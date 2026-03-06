Trump ve Epstein

"BU KÜÇÜK SÜRTÜĞÜ BURADAN DEF EDİN"

Haberde, ismi açıklanmayan kadının "boy-girl" ifadesiyle erkek gibi davranan bir kız olmayı kastettiğini söylediği belirtildi. Kadın, orada bulunan diğer kişilerin kim olduğunu hatırlamadığını, ancak Trump'ın iddiaya göre onlardan gitmelerini istemesi üzerine oradan ayrıldıklarını söyledi.

Raporda ayrıca "Trump (adı gizli tutulan kişiye) vurdu ve 'Bu küçük sürtüğü buradan def edin' gibi sizler söyledi" iddiasında bulunuldu. "(Adı gizli tutulan kişi) Trump'ın penisini ısırdığını çünkü ondan iğrendiğini söyledi" ifadeleri yer alıyor.

Kadın Trump'ın "kendisine vurmadan önce küçük kızların nasıl olması gerektiğini sana öğreteyim" dediğini iddia ediyor. Ardından pantolonunun fermuarını açtığı belirtiliyor.

TRUMP REDDEDİYOR

Trump kendisine yöneltilen her türlü suçlamayı şiddetle reddetti ve Epstein dosyalarındaki belgelerin kendisini akladığını iddia etti. Belgelerin kamuoyuna açıklanması için baskı yapan Cumhuriyetçilere sert tepki göstermesinin ardından müttefikleri ve Demokrat rakipleri tarafından belgelerin yayımlanma biçimi sorgulandı.