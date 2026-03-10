İsrail'de dün uçuşların 100 kişiyle sınırlandırılması üzerine bileti olup da ülkeden ayrılamayan İsrailliler havalimanında gerginliğe neden oldu.

ÖNCE İZİN VERDİLER SONRA İPTAL ETTİLER

Bazı uçuşlarda 100 yerine 200 yolcunun uçağa binmesine izin verilmesinin ardından bu kararın iptal edilmesi üzerine ülkeden ayrılmak için bilet alan ve Ben Gurion Havalimanı'na giden İsrailliler, uçağa binemedi.

İSRAİL'DEN AYRILAMAYACAKLARINI ÖĞRENDİLER ORTALIK KARIŞTI

Ülkeden ayrılamayan İsrailliler, uçağa binemeyecekleri konusunda bilgilendirilince havalimanında kargaşa çıktı, olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.