FDD analisti Ciddi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı işgal olarak nitelendirdi ve KKTC toprakları için işgal altındaki kısım ifadesini kullandı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı uluslararası hukuka aykırı "işgal" olarak nitelendirme hadsizliğinde bulunan FDD analisti Sinan Ciddi , kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin adadaki askeri varlığının ABD menşeli silahların kullanım şartlarını ihlal ettiğini öne sürdü. Ciddi, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarının teminatı olan Mavi Vatan doktrinini "saldırgan politika" diye yaftalayarak Washington yönetimini Ankara'ya karşı harekete geçmeye çağırdı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğini teminat altına almak amacıyla adaya 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırdı. Ankara'nın 9 Mart'ta gerçekleştirdiği hamle, bölgede Türkiye'yi dışlamaya çalışan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ekseninde büyük yankı uyandırırken, Washington merkezli İsrail yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) tarafından hedef alındı.

BARIŞ HAREKATINA 'İŞGAL' İFTİRASI

KKTC toprakları için ısrarla "Kıbrıs'ın işgal altındaki kısmı" (occupied portion of Cyprus) ifadesi kullanılan analizde Sinan Ciddi, Türkiye'nin 1974'ten bu yana adadaki kanuni varlığı ve garantörlük haklarını görmezden geldi.

Metinde, uluslararası toplumun yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıdığı vurgulanırken, Türkiye'nin adadaki askeri varlığı "tehdit" unsuru olarak sunuldu.

Türkiye'ye işgal iftirası atan İsrail aparatı Sinan Ciddi, "Türkiye, Kıbrıs'ın 1974'teki işgalinden bu yana adanın yaklaşık üçte birini işgal altında tutmaktadır. Kendi ilan ettiği 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' (KKTC) sadece Türkiye tarafından tanınmaktadır. Uluslararası toplum, ABD ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni adanın tek meşru hükümeti olarak tanımaktadır." dedi.

Türkiye'nin adadaki askeri varlığını bir tehdit unsuru olarak sunan "İsrail'in sesi" Sinan Ciddi, "Türkiye'nin muharip uçak konuşlandırması, işgal altındaki Kıbrıs bölgesindeki halihazırda geniş olan askeri ayak izine bir katman daha ekliyor. Bu varlık; on binlerce asker, muharip insansız hava araçları ve füze kabiliyetlerinden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.