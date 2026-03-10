Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE SİS UYARISI
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının etkili olması bekleniyor. Aynı bölgelerde yer yer pus ve sis görülebileceği belirtilirken, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği ifade ediliyor.
SICAKLIK KUZEYDE BİRAZ ARTACAK
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR KUZEY YÖNLERDEN ESECEK
Rüzgarın yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ
Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekti. Kar erimelerinin de etkili olabileceği belirtilirken, bu bölgelerde yaşayanların ve bölgeden geçiş yapacakların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
10 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi
Marmara genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Edirne: Az bulutlu ve açık, 17°C
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 15°C
Kırklareli: Az bulutlu ve açık, 16°C
Kocaeli: Az bulutlu ve açık, 18°C
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi'nde açık ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği ifade ediliyor.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 11°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 19°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 19°C
Manisa: Az bulutlu ve açık, 18°C
Akdeniz Bölgesi
Bölgede genel olarak açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Adana: Az bulutlu ve açık, 20°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 20°C
Hatay: Az bulutlu ve açık, 17°C
Mersin: Az bulutlu ve açık, 21°C
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve sis görülebilir.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Batı Karadeniz
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek ve eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Tokat: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C
Doğu Anadolu
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Genel olarak buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu kesimlerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, -1°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu, -1°C
Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Van: Parçalı ve az bulutlu, 3°C
Güneydoğu Anadolu
Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir.
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 14°C
Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 15°C
Siirt: Az bulutlu ve açık, 12°C
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 16°C