Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke maçın ardından İsrail'in tarafından Gazze ve Orta Doğu'da çocukların katledilmesine tepki gösterdi.Fatih Tekke'den Gazze ve İran'daki katliamlara tepki: Hep Müslüman dünyasında oluyor
Tekke, Kayseri'de oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ÇOCUKLAR SU GİBİ ÖLDÜRÜLÜYOR
Bir gazetecinin, İsrail'in Gazze ve İran'da gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin sorusunu yanıtlayan Tekke,"Çocukların su gibi öldürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz." dedi.
KATLİAMLAR HEP MÜSLÜMAN DÜNYASINDA
Katliamların hep Müslüman dünyasında olduğunu belirten Tekke, dünyanın bir sınavdan geçtiğini dile getirdi.
AHLAKSIZLIK ÇAĞI
Türk felsefe ve bilim tarihçisi İhsan Fazlıoğlu'nu takip ettiğini sözlerine ekleyen Tekke, "Ahlaksızlık çağı diyor ben de katılıyorum. Dolayısıyla dünyada böyle bir durum var. Bu zulmün savaşın olmadığı insanların güvende, özgür bir şekilde hayatlarını yaşadığı bir dünya herkesin isteği fakat bu mümkün gözükmüyor."ifadelerini kullandı.