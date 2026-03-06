Yetkililerin belirttiğine göre İran, bu çatışmaya hazırdı. The Washington Post "Bir darbe saldırısından sağ çıkmak için inşa edilen komuta yapıları büyük ölçüde sağlam kalmış gibi görünüyor; bu da İran'ın İsrail, Katar ve Bahreyn'e karşı misilleme saldırılarına ilk saldırılardan saatler sonra başlamasına olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

İran'da ABD-İsrail protestoları

SOKAKLAR DA DEVRİYELER GEZİYOR

Post ayrıca, çatışmanın başlamasından itibaren İranlıların sokaklarda yoğun bir güvenlik varlığı olduğunu ve motosikletlerle devriye gezdiğini söylediğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth İran'da yönetimin aynı odada dahi bulunmaktan korktuğunu söylerken Avrupalı ve Arap yetkililer ise saldırıların yoğunluğuna ve yıkımın geniş kapsamlı olmasına rağmen, şu ana kadar rejim saflarında önemli bir firar veya halk ayaklanması olduğuna dair herhangi bir rapor bulunmuyor. Durum hakkında bilgi sahibi olan ve devam eden bir operasyonu anlatmak için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kişiye göre, ABD istihbaratı da harekatın ilk günlerinde herhangi bir ayaklanma veya firar belirtisi görmedi.

"SİSTEMDE BOZULMA YOK"

Avrupa'dan üst düzey bir yetkili, İran rejiminin gücüne ilişkin son değerlendirmeler hakkındaki hükümet brifinglerini anlattı ve "Sistemde herhangi bir bozulma veya firar belirtisi yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tamamen sağlanmış durumda." şeklinde konuştu. Yetkili, rejim güvenlik güçlerinin görevlerine gelmediğine dair raporlardan haberdar olduğunu ancak bunun, hedef alınma korkusuyla artık yerleşkelerde ve kışlalarda toplanmamaları yönündeki emirlerden kaynaklanabileceğine inandığını söyledi.