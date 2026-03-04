Fatma Nur öğretmenin öldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Polislere ilk söylediği sözler ve saldırganın psikolojik geçmişi kan dondurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer öğretmen ile öğrencinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Furkan Samet B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece"görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama"suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OKUL KAYDINI SİLDİRMİŞ
Soruşturma kapsamında, Furkan Samet B.'nin söz konusu okuldan ailesinin talebi üzerine Eylül 2025'te kaydının silindiği, ancak zaman zaman öğretmenlerle görüşmek için okula geldiği belirlendi.
"İLK GÖRDÜĞÜME SALDIRDIM"
Şüpheli, ifadesinde olay gününü şu sözlerle anlattı:
"İki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu nedenle rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için okula gittim. Onu aradım ama bulamadım."
"Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar etmeyi düşünüyordum. Bulamayınca strese girdim ve sesler duymaya başladım. Rastgele bir sınıfa girdim ve ilk gördüğüme saldırdım. Kendimde değildim, sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum."
Daha önce derslerine giren öğretmenleri tanıdığını ancak aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını belirten şüpheli, "Fatma Nur öğretmen biyoloji dersimize giriyordu. Zeynep öğretmeni de tanıyorum, daha önce kimya dersimize girmişti. Salih'i ise tanımıyordum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel değildi. Beni azmettiren kimse yok. Yaralananlardan özür diliyorum" dedi.
TANIK ANLATIMI İFADEYLE ÇELİŞTİ: CİNAYET PLANLIYDI
Okulda eğitim gören başka bir öğrenci ise katilin ifadesinin aksine cinayetin planlı olduğunu ifade etti. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren öğrenci, "Fatma Nur hoca benim sınıf hocamdı, bizim derslerimize giriyordu. Kendisi çok iyi bir insandı, kimseye kötülük yapacak birisi değildi. Galiba o arkadaşla alakalı disiplin kuruluna bir şey sunmuş; arkadaş da dışarıda madde kullanarak gelip böyle bir eylem yapmış."dedi.
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan araştırmada Furkan Samet B.'nin 2024 yılının Ağustos ayından bu yana şizofreni teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenildi.
3 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİ
Ayrıca daha önce üç kez intihar girişiminde bulunduğu, zaman zaman sesler duyduğunu ve bazı kişiler gördüğünü söylediği de öne sürüldü.
POLİSLERE İLK SÖZÜ
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheli, gözaltına alındığı sırada polislere"Öğretmenlerim benden korktukları için mi şikayetçi oldu? Benden korkmalarına gerek yok, ben onları çok seviyorum. Onlara bir şey yapmam. Kendimi çok yalnız hissediyorum"dedi.
DİJİTAL KUŞATMA: EKRAN BAĞIMLILIĞI VE GÖRÜNMEZ TEHLİKELER
Günümüzde gençler, geleneksel medyadan koparak günlük ortalama 3 saat 24 dakikalık bir sosyal medya mesaisine hapsolmuş durumda. Veriler, gençlerin %82,4'ünün haber kaynağı olarak sadece dijital mecraları kullandığını ve büyük bir kısmının ailelerinden gizli hesaplarla "paralel bir dijital evrende" yaşadığını gösteriyor. Bu kontrolsüz alan; siber zorbalık, dezenformasyon ve gerçek hayattan kopuş gibi ciddi riskleri beraberinde getiriyor.
Furkan Samet B.'nin yaşadığı ekstrem klinik izolasyon, bu tablonun ulaştığı en uç nokta olarak değerlendirilebilir. Ancak geniş çaplı veriler, bu durumun sadece tekil vakalarla sınırlı olmadığını, bütün bir neslin gerçek dünyadan giderek uzaklaştığını kanıtlıyor. Gençlerin %88,1'i gibi devasa bir çoğunluğun sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesini savunması da en çarpıcı noktalardan biri.