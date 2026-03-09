ABD'nin ele geçirdiği ve İran kaynaklı olduğu değerlendirilen şifreli bir iletişimin, ülke dışındaki "uyuyan hücreler" için olası bir operasyonel tetikleyici niteliği taşıyabileceği bildirildi. Söz konusu değerlendirme, federal hükümetin kolluk kuvvetlerine gönderdiği güvenlik uyarısında yer aldı.
HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İLETİLDİ
ABD basınından ABC News'in incelediği uyarıya göre, İran kaynaklı olduğu düşünülen bir iletinin ön sinyal analizine dayanılarak hazırlanan değerlendirmede, mesajın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden kısa süre sonra birden fazla ülke üzerinden aktarıldığı belirtildi. Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
ŞİFRELİ MESAJ "GİZLİ ALICILARA" GÖNDERİLDİ
Yetkililer, ele geçirilen iletinin şifreli olduğunu ve yalnızca şifre anahtarına sahip gizli alıcılara gönderilmek üzere hazırlandığını ifade etti. Bu tür iletilerin internet veya cep telefonu ağları kullanılmadan gizli operatiflere ya da uyuyan hücrelere talimat iletmek amacıyla gönderildiği kaydedildi.
UYUYAN HÜCRELERE TALİMAT İHTİMALİ
Uyarı metninde, söz konusu iletinin kaynak ülke dışında önceden konumlandırılmış uyuyan hücreleri aktive etmek veya onlara talimat vermek amacıyla gönderilmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.
GÜVENLİK BİRİMLERİNE İZLEME ÇAĞRISI
Yetkililer, mesajın içeriğinin henüz çözülemediğini ancak uluslararası yeniden yayın özellikleri taşıyan yeni bir istasyonun ortaya çıkmasının güvenlik birimleri açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olduğunu belirtti.
Uyarıda, belirli bir bölgeye yönelik doğrudan bir operasyonel tehdit tespit edilmediği ifade edilse de kolluk kuvvetlerine şüpheli radyo frekansı faaliyetlerini daha yakından izlemeleri talimatı verildi.
MİSİLLEME PANİĞİ ARTIYOR
ABD'li yetkililer, değerlendirmelerin doğrulanması halinde bunun ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Batı'da konuşlandırılmış olası uyuyan hücrelerin misilleme amacıyla devreye sokulabileceğini ön görüyor.