ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yayımlanan Epstein belgeleri, Trump'ın reşit olmayan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürüyor.
TRUMP HAKKINDA CİNSEL SALDIRI İDDİASI
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelere göre ismi açıklanmayan bir kadın 13-15 yaşları arasındayken Epstein tarafından tanıştırıldıktan sonra Trump'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
EPSTEIN TANIŞTIRDI
Söz konusu kadın 2019'da verdiği röportajda Trump'la ilk kez New York veya New Jersey'de Epstein'ın da bulunduğu bir ortamda tanıştığını öne sürdü.
SAÇINI ÇEKTİ, BAŞINA YUMRUK ATTI
Kadın, penisinden ısırdıktan sonra Trump'ın kendisine vurduğunu iddia etti. Ayrıca Trump'ın saçını çektiğini ve başının yan tarafına yumruk attığını da öne sürdü.
Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, iddiaları "tamamen asılsız suçlamalar" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:
Daha önce de söylediğimiz gibi Epstein dosyalarının yayımlanmasıyla Başkan Trump tamamen aklanmıştır.
"BU KÜÇÜK SÜRTÜĞÜ BURADAN DEF EDİN"
Haberde, ismi açıklanmayan kadının "boy-girl" ifadesiyle erkek gibi davranan bir kız olmayı kastettiğini söylediği belirtildi. Kadın, orada bulunan diğer kişilerin kim olduğunu hatırlamadığını, ancak Trump'ın iddiaya göre onlardan gitmelerini istemesi üzerine oradan ayrıldıklarını söyledi.
Raporda ayrıca "Trump (adı gizli tutulan kişiye) vurdu ve 'Bu küçük sürtüğü buradan def edin' gibi sizler söyledi" iddiasında bulunuldu. "(Adı gizli tutulan kişi) Trump'ın penisini ısırdığını çünkü ondan iğrendiğini söyledi" ifadeleri yer alıyor.
Kadın Trump'ın "kendisine vurmadan önce küçük kızların nasıl olması gerektiğini sana öğreteyim" dediğini iddia ediyor. Ardından pantolonunun fermuarını açtığı belirtiliyor.
TRUMP REDDEDİYOR
Trump kendisine yöneltilen her türlü suçlamayı şiddetle reddetti ve Epstein dosyalarındaki belgelerin kendisini akladığını iddia etti. Belgelerin kamuoyuna açıklanması için baskı yapan Cumhuriyetçilere sert tepki göstermesinin ardından müttefikleri ve Demokrat rakipleri tarafından belgelerin yayımlanma biçimi sorgulandı.