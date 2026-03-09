CANLI YAYIN
Geri

100 milyon euroluk "sus" payı: Ekrem İmamoğlu'nun ihbarcısına konuşmaması için rüşvet teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde başladı. Duruşmada 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında ilk ihbarı yapan iş adamının avukatı, "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
100 milyon euroluk "sus" payı: Ekrem İmamoğlu'nun ihbarcısına konuşmaması için rüşvet teklifi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Görevden alınarak tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 402 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
  • İddianamede, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla, diğer sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin hakkında ise çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.
  • Duruşmada müşteki iş adamı Sedat Kapıdağ'ın avukatı, müvekkilinin konuşmaması için Murat İlbak tarafından aileye 100 milyon euro rüşvet teklif edildiğini iddia etti.
  • Avukat, rüşvet teklifini reddettiklerini ve Murat İlbak'ın dosyada sanık olmamasına rağmen onunla iş yapan kişilerin davada tutuklu olarak yargılandığını belirtti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında müşteki olarak yer alan ve savcılığa İmamoğlu hakkında ilk şikayeti 2019 yılında yapan iş adamı Sedat Kapıdağ'ın avukatı, "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti. Biz bu rüşveti kabul etmedik" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında ilk ihbarı yapan iş adamının avukatı: ʺMurat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif ettiʺ (Haberin fotoğrafları takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden el çektirilip tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve "yolsuzluk çetesi" olduğu iddia edilen 402 sanık için hesap vakti geldi çattı. Hazırlanan 3 bin 809 sayfalık dev iddianamede örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş'in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun'un 251 yıla ve Adem Soytekin'in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

100 milyon euroluk "sus" payı: Ekrem İmamoğlu'nun ihbarcısına konuşmaması için rüşvet teklifi-3

HESAP GÜNÜ GELDİ ÇATTI

402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşma bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 nolu duruşma salonunda görülmeye başlandı.

Murat İlbak.


100 MİLYON EUROLUK SUS PAYI

Duruşmada, müşteki olarak yer alan ve savcılığa İmamoğlu hakkında ilk şikayeti 2019 yılında yapan iş adamı Sedat Kapıdağ'ın avukatı Vizyonkent Reklam Pazarlama Firması yetkilisi Murat İlbak'ın, Kapıdağ ve ailesine rüşvet teklif ettiğini öne sürerek, "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti. Biz bu rüşveti kabul etmedik, İlbak bu davada 'sanık' olarak yer almıyor ancak onunla iş yapan kişiler tutuklandı ve sanık olarak yer aldı" şeklinde konuştu.

İBBdeki yüzyılın yolsuzluk davasında ilk celse bitti! TAKVİM anbean Silivriden aktardı | Savcıdan İmamoğluna: O elini indir haddini bil
Silivride Ekremci akıl tutulması! CHP hücreyi türbe yaptı... CHPliler boş yatağa saygı duruşunda bulundu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler