndüğünde yüzü gerildi. İnanmadıysan kendi kararında kal o zaman! Pozisyon senin 3-4 metre önünde en iyi gören sendin ama Dorukhan'a sarı verdin! VAR'dan doğru kararla sarı iptal oldu, kırmızı geldi.
40'ta Brenet'in açık sol koluna gelen topta Trabzonspor penaltı bekledi. Lakin önündeki Brenet'e temas eden Onuachu rakibe müdahale ettiği için aktif oldu ve ofsayttı. 3 dakika 7 saniye sonra "Sonucu önceden bilinen VAR müdahalesi" geldi. Penaltı olmaz, öncesindeki ofsayt doğru karar. Uzatma dakikalarında Zubkov'un şutunda Benes'in genişlemiş, bariyer oluşturan eline gelen topta hakem VAR'a yaslanmadan sahada doğru bir penaltı verdi. Bravo. Özlemişiz böyle kararları. Kaçabileceği bir pozisyonda yer alma hatası yapıp kendisine top çarpması yakışmadı. 90+2'de Kayserispor penaltı bekledi. Mustafa'nın kolu doğal konumda, genişleme yok. Devam kararı doğru. Cumartesi ve pazar maçlarında yaşanan hakem facialarından sonra Cihan Aydın'ın performansı merhem gibi geldi. İletişim esnasında paniklemiş, kısmen agresif görünen beden dilini düzeltmesini tavsiye ediyorum. Çünkü sen FIFA hakemisin...
ZEKİ UZUNDURUKAN: ONUACHU GOL KRALI OLUR
Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında 'gökdelen'i, Paul Onuachu'nun ilk yarıdaki golleri ile 3 puanı cebine koydu. Bunda Kayserispor'un daha maçın başında 10 kişi kalmasının etkisi büyük oldu. Dorukhan Toköz, Oulai'nin bileğine çift daldı. Hakem Cihan Aydın, kırmızıyı atlayıp pozisyonu sarı ile geçiştirdi. Dorukhan adeta dehşet içinde hakeme itiraz etti. Dorukhan kardeşim, bu hareketin neyine itiraz ediyorsun! Bir rakibin bu hareketi sana yapsa tepkin ne olurdu! VAR odasındaki Özgür Yankaya ve İbrahim Çağlar Uyarcan, hakemi VAR'a davet etti. Cihan Aydın izledi ve Dorukhan'a kırmızı gösterdi.
Kırmızı karttan sonra sanki 10 kişi kalan taraf Trabzonspor gibi bir görüntü ortaya çıktı. İlk yarının son bölümüne kadar pozisyonlar bulan, gol arayan taraf Kayserispor'du. Hem de bir kişi eksik Kayserispor! Trabzonspor, rakip 10 kişi kalınca, 'ben bu maçı kazandım' diye düşündü. Ama sahada koşmayı, savaşmayı unuttu. Fatih Tekke'nin kenardan uyarıları takımı kendine getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında süper golcü Onuachu sahneye çıktı. Pina'nın ortasına harika bir kafa vuruşu ile tabelayı değiştirdi. Bu golün hemen ardından Zubkov'un şutunda Benes topa elle müdahale edince, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Onuachu, Trabzonspor'u Kayserispor deplasmanında sırtladı.
Maçın ilk yarısında Onana iki süper kurtarış yaptı. Kayserisporlu Makarov ve Chalov iki net pozisyonda Onana'yı geçemedi. Trabzonspor, ikinci yarıya daha özgüvenli ve daha hızlı başladı. Zubkov, çalımlarla Kayserispor ceza sahasına indi, etkili bir vuruş yaptı. Direkten dönen top kaleci Bilal'ın sırtına çarparak ağlara gitti. Kayserispor'un yeni hocası Erling Moe, takımına iyi futbol oynatıyor. Geleli kısa süre olmasına rağmen! Dün 10 kişi oynamalarına rağmen çok pozisyon buldular. Hızlı oynadılar. Zubkov ikinci yarıda hücumda müthiş işler yaptı. Attığı golün dışında bazuka gibi şutlar attı. Onuachu'nun ilk golünün asistini yapan Pina, hem savunmada iyiydi, hem de hücuma katkı verdi.
Mustafa her zamanki gibi yüreği ile oynadı. Penaltı pozisyonunda direkten dönen şutu muazzamdı. Onuachu, Trabzonspor'un adeta şah damarı gibi. 20 golü ulaştı ligde. 7 maçtır sürekti atıyor. Bu performansı ile ligi 'gol kralı' olarak tamamlar. Oulai tek başına Trabzonspor orta alanını çekip çeviriyor. Ozan Tufan iyi niyetliydi. Ama Ozan da Okay da Folcarelli gibi savaşçı değil. Beşiktaş ile aradaki puan farkını 8'e çıkaran Trabzonspor, üçüncülük koltuğundaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bu takım ve bu başarı Fatih Tekke'nin eseri!
REHA KAPSAL: İSTEKLER VE TALEPLER
Trabzonspor zor geçmesi beklenen Kayserispor deplasmanına çıktı. Birinin hedefi zirve yarışından kopmamak diğerinin ise düşme potasından bir an önce kurtulmak. Maça topa sahip olarak başlayan bordo-mavililer oyun dengesi ve temposunu ilk 25 dakika istediği gibi sağlayamadı. Hatta hızlı hücumlardan Kayserispor'a iki net gol pozisyonu verdi. Rakibin 10 kişi kalması, bordomavilileri rehavete itti. Bu arada önünde olan pozisyonda net kırmızı kartı görmezden gelen Cihan Aydın, daha neyi görecek merak ediyorum? İyi ki VAR var da bu yanlışı yerinde bir kararla düzeltti. Topa ritim vermesi, çabuk yön değiştirmesi, hareketlilik ve kalesine yakın bir mesafede derin savunma yapan rakibine karşı en önemli anahtar formül, oyunu genişletip kenarlarda ikili oyunlarda içeriye orta yapmak.
Bunları doğru yaptığı anlarda Pina'nın asistinde Onuachu ile golü buldu. Trabzonspor bu çalışılmış hücum setinden sonra yine hazırlanmış ve çizilmiş köşe vuruşu organizasyonu ile farkı ikiye çıkardı. Bir yerde maçı ilk 45 dakikada bitirdi. İkinci yarı oyunun kontrolü tamamen bordo-mavililerdeydi. Nitekim bunun sonucunda üçüncü golü de buldu. Uzun bir aradan sonra Zubkov sergilediği performansla öz güvenini yeniden kazandı. Bu gelecek haftalar için çok önemli. Trabzonspor son bölümde skorun verdiği rahatlıkla rakibine pozisyon vermesine rağmen hak ettiği üç puanla sahadan ayrılmasını bildi. Fatih hoca her maç oyun mekaniğini geliştiriyor. Önce istek ve taleplerine cevap verecek oyuncular istiyor. Oyunu, oyuncu üzerinden okumak değil, teknik adam üzerinden okumak en önemlisi ve değerlisi. Bu yüzden Tekke ülke futboluna damga vurma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
İSKENDER GÜNEN: SAVUNMA REZALET
Futbolda ilginç bir gerçek var, erken kırmızı kartla 10 kişi kalan takım ilk 20-30 dakikada daha tehlikeli olur. Çünkü takımın motivasyonu müthiş yükselir, savunma kompakt olur. Bu gerçeği dün bir kez daha gördük. Kayserispor, Dorukhan'ın anlamsız müdahalesi ile 8'de 10 kişi kaldı. Buna rağmen ilk 30 dakikalık bölümde ev sahibinin yakaladığı 3 net gol pozisyonu var. Trabzonspor savunmasının karşı ataklarda zorlandığını gördük. Orta saha ile savunma hattı arasındaki mesafe zaman zaman açıldı ve Kayseri karşı ataklarda tehlike oluşturdu. Trabzonspor'un kilidi açması ise ilk yarının son dakikalarında geldi. Pina'nın sağ kenardan asistinde Onuachu, fiziksel üstünlüğünü kullandı ve takımını öne geçirdi. Sonrasında ise kazanılan penaltı ve Onuachu'nun attığı ikinci gol.
Doğaldır ki psikolojik kontrolün Trabzon'a geçmesi gerekirken ikinci yarıda gelen üçüncü golden sonra Kayserispor'un daha fazla pozisyon ürettiğini gördük. Orta alanda Oulai, olumlu bir oyun ortaya koydu. Ozan için ise aynı şeyleri söyleme şansımız yok. Önde Muçi ve Augusto etkisiz, her zaman olduğu gibi Onuachu sonucu değiştiren gerçek bir fenomen… Bu arada Onana'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Topu oyuna sokarken yaptığı pas hatalarına dikkat etmesi gerekir, yoksa Trabzonspor'un başını çok ağrıtır. Sonuç olarak Trabzonspor, Kayseri deplasmanında savunma problemlerine rağmen kazanmasını bildi. Fakat skorun rahatlığı, oyunun savunma zaaflarının üzerini örtmemeli.
Bu galibiyet değerli ancak çıkarılması gereken dersler de bir o kadar açık.