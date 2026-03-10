ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarının ardından bölge ateş çemberine döndü. İran misilleme yaparak Körfez'deki ABD üslerini ve Tel Aviv'İ füze yağmuruna tuttu. İran'ın misillemeleri sürerken ülkeden ayrılmak isteyen İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nı karıştırdı.
İsrail'de dün uçuşların 100 kişiyle sınırlandırılması üzerine bileti olup da ülkeden ayrılamayan İsrailliler havalimanında gerginliğe neden oldu.
ÖNCE İZİN VERDİLER SONRA İPTAL ETTİLER
Bazı uçuşlarda 100 yerine 200 yolcunun uçağa binmesine izin verilmesinin ardından bu kararın iptal edilmesi üzerine ülkeden ayrılmak için bilet alan ve Ben Gurion Havalimanı'na giden İsrailliler, uçağa binemedi.
İSRAİL'DEN AYRILAMAYACAKLARINI ÖĞRENDİLER ORTALIK KARIŞTI
Ülkeden ayrılamayan İsrailliler, uçağa binemeyecekleri konusunda bilgilendirilince havalimanında kargaşa çıktı, olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
İsrailli havayolu şirketi El Al, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uygun hareket ettiklerini belirterek yolculardan özür diledi.
İSRAİL ULAŞTIRMA BAKANLIĞI GİDİŞLERE İZİN VERMİYOR
İsrail Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'den ayrılanlara yönelik uçuşların 100 yolcuyla sınırlandırılmasına karar verildiği vurgulandı.
İSRAİLLİLER SIĞINAKTA YAŞIYOR
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'dan başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'e karşı misillemeler devam ediyor. İran ve Hizbullah'ın misillemeleri nedeniyle ülkede sık sık alarmlar ve sirenler çalıyor, İsrailliler günün önemli bir bölümünü sığınaklarda geçiriyor.