Liverpool teknik ekibi ise İstanbul deplasmanına bazı eksiklerle geliyor. Kulübün resmi maç önü haberine göre Alisson Becker, pazartesi antrenmanında yaşadığı sorun nedeniyle kafileye alınmadı, Federico Chiesa da hastalığı yüzünden seyahat etmedi. Conor Bradley, Wataru Endo ve Alexander Isak da eksikler arasında gösterildi. İngiliz ekibinde Curtis Jones rövanş öncesi kart sınırında bulunuyor.

YAZ TRANSFERİNDE REKOR DÜZEYDE HAMLELER YAPTI

Liverpool, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken adımlar attı. İngiliz ekibi, Florian Wirtz için toplamı 116 milyon sterline çıkabilen bir anlaşma yaptı. Alexander Isak transferi ise 125 milyon sterlinlik bedelle kulüp tarihinin ve İngiltere futbolunun en ses getiren hamlelerinden biri oldu. Hugo Ekitiké için 69 milyon sterlin artı bonuslar içeren bir anlaşma yapıldı. Milos Kerkez 40 milyon sterlinlik bedelle kadroya katılırken, Jeremie Frimpong için de 35 milyon avroluk serbest kalma bedeli devreye girdi.