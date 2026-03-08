Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğini teminat altına almak amacıyla adaya 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırdı. Ankara'nın 9 Mart'ta gerçekleştirdiği hamle, bölgede Türkiye'yi dışlamaya çalışan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ekseninde büyük yankı uyandırırken, Washington merkezli İsrail yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) tarafından hedef alındı.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı uluslararası hukuka aykırı "işgal" olarak nitelendirme hadsizliğinde bulunan FDD analisti Sinan Ciddi, kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin adadaki askeri varlığının ABD menşeli silahların kullanım şartlarını ihlal ettiğini öne sürdü. Ciddi, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarının teminatı olan Mavi Vatan doktrinini "saldırgan politika" diye yaftalayarak Washington yönetimini Ankara'ya karşı harekete geçmeye çağırdı.
BARIŞ HAREKATINA 'İŞGAL' İFTİRASI
KKTC toprakları için ısrarla "Kıbrıs'ın işgal altındaki kısmı" (occupied portion of Cyprus) ifadesi kullanılan analizde Sinan Ciddi, Türkiye'nin 1974'ten bu yana adadaki kanuni varlığı ve garantörlük haklarını görmezden geldi.
Metinde, uluslararası toplumun yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıdığı vurgulanırken, Türkiye'nin adadaki askeri varlığı "tehdit" unsuru olarak sunuldu.
Türkiye'ye işgal iftirası atan İsrail aparatı Sinan Ciddi, "Türkiye, Kıbrıs'ın 1974'teki işgalinden bu yana adanın yaklaşık üçte birini işgal altında tutmaktadır. Kendi ilan ettiği 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' (KKTC) sadece Türkiye tarafından tanınmaktadır. Uluslararası toplum, ABD ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni adanın tek meşru hükümeti olarak tanımaktadır." dedi.
Türkiye'nin adadaki askeri varlığını bir tehdit unsuru olarak sunan "İsrail'in sesi" Sinan Ciddi, "Türkiye'nin muharip uçak konuşlandırması, işgal altındaki Kıbrıs bölgesindeki halihazırda geniş olan askeri ayak izine bir katman daha ekliyor. Bu varlık; on binlerce asker, muharip insansız hava araçları ve füze kabiliyetlerinden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.
ABD SİLAHLARI ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE VESAYET GİRİŞİMİ
Türkiye'nin envanterindeki F-16 savaş uçaklarını kendi toprakları ve müttefik sahalarında kullanmasına yönelik kısıtlama getirilmesini talep eden FDD analisti Ciddi, Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliği (ITAR) üzerinden Türkiye'ye baskı kurulmasını savunarak şu iddialarda bulundu:
"Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu, ABD dış askeri satışları yoluyla edinilmiştir ve muhtemelen sıkı son kullanım koşullarına tabidir. Bu düzenlemeler tipik olarak, bu tür sistemlerin ABD dış politika çıkarlarıyla tutarsız yollarla veya uygun yetki olmaksızın devredilmesini, konuşlandırılmasını veya operasyonel kullanımını yasaklar. ABD yapımı hava araçlarının tartışmalı bir bölgeye –özellikle de askeri işgal altındaki bir bölgeye– yerleştirilmesi, uyum sorunlarını gündeme getirmekte ve Kongre denetimine tabi olmaktadır."
AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: "KIBRIS'TAKİ TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI İSRAİL'İ MENZİLE SOKAR"
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını koruma kararlılığının sembolleştiği "Mavi Vatan" doktrini, raporda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) perspektifiyle eleştirildi. Türkiye'nin hamlelerinin Yunan egemenliğine tehdit olduğu savunulurken, konu "FDD'nin asıl karın ağrısına" yani İsrail'e getirildi.
Tel Aviv'in avukatlığına soyunan FDD analisti Sinan Ciddi, Türkiye'nin KKTC'te savaş uçağı konuşlandırmasına karşı İsrail'in güvenlik kaygılarını dile getirildi. İsrail'in başkenti olarak Tel Aviv'i değil "Kudüs'ü" işaret ederek Siyonist çizgiyi takip eden Ciddi, şu ifadeleri kullandı:
"Kıbrıs'a 300 milden daha az mesafede bulunan İsrail'in, Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek ve Yahudi devletine yönelik ticari kısıtlamaları teşvik etmesi göz önüne alındığında, endişelerini dile getirmesi muhtemeldir. Kudüs; ortak askeri tatbikatlar ve açık deniz doğalgaz altyapısı üzerindeki iş birliği de dahil olmak üzere, hem Yunanistan hem de Kıbrıs Cumhuriyeti ile giderek yakınlaşan savunma ve enerji ortaklıkları geliştirmiştir. Kuzey Kıbrıs'tan faaliyet gösteren yürüten Türk savaş uçakları; İsrail deniz araçlarını, enerji platformlarını ve hava rotalarını daha yakın bir operasyonel menzile sokabilir ve Ankara'nın niyetlerine dair endişeleri artırabilir."
ABD'YE CEZALANDIRMA ÇAĞRISI
FDD'nin yanlı ve manipülatif analizinin son bölümünde, Türkiye'nin egemenlik kararlarına doğrudan müdahale edilmesi yönünde ABD Kongresi'ne ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrı yapıldı.
Türkiye'nin modernizasyon kitleri ve yeni silah alımlarını şantaj unsuru olarak kullanmayı öneren FDD analisti Sinan Ciddi, "ABD, Türkiye'yi ABD savaş uçaklarını istişarede bulunmadan Kıbrıs'a yerleştirdiği için uyarmalıdır. Ayrıca, Ankara'dan jetleri derhal Türk topraklarına geri getirmesini talep etmelidir. Kongre ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin son kullanıcı anlaşmalarını ve ITAR kısıtlamalarını ihlal edip etmediğine dair derhal bir soruşturma başlatmalıdır. ABD'li yasa koyucular, Türkiye'ye yapılacak gelecekteki tüm silah transferlerini –F-16 filosuna yapılacak yükseltmeler dahil– Amerikan yapımı sistemlerin tartışmalı veya işgal altındaki bölgelere konuşlandırılmayacağına dair güvencelere bağlamalıdır." dedi.