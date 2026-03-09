Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ABD'nin ele geçirdiği ve İran kaynaklı olduğu değerlendirilen şifreli bir mesajın, ülke dışındaki uyuyan hücreler için operasyonel bir tetikleyici olabileceği bildirildi.

Güvenlik uyarısına göre mesaj, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından iletildi.

Federal kolluk kuvvetlerine gönderilen uyarıda, iletinin önceden konumlandırılmış uyuyan hücreleri aktive etme veya onlara talimat verme amacı taşıyabileceği belirtildi.

Yetkililer, şifreli mesajın internet veya cep telefonu ağları kullanılmadan gizli alıcılara talimat iletmek üzere tasarlandığını kaydetti.

Mesajın içeriği henüz çözülememiş olsa da güvenlik birimlerine şüpheli radyo frekansı faaliyetlerini yakından izlemeleri talimatı verildi.

Hamaney sonrası yakalanan şifreli sinyal dikkat çekti (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İLETİLDİ ABD basınından ABC News'in incelediği uyarıya göre, İran kaynaklı olduğu düşünülen bir iletinin ön sinyal analizine dayanılarak hazırlanan değerlendirmede, mesajın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden kısa süre sonra birden fazla ülke üzerinden aktarıldığı belirtildi. Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.