ÜCRET TARTIŞMASI ÇIKTI Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye D.M. müşteri olarak bindi. İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., 1 çocuk babası Örer'i tabancayla vurup, dışarı attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren D.M., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer, aracına müşteri olarak aldığı D.M. tarafından ücret tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü. Deniz Örer'in oğlunun, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'in genç futbolcusu Berke Örer olduğu öğrenildi.

Deniz Örer'in, 1 Şubat 2024 yılında arabasına aldığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Oğuz Erge'nin (Sağda) de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda görev yaptığı ortaya çıktı (DHA)

"OĞUZ ERGE İLE AYNI DURAKTAYMIŞ"

Konak'ta hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer'in, 1 Şubat 2024'te aracına aldığı müşteri tarafından tabancayla vurularak öldürülen Oğuz Erge'nin de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda görev yaptığı ortaya çıktı. Örer'in taksi durağından arkadaşı Saruhan Özdenler, "Bu bizim ikinci olayımız. Oğuz arkadaşımızdan sonra Deniz de katledildi. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlık olmuş sonrasında da ateş etmiş. Deniz'i arabadan indirip cesedini atmış, ardından da taksiyi alıp kaçmış. Yine bizim başımıza geldi. Geçici bir ayaklanma oluyor. Oğuz'da da böyle olmuştu. Birkaç hafta sonra unutuluyor. Bu da öyle olacak. Bu işin kaderi bu. Allah rahmet eylesin, kendisini çok severdik" dedi.