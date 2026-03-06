Eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada iki isme 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verildi.

Dönemin TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın konuşmalarında, Kartalkaya otel yangını, 6 Şubat depremleri, ve bazı belediye başkanlarına kayyum atanması gibi meseleler üzerinden yargı hedefe konuldu.

Hükümete "ayar verme" niteliğindeki bu çıkışların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve iki yönetici hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla dava açıldı.