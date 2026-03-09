CANLI YAYIN
Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu

Kanserle mücadele edip 58 yaşında üniversiteyi kazanan Selma Çınar, Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda herkesi kendine hayran bıraktı. Zorlu hayatını neşeyle anlatan Çınar, Oktay Kaynarca'yı hem duygulandırdı hem de kahkahalara boğdu.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 1

58 yaşında üniversiteli olan yarışmacı Selma Çınar, Milyoner koltuğunda hayat hikayesiyle iz bıraktı. Tarım işçiliğinden üniversiteye uzanan azmini samimi bir dille anlatan Çınar, esprileriyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğarak programın en unutulmaz anlarından birine imza attı.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 2

SELMA ÇINAR'IN AZİM DOLU "MİLYONER" HİKAYESİ

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümüne, yaşam hikayesiyle izleyicileri hem duygulandıran hem de gülümseten Selma Çınar damgasını vurdu. Niğde'den yarışmaya katılan ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Çınar, zorluklarla dolu hayatını büyük bir metanetle anlattı.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 3

"OKUMA HEVESİM HİÇ BİTMEDİ"

Altı kardeşin en büyüğü olduğu için kendi eğitiminden fedakarlık ederek kardeşlerini okutan ve tarım işçiliğinden kazandığı yevmiyelerle üç kızını da üniversite mezunu yapan Selma Çınar, o günleri şöyle anlatıyor:

"Evin ilk kız çocuğuydum. Altı kardeşiz; benden küçükler okudu, kurban ben oldum. Tarım işçiliği yaparak çocuklarımı okuttum, büyüttüm, yerleştirdim."

Kızlarının desteğiyle yıllar sonra hayallerine kavuşan Çınar, "Kızlarım 'Anne, biz de seni okutalım' dedi. Dışarıdan ortaokulu ve liseyi bitirdim. Sonra üniversite sınavına girip Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü kazandım" diyerek azminin hikayesini özetledi.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 4

SAĞLIK SORUNLARINA RAĞMEN PES ETMEDİ

Eğitim hayatının son dönemlerinde zorlu bir süreçten geçen Çınar, otoimmün bir hastalık olan myasthenia gravis ile mücadele ettiğini ve ardından timus bezinde tespit edilen tümör nedeniyle ikinci evre kanser teşhisi aldığını paylaştı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve ışın tedavisi gören Çınar, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunma enerjisini asla kaybetmediğini belirtti.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 5

"HEDEFİM SADECE MUTLU OLMAK"

Yarışmaya katılma amacının büyük ödüller değil, sadece güzel bir deneyim yaşamak olduğunu ifade eden Selma Hanım, esprili kişiliğiyle de stüdyoyu kahkahaya boğdu:

"Benim amacım illa para kazanmak değil. Yeğenim mutlu olsun. Taş atıp kolum mu yorulacak? Hedefim ilk 5 soruyu geçip keyfime bakmak."

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 6

KEDİLERİNİN İSMİ: SÜTLAÇ, SPANGLE, TRİLEÇE

Yarışmacı, evindeki kedilerine verdiği ilginç isimlerle de izleyicileri şaşırttı. Kedilerinin adlarının "Sütlaç", "Spangle" ve "Trileçe" olduğunu belirten Çınar, "Bir köpek alırsam adını Karnıyarık koyacağım. Benim halimden belli" diyerek neşesini ortaya koydu. Ayrıca hayatını hikayeleştirerek yazmayı sevdiğini ve bu yazma sürecinin kendisine terapi gibi geldiğini ifade eden Selma Çınar, programın sunucusu Oktay Kaynarca ile olan sıcak diyaloğuyla da gönülleri fethetti.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 7

"UÇAĞA İLK KEZ BİNDİM, GÖKYÜZÜ PAMUK TARLASI GİBİYDİ"

Selma Çınar, sadece eğitim hayatındaki başarılarıyla değil, hayatında ilk kez deneyimlediği heyecanlarla da izleyicileri mest etti. Niğde'den İstanbul'a ilk kez uçakla geldiğini büyük bir coşkuyla anlatan Çınar, o anki duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Uçağa ilk kez bindim. Gökyüzüne baktığımda bulutların üzerinde pamukların üstünde gidiyor gibi hissettim. İstanbul'u ve metroyu ilk kez gördüm. Paranın satın alamayacağı kadar güzel bir deneyimdi."

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 8

"ALIŞTIM, YAŞAYIP GİDİYORUM"

Maddi hırslardan uzak, huzuru basit yaşamında bulan Selma Hanım'ın hayat felsefesi, herkesin kendine pay çıkaracağı cinsten. Bir fakirin falcıya gitmesiyle ilgili anlattığı hikaye üzerinden kendi hayatını özetleyen Çınar, tevazusunu şu sözlerle dile getirdi:

"Adamın biri falcıya gitmiş; 'Kırk gün fakir kalacaksın, sonra alışacaksın' demişler. Ben de alıştım, yaşayıp gidiyorum. Fazlası gerekmez; hedefim sadece yeğenimle güzel bir yemek yiyip bu anı paylaşmak."

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 9

"OKTAY BEY, EMMİMİN OĞLUNA ÇOK BENZİYORSUNUZ!"

Programın sunucusu Oktay Kaynarca ile olan diyaloğu ise stüdyoda neşeli anlara sahne oldu. Kaynarca'yı aileden biri gibi gördüğünü belirten Çınar,"Sizi emmimin oğluna çok benzetiyorum, ailenin içinde çok sevilirsiniz"diyerek samimiyetini bir kez daha gösterdi. Yeğeni İzmir Çınar ile birlikte yarışmaya katılan Selma Hanım, yarışmanın rekabet dolu atmosferini bir kenara bırakıp, samimi sohbetiyle ekran başındakilerin içini ısıttı.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 10

30 BİN LİRA İLE VEDA ETTİ

Tüm jokerlerini kullandıktan sonra 50 bin TL değerindeki baraj sorusuna ulaşan Selma Çınar, riske girmeyerek yarışmadan çekilme kararı aldı. "Bir aylık yevmiyemi bir saat içinde kazandım" diyerek stüdyodakileri kahkahaya boğan Çınar, 30 bin TL ödülle yarışmaya neşeli bir şekilde veda etti.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 11

Ekrandaki 50 Bin TL değerindeki o soru ise şöyleydi:

"Hangisi başrollerinde Belgin Doruk ve Ayhan Işık'ın olduğu bir filmdir?"

  • A: Selvi Boylum Al Yazmalım

  • B: Canım Kardeşim

  • C: Küçük Hanımefendi

  • D: Gülen Gözler

(Doğru cevap: C.)

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 12

"BİR AYLIK YEVMİYEMİ 1 SAAT İÇİNDE KAZANDIM!"

Yıllarca tarım işçiliğinde (amelelikte) alın teriyle yevmiye usulü çalışan Selma Hanım, yarışmadaki bu başarısını kendi hayatıyla harmanlayarak, hem kendi zorlu geçmişine atıfta bulundu hem de izleyenlerin yüzünde tebessüm bırakan o samimi cümleyi kurdu.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 13

MİLYONER'DE "TARİHTEN FIRLAMIŞ" GİBİ: İŞTE STÜDYONUN EN SIRA DIŞI YARIŞMACISI!

"Kim Milyoner Olmak İster?" stüdyosu, alışılagelmiş yarışmacı profillerinin çok dışında, adeta bir zaman makinesinden çıkmış gibi görünen özel bir konuğu ağırladı. İnkılap Tarihçisi olduğunu belirten yarışmacı, giyimi ve derin tarih bilinciyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 14

"TARZIM DEĞİL, BİR SORUMLULUK"

Programa özel değil, gündelik hayatında da vintage tarzıyla dikkat çeken yarışmacı, kıyafetlerinin sadece estetik bir tercih olmadığını vurguladı. Başındaki kalpağın ve ayağındaki çizmelerin Türk kültürünün dünyaya kazandırdığı semboller olduğunu ifade eden yarışmacı, "Bu giyim, her şeyin başında bir estetik zevkten ziyade, bir sorumluluğu taşıma arzusu. Bu bir anane ve ben bu ananeyi sürdürmekten büyük kıvanç duyuyorum" dedi.

Kanserle savaşıp 58'inde üniversiteli oldu: Milyoner yarışmacısı neşesiyle Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu - 15

ÇOCUKLUK KAHRAMANI: TÜRK ASKERİ

Superman veya Batman gibi kurmaca kahramanlar yerine çocukluğundan beri Türk askerini ve tarihi kahramanları kendine idol aldığını anlatan yarışmacı, annesinin kendisine uyumadan önce Dede Korkut masalları okuduğunu paylaştı. Tarihe olan tutkusunun Menemen olayına dair izlediği bir sahneyle derinleştiğini belirten yarışmacı, "O sahnede hissettiğim çaresizlik ve korku, beni tarihten ders çıkarmaya itti" sözleriyle duygusal bir itirafta bulundu.

ÖĞRENCİLER ONDAN "İSMET PAŞA" DİYE BAHSEDİYOR

Meslek lisesinde staj yaptığı dönemde öğrencilerin kendisine "İsmet Paşam" diye seslenerek muziplik yaptığını gülümseyerek anlatan yarışmacı, bu durumdan hiç rahatsız olmadığını, aksine gençlerde tarih bilinci oluşturmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. İzmir'den ev arkadaşıyla birlikte yarışmaya katılan ve duruşuyla stüdyoda adeta tarihi bir hava estiren yarışmacı, gerek entelektüel birikimi gerekse kendine has tarzıyla programın hafızalara kazınan isimlerinden biri oldu.