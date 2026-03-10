Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlayacak. TSİ 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanacak.
DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK RANDEVU
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20. sırada tamamladı. Play-off turunda Juventus'u İstanbul'da 5-2 yenen Galatasaray, rövanşta uzatmalar sonunda 3-2 kaybetmesine rağmen toplamda 7-5 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liverpool ise lig etabında 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 3. sıradan doğrudan son 16'ya yükseldi.
RAMS PARK'TA BİR KEZ DAHA LIVERPOOL
İki takım bu sezon 30 Eylül 2025'te yine İstanbul'da karşı karşıya geldi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. O maçta galibiyet golünü Victor Osimhen penaltıdan attı. UEFA'nın ikili rekabet verilerine göre Galatasaray ile Liverpool şimdiye kadar 5 kez karşılaştı; sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti, Liverpool ise 1 kez kazandı. Galatasaray, Liverpool'a karşı iç sahada oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçında da yenilgi görmedi.
GECENİN AÇILIŞ MAÇI OLACAK
UEFA'nın açıkladığı son 16 turu programına göre Galatasaray-Liverpool karşılaşması, 10 Mart Salı gününün 18.45 CET başlayan tek maçı olacak. Aynı akşam oynanacak Atalanta-Bayern Münih, Atletico Madrid-Tottenham ve Newcastle-Barcelona maçları ise standart saat olan 21.00 CET'de başlayacak. Bu nedenle RAMS Park'taki mücadele, Avrupa gecesinin açılış karşılaşması konumunda bulunuyor.
OKAN BURUK'UN ELİ GÜÇLÜ
UEFA'nın maç önü verilerine göre Galatasaray cephesinde önemli bir eksik görünmüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Noa Lang, Mario Lemina, Victor Osimhen, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. UEFA'nın muhtemel 11'inde Galatasaray; Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang ve Osimhen dizilişiyle yer aldı.
OSIMHEN YİNE EN BÜYÜK KOZ
Victor Osimhen, UEFA verilerine göre bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 7 gol kaydetti. Nijeryalı yıldız, Juventus eşleşmesindeki uzatma golüyle turda belirleyici rol oynadı ve Liverpool'a karşı lig etabındaki maçta da skoru değiştiren isim oldu. Galatasaray cephesinde gözler bir kez daha Osimhen'in üzerinde olacak.
REKORA BİR ADIM UZAKLIKTA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon attığı gollerle tarih yazmaya çok yaklaştı. UEFA verilerine göre Osimhen, 2025-26 sezonunda Devler Ligi'nde 8 maçta 7 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı golcü, bir Türk takımı oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda ulaştığı en yüksek sayı olan 8 gole bir adım uzaklıkta bulunuyor.
Bu alandaki rekorun sahibi Burak Yılmaz olmuştu. UEFA'nın 2012-13 sezonu resmi istatistiklerine göre Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 gole ulaşmıştı. Victor Osimhen, Liverpool karşısında gol bulması halinde bu rekoru egale edecek ve Türk futbolu adına önemli bir başarıya ortak olacak.
RÖVANŞ 18 MART'TA ANFIELD'DA
Eşleşmenin ikinci ayağı 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak. Liverpool kulübünün açıkladığı fikstüre göre rövanş 23.00'te başlayacak. UEFA takviminde de aynı tarih Liverpool-Galatasaray ikinci maçı olarak yer alıyor. Galatasaray, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan avantajlı bir skor çıkararak İngiltere'ye gitmeyi hedefliyor.
LIVERPOOL'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Liverpool teknik ekibi ise İstanbul deplasmanına bazı eksiklerle geliyor. Kulübün resmi maç önü haberine göre Alisson Becker, pazartesi antrenmanında yaşadığı sorun nedeniyle kafileye alınmadı, Federico Chiesa da hastalığı yüzünden seyahat etmedi. Conor Bradley, Wataru Endo ve Alexander Isak da eksikler arasında gösterildi. İngiliz ekibinde Curtis Jones rövanş öncesi kart sınırında bulunuyor.
YAZ TRANSFERİNDE REKOR DÜZEYDE HAMLELER YAPTI
Liverpool, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken adımlar attı. İngiliz ekibi, Florian Wirtz için toplamı 116 milyon sterline çıkabilen bir anlaşma yaptı. Alexander Isak transferi ise 125 milyon sterlinlik bedelle kulüp tarihinin ve İngiltere futbolunun en ses getiren hamlelerinden biri oldu. Hugo Ekitiké için 69 milyon sterlin artı bonuslar içeren bir anlaşma yapıldı. Milos Kerkez 40 milyon sterlinlik bedelle kadroya katılırken, Jeremie Frimpong için de 35 milyon avroluk serbest kalma bedeli devreye girdi.
BASKI ARTTI
Liverpool, Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklenen istikrarı yakalayamadı. Kırmızılar, 29 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 48 puanda kaldı. İngiliz ekibi, lig tablosunda 6. sırada yer alırken lider Arsenal'in 19 puan gerisinde bulunuyor. Bu tablo, Şampiyonlar Ligi öncesinde Liverpool üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:Uğurcan, Sacha Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szobozlai, Mac Alisster, Gravenberch, Salah, Ekitike, Gakpo.