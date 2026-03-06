CANLI YAYIN
Geri

Trump hakkında cinsel taciz iddiası! Epstein belgelerinde yayımlandı: 13-15 yaşındayken…

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein belgelerinde ismi açıklanmayan bir kadın 13-15 yaşlarındayken ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Trump suçlamaları reddederken Beyaz Saray da tamamen asılsız olduğunu savundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump hakkında cinsel taciz iddiası! Epstein belgelerinde yayımlandı: 13-15 yaşındayken…
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein belgelerinde ismi açıklanmayan bir kadın, 13-15 yaşlarındayken Donald Trump'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
  • Kadın 2019'daki röportajında Jeffrey Epstein'ın kendisini New York veya New Jersey'de Trump'la tanıştırdığını öne sürdü.
  • İddiaya göre Trump, kadının penisinden ısırması üzerine saçını çekti ve başının yan tarafına yumruk attı.
  • Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt iddiaları tamamen asılsız olarak nitelendirdi ve Epstein dosyalarının Trump'ı akladığını savundu.
  • Trump kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti ve belgelerin kamuoyuna açıklanma biçimi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından sorgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yayımlanan Epstein belgeleri, Trump'ın reşit olmayan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürüyor.

Trump ve Epstein, Fotoğraflar: Takvim

TRUMP HAKKINDA CİNSEL SALDIRI İDDİASI

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelere göre ismi açıklanmayan bir kadın 13-15 yaşları arasındayken Epstein tarafından tanıştırıldıktan sonra Trump'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

EPSTEIN TANIŞTIRDI

Söz konusu kadın 2019'da verdiği röportajda Trump'la ilk kez New York veya New Jersey'de Epstein'ın da bulunduğu bir ortamda tanıştığını öne sürdü.

Jeffrey Epstein

SAÇINI ÇEKTİ, BAŞINA YUMRUK ATTI

Kadın, penisinden ısırdıktan sonra Trump'ın kendisine vurduğunu iddia etti. Ayrıca Trump'ın saçını çektiğini ve başının yan tarafına yumruk attığını da öne sürdü.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, iddiaları "tamamen asılsız suçlamalar" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Daha önce de söylediğimiz gibi Epstein dosyalarının yayımlanmasıyla Başkan Trump tamamen aklanmıştır.

Trump ve Epstein

"BU KÜÇÜK SÜRTÜĞÜ BURADAN DEF EDİN"

Haberde, ismi açıklanmayan kadının "boy-girl" ifadesiyle erkek gibi davranan bir kız olmayı kastettiğini söylediği belirtildi. Kadın, orada bulunan diğer kişilerin kim olduğunu hatırlamadığını, ancak Trump'ın iddiaya göre onlardan gitmelerini istemesi üzerine oradan ayrıldıklarını söyledi.

Raporda ayrıca "Trump (adı gizli tutulan kişiye) vurdu ve 'Bu küçük sürtüğü buradan def edin' gibi sizler söyledi" iddiasında bulunuldu. "(Adı gizli tutulan kişi) Trump'ın penisini ısırdığını çünkü ondan iğrendiğini söyledi" ifadeleri yer alıyor.

Kadın Trump'ın "kendisine vurmadan önce küçük kızların nasıl olması gerektiğini sana öğreteyim" dediğini iddia ediyor. Ardından pantolonunun fermuarını açtığı belirtiliyor.

TRUMP REDDEDİYOR

Trump kendisine yöneltilen her türlü suçlamayı şiddetle reddetti ve Epstein dosyalarındaki belgelerin kendisini akladığını iddia etti. Belgelerin kamuoyuna açıklanması için baskı yapan Cumhuriyetçilere sert tepki göstermesinin ardından müttefikleri ve Demokrat rakipleri tarafından belgelerin yayımlanma biçimi sorgulandı.

Epstein yüz nakli mi yaptırdı? Hapse girmeden önce estetik cerrahla görüştüğü ortaya çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler