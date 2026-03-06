Türk havayolu şirketleri THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durduruldu.

Uçak seferleri (Haberin fotoğrafları AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir.

Havayolu taşıyıcılarımız İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart 2026'ya kadar durdurmuştu.

Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır.