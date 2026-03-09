CANLI YAYIN
Geri

Hamaney sonrası gizemli sinyal: ABD'de uyuyan hücre alarmı

ABD federal hükümetinin kolluk kuvvetlerine gönderdiği güvenlik uyarısında, İran kaynaklı olduğu değerlendirilen şifreli iletişimlerin ele geçirildiği ve bu mesajların ülke dışındaki “uyuyan unsurlar” için olası bir operasyonel tetikleyici niteliği taşıyabileceği bildirildi. İlk sinyal analizlerine göre iletilerin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in 28 Şubat’taki saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından birden fazla ülke üzerinden aktarıldığı değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi:
Hamaney sonrası gizemli sinyal: ABD'de uyuyan hücre alarmı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD'nin ele geçirdiği ve İran kaynaklı olduğu değerlendirilen şifreli bir mesajın, ülke dışındaki uyuyan hücreler için operasyonel bir tetikleyici olabileceği bildirildi.
  • Güvenlik uyarısına göre mesaj, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından iletildi.
  • Federal kolluk kuvvetlerine gönderilen uyarıda, iletinin önceden konumlandırılmış uyuyan hücreleri aktive etme veya onlara talimat verme amacı taşıyabileceği belirtildi.
  • Yetkililer, şifreli mesajın internet veya cep telefonu ağları kullanılmadan gizli alıcılara talimat iletmek üzere tasarlandığını kaydetti.
  • Mesajın içeriği henüz çözülememiş olsa da güvenlik birimlerine şüpheli radyo frekansı faaliyetlerini yakından izlemeleri talimatı verildi.

ABD'nin ele geçirdiği ve İran kaynaklı olduğu değerlendirilen şifreli bir iletişimin, ülke dışındaki "uyuyan hücreler" için olası bir operasyonel tetikleyici niteliği taşıyabileceği bildirildi. Söz konusu değerlendirme, federal hükümetin kolluk kuvvetlerine gönderdiği güvenlik uyarısında yer aldı.

Hamaney sonrası yakalanan şifreli sinyal dikkat çekti (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İLETİLDİ

ABD basınından ABC News'in incelediği uyarıya göre, İran kaynaklı olduğu düşünülen bir iletinin ön sinyal analizine dayanılarak hazırlanan değerlendirmede, mesajın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden kısa süre sonra birden fazla ülke üzerinden aktarıldığı belirtildi. Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Hamaney sonrası gizemli sinyal: ABD'de uyuyan hücre alarmı-3

ŞİFRELİ MESAJ "GİZLİ ALICILARA" GÖNDERİLDİ

Yetkililer, ele geçirilen iletinin şifreli olduğunu ve yalnızca şifre anahtarına sahip gizli alıcılara gönderilmek üzere hazırlandığını ifade etti. Bu tür iletilerin internet veya cep telefonu ağları kullanılmadan gizli operatiflere ya da uyuyan hücrelere talimat iletmek amacıyla gönderildiği kaydedildi.

Hamaney sonrası gizemli sinyal: ABD'de uyuyan hücre alarmı-4

UYUYAN HÜCRELERE TALİMAT İHTİMALİ

Uyarı metninde, söz konusu iletinin kaynak ülke dışında önceden konumlandırılmış uyuyan hücreleri aktive etmek veya onlara talimat vermek amacıyla gönderilmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Hamaney sonrası gizemli sinyal: ABD'de uyuyan hücre alarmı-5

GÜVENLİK BİRİMLERİNE İZLEME ÇAĞRISI

Yetkililer, mesajın içeriğinin henüz çözülemediğini ancak uluslararası yeniden yayın özellikleri taşıyan yeni bir istasyonun ortaya çıkmasının güvenlik birimleri açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olduğunu belirtti.

Uyarıda, belirli bir bölgeye yönelik doğrudan bir operasyonel tehdit tespit edilmediği ifade edilse de kolluk kuvvetlerine şüpheli radyo frekansı faaliyetlerini daha yakından izlemeleri talimatı verildi.

Hamaney sonrası gizemli sinyal: ABD'de uyuyan hücre alarmı-6

MİSİLLEME PANİĞİ ARTIYOR

ABD'li yetkililer, değerlendirmelerin doğrulanması halinde bunun ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Batı'da konuşlandırılmış olası uyuyan hücrelerin misilleme amacıyla devreye sokulabileceğini ön görüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler