Trabzonspor’da Felipe Augusto giderse gelecek santrfor belli oldu

Trabzonspor'da transfer kulisleri, gol yollarında yaşanacak olası ayrılıklarla hareketlendi. Felipe Augusto ve Sikan'ın takımdan ayrılma ihtimalini masaya yatıran yönetim, boşluğu dolduracak ismi Norveç'te buldu: Daniel Karlsbakk. Sarpsborg 08 formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki 1.94'lük dev santrfor için Bordo-Mavililer ilk temasları kurdu. Trabzonspor yönetimi bu transfer için ciddi bir rakamı gözden çıkarmış durumda. Ancak bu transfer hamlesinin daha da ciddi boyuta gelmesi tamamen Felipe Augusto'nun kararına bağlı.

Eğer Augusto, Suudi Arabistan'dan gelen 15 milyon euro'luk bonservis ve maaş teklifini kabul ederse harekete geçilecek. Ve Trabzonspor yönetimi Karlsbakk için vakit kaybetmeden "bitirici" hamleyi yapacak. Yani Norveçli golcünün Trabzon yolculuğu, Augusto'nun Arap yarımadasına gitmeyi kabul etmesiyle başlayacak. Dev santrfor ile Başakşehir'in de ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Haber: Yunus Emre Sel