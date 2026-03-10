CANLI YAYIN
Geri

Fatih Tekke'den Gazze ve İran'daki katliamlara tepki: Hep Müslüman dünyasında oluyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke maçın ardından İsrail tarafından Gazze ve Orta Doğu'da çocukların katledilmesine tepki gösterdi. Katliamların hep Müslüman dünyasında olduğunu belirten Tekke, dünyanın bir sınavdan geçtiğini dile getirdi. Tekke, İhsan Fazlıoğlu'nun "ahlaksızlık çağı" tanımına katıldığını belirterek, "Bu zulmün savaşın olmadığı insanların güvende, özgür bir şekilde hayatlarını yaşadığı bir dünya herkesin isteği fakat bu mümkün gözükmüyor." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fatih Tekke'den Gazze ve İran'daki katliamlara tepki: Hep Müslüman dünyasında oluyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke maçın ardından İsrail'in tarafından Gazze ve Orta Doğu'da çocukların katledilmesine tepki gösterdi.

Fatih Tekke'den Gazze ve İran'daki katliamlara tepki: Hep Müslüman dünyasında oluyor



Tekke, Kayseri'de oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fatih Tekke'den Gazze ve İran'daki katliamlara tepki: Hep Müslüman dünyasında oluyor-2


ÇOCUKLAR SU GİBİ ÖLDÜRÜLÜYOR

Bir gazetecinin, İsrail'in Gazze ve İran'da gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin sorusunu yanıtlayan Tekke,"Çocukların su gibi öldürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz." dedi.

Fatih Tekke'den Gazze ve İran'daki katliamlara tepki: Hep Müslüman dünyasında oluyor-3

KATLİAMLAR HEP MÜSLÜMAN DÜNYASINDA

Katliamların hep Müslüman dünyasında olduğunu belirten Tekke, dünyanın bir sınavdan geçtiğini dile getirdi.

Fatih Tekke'den Gazze ve İran'daki katliamlara tepki: Hep Müslüman dünyasında oluyor-4

AHLAKSIZLIK ÇAĞI

Türk felsefe ve bilim tarihçisi İhsan Fazlıoğlu'nu takip ettiğini sözlerine ekleyen Tekke, "Ahlaksızlık çağı diyor ben de katılıyorum. Dolayısıyla dünyada böyle bir durum var. Bu zulmün savaşın olmadığı insanların güvende, özgür bir şekilde hayatlarını yaşadığı bir dünya herkesin isteği fakat bu mümkün gözükmüyor."ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler