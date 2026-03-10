CANLI YAYIN
Geri

Bahar kapıyı çaldı! Meteoroloji'den bol güneşli harita: Sıcaklıklar 4 derece birden artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 10 Mart 2026 tarihli son verilerine göre; ülke genelinde yağışsız bir hava hakim olurken, kuzey bölgelerde sıcaklıkların 4 dereceye kadar artması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli bölgeleri için yüksek kar örtüsü nedeniyle kritik 'çığ ve kar erimesi' uyarısı verildi. İşte il il güncel hava durumu tahmini ve bölge bölge son uyarılar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahar kapıyı çaldı! Meteoroloji'den bol güneşli harita: Sıcaklıklar 4 derece birden artıyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve az bulutlu, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimeleri bekleniyor.
  • Kuzey, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı etkili olacak, yer yer pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilecek.
  • Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece yükselecek, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik göstermeyecek.
  • Rüzgar yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde yağış beklenmezken birçok bölgede açık ve az bulutlu hava etkili olacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Meteoroloji ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE SİS UYARISI

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının etkili olması bekleniyor. Aynı bölgelerde yer yer pus ve sis görülebileceği belirtilirken, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği ifade ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don görülebilir.

SICAKLIK KUZEYDE BİRAZ ARTACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüş mesafesini düşürebilir.

RÜZGAR KUZEY YÖNLERDEN ESECEK

Rüzgarın yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekti. Kar erimelerinin de etkili olabileceği belirtilirken, bu bölgelerde yaşayanların ve bölgeden geçiş yapacakların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

10 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

Marmara genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Edirne: Az bulutlu ve açık, 17°C
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 15°C
Kırklareli: Az bulutlu ve açık, 16°C
Kocaeli: Az bulutlu ve açık, 18°C

Yurt genelinde rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde açık ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği ifade ediliyor.

Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 11°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 19°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 19°C
Manisa: Az bulutlu ve açık, 18°C

Sabah saatlerinde sis nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Akdeniz Bölgesi

Bölgede genel olarak açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Adana: Az bulutlu ve açık, 20°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 20°C
Hatay: Az bulutlu ve açık, 17°C
Mersin: Az bulutlu ve açık, 21°C

Bahar kapıyı çaldı! Meteoroloji'den bol güneşli harita: Sıcaklıklar 4 derece birden artıyor-8

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve sis görülebilir.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 10°C

Bahar kapıyı çaldı! Meteoroloji'den bol güneşli harita: Sıcaklıklar 4 derece birden artıyor-9
Batı Karadeniz

Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 13°C

Bahar kapıyı çaldı! Meteoroloji'den bol güneşli harita: Sıcaklıklar 4 derece birden artıyor-10

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek ve eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Tokat: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C

Bahar kapıyı çaldı! Meteoroloji'den bol güneşli harita: Sıcaklıklar 4 derece birden artıyor-11

Doğu Anadolu

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Genel olarak buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu kesimlerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, -1°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu, -1°C
Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Van: Parçalı ve az bulutlu, 3°C

Bahar kapıyı çaldı! Meteoroloji'den bol güneşli harita: Sıcaklıklar 4 derece birden artıyor-12

Güneydoğu Anadolu

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 14°C
Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 15°C
Siirt: Az bulutlu ve açık, 12°C
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 16°C

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler