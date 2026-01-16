PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor'da Felipe Augusto giderse gelecek santrfor belli oldu

Bordo-Mavili ekip, hücum hattında büyük bir değişime hazırlanırken Norveçli gol makinesi Karlsbakk’ı listesine aldı. Transferin gerçekleşmesi için tüm gözler Felipe Augusto’nun Suudi Arabistan rotasına çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2026
Trabzonspor’da Felipe Augusto giderse gelecek santrfor belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'da transfer kulisleri, gol yollarında yaşanacak olası ayrılıklarla hareketlendi. Felipe Augusto ve Sikan'ın takımdan ayrılma ihtimalini masaya yatıran yönetim, boşluğu dolduracak ismi Norveç'te buldu: Daniel Karlsbakk. Sarpsborg 08 formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki 1.94'lük dev santrfor için Bordo-Mavililer ilk temasları kurdu. Trabzonspor yönetimi bu transfer için ciddi bir rakamı gözden çıkarmış durumda. Ancak bu transfer hamlesinin daha da ciddi boyuta gelmesi tamamen Felipe Augusto'nun kararına bağlı.

Eğer Augusto, Suudi Arabistan'dan gelen 15 milyon euro'luk bonservis ve maaş teklifini kabul ederse harekete geçilecek. Ve Trabzonspor yönetimi Karlsbakk için vakit kaybetmeden "bitirici" hamleyi yapacak. Yani Norveçli golcünün Trabzon yolculuğu, Augusto'nun Arap yarımadasına gitmeyi kabul etmesiyle başlayacak. Dev santrfor ile Başakşehir'in de ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Haber: Yunus Emre Sel

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran teklif komisyonda kabul edildi! 2019’dan bu yana 20 arttı
Özel hastanelerde otopark soygunu! Saatlik ücret 400 TL
Türk Telekom
Derya Çayırgan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | 3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim | MASAK raporları soruldu
Sahada sıkışan SDG Türkiye’yi hedef aldı! Arkasında Ankara var dedi
Başkan Erdoğan’dan Ankara’yı susuz bırakan CHP’ye sert tepki: Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar
DNR
Kartal ZTK’da kayıpsız devam! Beşiktaş - Keçiörengücü: 3-0 | MAÇ SONUCU
Halep’in Deyr Hafir hattında çözülme! YPG/SDG’li teröristler silahlarını bırakıp teslim oldu
Şok liste! Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı dualar edildi! İşte yurdun dört bir yanından görüntüler
İdefix
Galatasaray’a İtalya’dan sürpriz transfer!
Klavyeye Ünsalan yalanlar! CHP’li Buca Belediyesi çalışanının trol ağı: Başkan Erdoğan’a asılsız iddialar, ünlüler adına sahte hesaplar
CHP’li İBB’nin 7 yıllık enkazına afişli yanıt: Senin hayatından gidiyor!
Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davasında gerilim! CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü: Suat Özçağdaş hakaret savurdu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı Paketi için tarih verdi: MHP ile görüş ayrılığı yok | Özgür Özel’e İBB iddianamesi ile yanıt
İBB’deki narko-sapkın ağa girildi! İmamoğlu’nun aşkı denilen Derya Çayırgan’a ev hapsi | 18 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı
Artık Graham şüphe kalmadı... SDG eşittir İsrail! ABD’li senatör itiraf etti, YPG’li İlham Ahmed kabul etti | Barzaniler ısrarla kaşıyor
Küresel güçlerin sessiz silahı altın! Türkiye Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde rezervlerini korumaya aldı