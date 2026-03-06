Zanlı E.D. hakkında 8 Ocak'ta iki aylık evden uzaklaştırma kararı verilmişti ve zanlının bu kararı ihlal ederek pusu kurduğu belirlendi.

Fatih'te kızını okuldan almaya giden boşanma aşamasındaki eşi Semiha Deniz'i (33) sokak ortasında katleden E.D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısının emniyetteki ifadesinde verdiği "Silah elimde patladı" şeklindeki savunması pes dedirtti.

Fatih'te boşanma aşamasındaki eşini öldüren E.D. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

"KORKUTMAK İSTEMİŞTİM" DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan zanlı E.D., olay anını soğukkanlılıkla anlattı. İfadesinde, eşinin kendisini cep telefonuyla çekmesini engellemeye çalıştığını iddia eden zanlı;"Korkutmak için üzerimde bulunan silahı çıkardım, kafasına doğru doğrulttum. Silahın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum, kafasına doğru iteklerken bir anda patladı"diyerek kendini savundu.

ACILI AĞABEYDEN İHMAL İSYANI: "10 KEZ UZAKLAŞTIRMA ALDI!"

Katil zanlısı "unuttum" derken, Semiha Deniz'in ağabeyi Yunus Deniz kardeşinin verdiği hukuk mücadelesini cenaze töreninde anlattı. Ağabey Deniz, "Kız kardeşim hayatta kalmak için 10 defadan fazla uzaklaştırma kararı aldı. Her seferinde adliyeye, karakola gidip suç duyurusunda bulundu. Bu şahsın7'den fazla suç kaydı var ama dışarıda elini kolunu sallayarak geziyordu" diyerek yaşanan ihmallere isyan etti.

7 SUÇ KAYDI VE 10 UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Ancak zanlının bu"kaza" süsü vermeye çalıştığı ifadesi, dosyadaki gerçeklerle çelişiyor.

Semiha Deniz ve E.D.

8 OCAK'TA YENİ KARAR ÇIKMIŞTI

Yapılan incelemelerde, 2011'de evlenen ve iki kızları olan çiftin uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, şüpheli hakkında en son 8 Ocak'ta iki aylık evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlının, bu kararı ihlal ederek pusu kurduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Talihsiz kadın ise bugün Fatih Ramazan Efendi Camisi'nde düzenlenen törenle, 14 yaşındaki kızının ve yakınlarının gözyaşları arasında Kilyos Mezarlığı'na defnedildi