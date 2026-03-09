CANLI YAYIN
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü: Gündem Gaziantep'te engellenen füze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü. Bakan Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Bakan Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Türkiye'nin gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini ifade etti.
  • Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.
  • Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını belirtti.
  • İran Dışişleri Bakanı Arakçi, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

BAKAN FİDAN'DAN ERAKÇİ'YE FÜZE UYARISI

Bakan Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

