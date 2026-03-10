CANLI YAYIN
Emekli promosyonu 100 bin TL'ye çıktı! SSK ve Bağ-Kur'luya 13 bankadan mart ayı ödeme listesi

Emeklilere ek gelir imkanı sunan banka promosyonunda kampanya hareketliliği sürüyor. Mart ayı kampanyalarında emeklilere sunulan avantaj daha da büyüdü. Otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeler artırılırken, sıfır faizli kredi imkanları da çoğaldı. Bankalar emeklilere 100 bin liraya varan fayda sunduğunu duyurdu. İşte bankaların promosyon kampanyaları.

Bankaların promosyon yarışı büyüdü. Mart kampanyalarında emeklilere, dul ve yetimlere sunulan fayda 100 bin liraya kadar çıktı. Peki hangi banka ne veriyor? Yüksek promosyon almak için hangi şartlar aranıyor? İşte detayları...

AKBANK:100.000 liraya varan liraya fayda sunduğunu duyurdu. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 8.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 13.250, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 16.750, 20.000 lira ve üzeri olanlara 20.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor.

🔴En az biri yeni olmak üzere yeni fatura talimatına 2.000, mevcut fatura talimatına 1.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 lira, kredi kartı harcamasına 10.000 lira, davet koduyla mobilden Akbanklı olup maaşını taşıyan yakınlardan 10.000 liraya varan olmak üzere 50.000 liraya varan nakit ödül imkanı sunuyor. Faizsiz 6 ay vadeli 50.000 liraya varan kredi kullandırıyor.

DENİZBANK: 27.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon veriyor.

🔴Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere 2.000-5.000 lira arası ve aktif kredi kartı kullananlara 8.000 lira olmak üzere toplam 15.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.

GARANTİ BBVA:Maaşını bankadan alanlara 25.000 liraya varan promosyonve ödül veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor.

✔Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus imkanı bulunuyor.

HALKBANK: 60.000 liraya varan avantaj sağlıyor.Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.

✔Emekli maaşını taşıyanlara buna ilaveten 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 35.000 liraya varan indirim ve otomatik fatura talimatına 3.500 liraya varan puan imkanı sunuyor.

ING: Emeklilere 28.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira.

Buna ilaveten 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 50.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.000 lira, 50.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.000 lira ödül ve banka kartıyla 3.500 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 2.500 lira iade imkanı sağlıyor.

İŞ BANKASI: 25.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 1.000 lira, kredi kartıyla aylık 5.000 lira ve üzeri alışveriş işlemlerinde 6 ayda toplam 9.000 lira MaxiPuan kazanılabiliyor.

KUVEYT TÜRK: 27.500 liraya varan promosyon veriyor.Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 10.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 16.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 20.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 24.000 lira ödüyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira ek promosyon imkanı sunuyor.

ŞEKERBANK: 27.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.

Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira bonus, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira olmak üzere 15.500 liraya varan ek ödül veriyor.

QNB: 31.000 liraya varanemeklilik ödülü veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyon alıyor.

Ayrıca hesaptan 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına 3.000, ihtiyaç kredisi kullanana 2.500, ek hesap kullanana 2.500 lira ödül ve kredi kartıyla harcamaya 3.000 lira iade imkanı olmak üzere 11.000 liralık ek avantaj sağlıyor.

TEB: 21.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödeme gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE FİNANS: 27.000 liraya varan promosyonve 5.000 liraya varan ödül imkanı sunuyor.

İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında olanlara 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 18.500, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 27.000 lira ödeme yapıyor. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500, toplamda 5.000 lira ek ödül veriyor.

YAPI KREDİ:30.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödüyor.

Ek olarak 2 yeni fatura talimatına maaş dilimlerine göre sırasıyla 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya maaş dilimlerine göre 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 lira, mobil uygulama üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 lira ek ödül veriyor.

VAKIF KATILIM: 25.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 9.999 liraya kadar olanlara 8.750, 10.000-14.999 arasında bulunanlara 14.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 17.500, 20.000-49.999 lira arasında bulunanlara 21.000, 50.000 lira ve üzeri olanlara 25.000 lira promosyon fırsatı var.

ZİRAAT BANKASI: İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj sunuyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi imkanı, her ay 6 bin liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans bulunuyor.

PROMOSYONLA İLGİLİ MERAK EDİLEN 10 SORU 10 CEVAP

1. Emekli banka promosyonu nedir?
Emekli banka promosyonu, emekli maaşını belirli bir süre aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere bankalar tarafından yapılan nakit veya ek ödül ödemesidir.

2. Banka promosyonu almak için ne yapmak gerekir?
Promosyon alabilmek için emekli maaşının ilgili bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekir.

3. Promosyon tutarları neye göre değişir?
Promosyon miktarı emeklinin aldığı maaş tutarına göre belirlenir. Maaş yükseldikçe bankaların verdiği promosyon tutarı da artar.

4. Ek promosyon fırsatları nasıl kazanılır?
Otomatik fatura ödeme talimatı vermek, kredi kartı kullanmak, belirli harcamaları gerçekleştirmek veya emekli yakını davet etmek gibi şartlarla ek promosyonlar kazanılabilir.

5. Bankaların sunduğu toplam avantaj ne kadar oluyor?
Mart ayındaki kampanyalarda bazı bankalar, promosyon, ek ödüller ve faizsiz kredi imkanlarıyla toplamda 100 bin liraya varan avantaj sunduğunu duyurdu.

6. Promosyon ödemeleri tek seferde mi yapılır?
Çoğu banka promosyon ödemesini tek seferde nakit olarak hesaba yatırır. Ek kampanyalar ise farklı tarihlerde verilebilir.

7. Faizsiz kredi imkanı promosyon kapsamında mı?
Bazı bankalar promosyon kampanyasına ek olarak emeklilere belirli tutarlarda faizsiz veya düşük faizli kredi fırsatları sunabiliyor.

8. Birden fazla bankadan promosyon alınabilir mi?
Aynı anda birden fazla bankadan promosyon alınamaz. Emekli maaşı hangi bankaya taşınırsa promosyon o bankadan alınır.

9. Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilirse ne olur?
Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilirse alınan promosyonun kullanılmayan kısmı bankaya geri ödenir.

10. Promosyon kampanyaları ne kadar süre geçerli oluyor?
Bankaların promosyon kampanyaları belirli dönemlerde güncellenir ve genellikle birkaç ay süreyle geçerli olur. Kampanya şartları bankaya göre değişebilir.