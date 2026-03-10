Kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüş mesafesini düşürebilir. RÜZGAR KUZEY YÖNLERDEN ESECEK Rüzgarın yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekti. Kar erimelerinin de etkili olabileceği belirtilirken, bu bölgelerde yaşayanların ve bölgeden geçiş yapacakların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. 10 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU Marmara Bölgesi Marmara genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Edirne: Az bulutlu ve açık, 17°C

İstanbul: Az bulutlu ve açık, 15°C

Kırklareli: Az bulutlu ve açık, 16°C

Kocaeli: Az bulutlu ve açık, 18°C

Yurt genelinde rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Ege Bölgesi Ege Bölgesi'nde açık ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği ifade ediliyor. Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 11°C

Denizli: Az bulutlu ve açık, 19°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 19°C

Manisa: Az bulutlu ve açık, 18°C

Sabah saatlerinde sis nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Akdeniz Bölgesi Bölgede genel olarak açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Adana: Az bulutlu ve açık, 20°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 20°C

Hatay: Az bulutlu ve açık, 17°C

Mersin: Az bulutlu ve açık, 21°C