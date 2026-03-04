Ayrıca daha önce üç kez intihar girişiminde bulunduğu, zaman zaman sesler duyduğunu ve bazı kişiler gördüğünü söylediği de öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheli, gözaltına alındığı sırada polislere "Öğretmenlerim benden korktukları için mi şikayetçi oldu? Benden korkmalarına gerek yok, ben onları çok seviyorum. Onlara bir şey yapmam. Kendimi çok yalnız hissediyorum" dedi.

DİJİTAL KUŞATMA: EKRAN BAĞIMLILIĞI VE GÖRÜNMEZ TEHLİKELER

Günümüzde gençler, geleneksel medyadan koparak günlük ortalama 3 saat 24 dakikalık bir sosyal medya mesaisine hapsolmuş durumda. Veriler, gençlerin %82,4'ünün haber kaynağı olarak sadece dijital mecraları kullandığını ve büyük bir kısmının ailelerinden gizli hesaplarla "paralel bir dijital evrende" yaşadığını gösteriyor. Bu kontrolsüz alan; siber zorbalık, dezenformasyon ve gerçek hayattan kopuş gibi ciddi riskleri beraberinde getiriyor.

Furkan Samet B.'nin yaşadığı ekstrem klinik izolasyon, bu tablonun ulaştığı en uç nokta olarak değerlendirilebilir. Ancak geniş çaplı veriler, bu durumun sadece tekil vakalarla sınırlı olmadığını, bütün bir neslin gerçek dünyadan giderek uzaklaştığını kanıtlıyor. Gençlerin %88,1'i gibi devasa bir çoğunluğun sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesini savunması da en çarpıcı noktalardan biri.