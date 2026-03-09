"OKUMA HEVESİM HİÇ BİTMEDİ"

Altı kardeşin en büyüğü olduğu için kendi eğitiminden fedakarlık ederek kardeşlerini okutan ve tarım işçiliğinden kazandığı yevmiyelerle üç kızını da üniversite mezunu yapan Selma Çınar, o günleri şöyle anlatıyor:

"Evin ilk kız çocuğuydum. Altı kardeşiz; benden küçükler okudu, kurban ben oldum. Tarım işçiliği yaparak çocuklarımı okuttum, büyüttüm, yerleştirdim."

Kızlarının desteğiyle yıllar sonra hayallerine kavuşan Çınar, "Kızlarım 'Anne, biz de seni okutalım' dedi. Dışarıdan ortaokulu ve liseyi bitirdim. Sonra üniversite sınavına girip Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü kazandım" diyerek azminin hikayesini özetledi.