ABD ve İsrail İran'a yönelik hava saldırılarında ülkenin siyasi ve askeri liderliğinin en üst kademesini hedef aldı. İran ile Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederken ABD gazetesi The Washington Post,"İran rejimi yıkıcı kayıplara rağmen iktidarını koruyor" dedi.
HAMANEY SEÇİMİNE BOMBA
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybetti. Hamaney'in halefini seçmekle görevli olan grup da İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail'in bombaladığı binada bulunmayan heyet kurtulurken İran medyası bu saldırıdan sonra Hamaney'in halefinin seçileceği oylamanın uzaktan yapılacağını duyurdu.
12 ÜLKE ALTI GÜN
The Washington Post ise Orta Doğu'da 12 ülkeye yayılan savaşın üzerinden altı gün geçmesine rağmen Avrupalı ve Arap yetkililerin İran yönetiminin kontrolünü tehdit etmediğini söylediğine dikkat çekiyor.
"İRAN BU ÇATIŞMAYA HAZIRDI"
Yetkililerin belirttiğine göre İran, bu çatışmaya hazırdı. The Washington Post "Bir darbe saldırısından sağ çıkmak için inşa edilen komuta yapıları büyük ölçüde sağlam kalmış gibi görünüyor; bu da İran'ın İsrail, Katar ve Bahreyn'e karşı misilleme saldırılarına ilk saldırılardan saatler sonra başlamasına olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.
SOKAKLAR DA DEVRİYELER GEZİYOR
Post ayrıca, çatışmanın başlamasından itibaren İranlıların sokaklarda yoğun bir güvenlik varlığı olduğunu ve motosikletlerle devriye gezdiğini söylediğine dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth İran'da yönetimin aynı odada dahi bulunmaktan korktuğunu söylerken Avrupalı ve Arap yetkililer ise saldırıların yoğunluğuna ve yıkımın geniş kapsamlı olmasına rağmen, şu ana kadar rejim saflarında önemli bir firar veya halk ayaklanması olduğuna dair herhangi bir rapor bulunmuyor. Durum hakkında bilgi sahibi olan ve devam eden bir operasyonu anlatmak için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kişiye göre, ABD istihbaratı da harekatın ilk günlerinde herhangi bir ayaklanma veya firar belirtisi görmedi.
"SİSTEMDE BOZULMA YOK"
Avrupa'dan üst düzey bir yetkili, İran rejiminin gücüne ilişkin son değerlendirmeler hakkındaki hükümet brifinglerini anlattı ve "Sistemde herhangi bir bozulma veya firar belirtisi yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tamamen sağlanmış durumda." şeklinde konuştu. Yetkili, rejim güvenlik güçlerinin görevlerine gelmediğine dair raporlardan haberdar olduğunu ancak bunun, hedef alınma korkusuyla artık yerleşkelerde ve kışlalarda toplanmamaları yönündeki emirlerden kaynaklanabileceğine inandığını söyledi.