Bahçeli, şöyle konuştu:

"28 Şubat 2026 tarihinde, Minab kentinde bir okulun bombalanması sonucunda 175 çocuğun ölmesi tahammül edilemeyecek bir katliamdır. Hakikaten felaket kol gezmektedir. 2007 yılında Antarktika'da çekilen bir belgeselde kolonisinden ayrılan bir penguenin video görüntüsü 2026 yılının ilk aylarında herkesin dilinde ve gündemindeydi. Bu penguenin derdiyle dertlenip sonuçlar çıkartan; söz konusu doğal davranışı kolektif bilincin kırılması olarak gören, insanla ilişkilendirip toplumsal travmaların gecikmiş yankısı, insanın kendisine tuttuğu ayna şeklinde yorumlayan herkese sesleniyorum; Gazze'de soykırıma uğrayan 50 bin çocuğun, İran'da sayıları 300'ü aşan çocukların dramları, acıları, yürekleri kavuran feci sonları bir penguen kadar önemli ve öncelikli değil midir? Nesli tükenen bir kuşu mesele edip de, sırayı eşrefi mahlukat olan bir çocuk alınca ona sırt çevirmek, duyarsız ve duygusuz yaklaşmak insanlık mirasının, insanlık değerlerinin neresinde vardır, neresinde mevcuttur? İran'da, Gazze'de ölenler çocuk değil de penguenler olsaydı küresel yas mı ilan edilecekti? Uluslararası toplum ayağa kalkmalı. Bu ahlaki ve vicdani sorumluluk evvela Amerikan halkının ve Yahudi toplumunundur."

"BU TUZAĞA HİÇBİR MÜSLÜMAN DÜŞEMEZ, DÜŞMEMELİ"

Hristiyan din adamlarının, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sürerken Beyaz Saray'da bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump için yaptığı duayı hatırlatan Bahçeli, bu durumu eleştirdi.

"Evangelist papazların dolduruşuna gelip Oval Ofis'te ayinler düzenlemek, Armagedon Savaşı'yla ilgili teolojik hezeyanlar üretmek dünyanın nasıl bir musibetle doğrudan doğruya muhatap olduğunu ibret verici ölçüde göstermektedir. Adı konulmamış bir din savaşı başladı da biz mi farkında değiliz?" diyen Bahçeli, Orta Doğu'da Sünni-Şii husumetine çanak tutan, bu kapsamda kamplaşma ve kutuplaşmayı sertleştirmek için provokasyon zemini kollayan karanlık emellere kapalı durmanın"Müslümanım"diyen herkes için hayat memat konusu olduğunu söyledi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu tuzağa hiçbir Müslüman düşemez, düşmemelidir. Böylesi bir vebale hiçbir din kardeşimiz ortak olamaz, olmamalıdır. Şii de Müslüman'dır, Sünni de Müslüman'dır; bozgunculuğun davulunu çalanlar, sanal ihtilafların namlusunu tutanlar alçak kere alçaktır. Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan ve ortam yoklayan, bu sayede İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır.

Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir, onun bunun projelerinde piyon olarak da görülemez, gösterilemez. Kürtler onurlu, şerefli, yürekli, soylu ve sağduyulu bir halktır. Türk-Kürt kardeşliği üzerinde cephe açmanın, gedik oluşturmanın hesabıyla İran'ın tarihi Türk kentlerini karıştırmanın, Türklerle Kürtleri çatıştırmanın arayış ve amacını kurgulayanlar, ancak ve ancak düşmanca tutum takınan namertlerdir. Türk, Kürt'ün kardeşi, Kürt, Türk'ün alın yazısı, kader ortağıdır."

"HER ÜLKE AKLINI BAŞINA ALMALI"

İran'da vurulan şehirlerin büyük çoğunluğunun Türk şehri olduğunu belirten Bahçeli,"Tebriz'den İsfahan'a kadar kardeşlerimiz ateş altındadır." dedi.

Bahçeli'nin taktığı rozet ve yüzük dikkat çekti

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları hatırlatan Bahçeli, 4 Mart'ta da İran'dan Türkiye istikametine doğru gelen balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmeden NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu tehlike saçan vakalarla ilgili İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptığı özür mahiyetindeki açıklamalar, egemenlik haklarımıza gösterilen saygının telaffuz edilmesi elbette tarihi kıymettedir. Ancak 9 Mart 2026 tarihinde, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren yeni bir balistik mühimmatın gene NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi, bazı mühimmat parçalarının da Gaziantep'te boş arazilere düşmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Taciz, tahrik veya tertip olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyeti'dir.

Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak, iyi komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin de yolgeçen hanı olmadığını, canı sıkılanın, keyfi yetenin füze ateşleyeceği bir ülke olarak görülemeyeceğini de ihtiyatlı ve temkinli bir dille beyan ediyoruz. Elbette Türkiye'yle İran'ı karşı karşıya getirmeye matuf siyonist-emperyalist bir komployu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz."

Bahçeli, savaşın bölgesel mahiyet alması için sahnelenen provokasyonlara karşı komşu ülkelerin hassasiyet sergilemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin veya Azerbaycan'ın hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek istemediklerini vurgulayan Bahçeli, "Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak tohumları ekmeye çalışanları reddediyoruz. Tedavüldeki iftiraları ve yaygın fitneleri elimizin tersiyle itiyoruz. Tek millet, iki devlet gerçeği, tarihin, kültürün ve yaşanmış ortak anıların muazzez sonucu ve sorumluluğudur. Biz hem sınır güvenliğimizi hem de hava saha güvenliğimizi korumakla mükellefiz."diye konuştu.

"Devletimizin egemenlik haklarına, milletimizin birliğine, dirliğine ve bekasına uzanacak her eli kırmaya da hamdolsun muktediriz" diyen Bahçeli, Türkiye'nin İran'la sınır uzunluğunun 530 kilometre olduğunu hatırlattı. Bahçeli, "Biz aynı coğrafyayı paylaşan, tarihi ilişkileri çok yoğun olan iki dost ülkeyiz. Komşu bir ülkeye yapılan her vandal saldırıya tepkimiz ve itirazımız vardır. Biz haklının yanında, haksızlık yapan kim olursa olsun sonuna kadar da karşısındayız. Şayet söz konusu zalimlerse asla bitaraf olmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının küresel enerji piyasalarında arz ve lojistik şoklara neden olduğunu dile getiren Bahçeli, dünya petrol ticaretinin beşte birinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını anımsattı.