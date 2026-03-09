ÇOCUKLUK KAHRAMANI: TÜRK ASKERİ
Superman veya Batman gibi kurmaca kahramanlar yerine çocukluğundan beri Türk askerini ve tarihi kahramanları kendine idol aldığını anlatan yarışmacı, annesinin kendisine uyumadan önce Dede Korkut masalları okuduğunu paylaştı. Tarihe olan tutkusunun Menemen olayına dair izlediği bir sahneyle derinleştiğini belirten yarışmacı, "O sahnede hissettiğim çaresizlik ve korku, beni tarihten ders çıkarmaya itti" sözleriyle duygusal bir itirafta bulundu.
ÖĞRENCİLER ONDAN "İSMET PAŞA" DİYE BAHSEDİYOR
Meslek lisesinde staj yaptığı dönemde öğrencilerin kendisine "İsmet Paşam" diye seslenerek muziplik yaptığını gülümseyerek anlatan yarışmacı, bu durumdan hiç rahatsız olmadığını, aksine gençlerde tarih bilinci oluşturmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. İzmir'den ev arkadaşıyla birlikte yarışmaya katılan ve duruşuyla stüdyoda adeta tarihi bir hava estiren yarışmacı, gerek entelektüel birikimi gerekse kendine has tarzıyla programın hafızalara kazınan isimlerinden biri oldu.