Eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada iki isme 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verildi.
HÜKÜMETE AYAR VERMEYE KALKMIŞLARDI
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 13 Şubat 2025'te düzenlediği genel kurul toplantısında hükümete parmak salladı.
Dönemin TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın konuşmalarında, Kartalkaya otel yangını, 6 Şubat depremleri, ve bazı belediye başkanlarına kayyum atanması gibi meseleler üzerinden yargı hedefe konuldu.
Hükümete "ayar verme" niteliğindeki bu çıkışların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve iki yönetici hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla dava açıldı.
CEZALARI KESİLDİ: 1 YIL 3 AY
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme sanıkların beyanlarının düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığı, gerçeğe aykırı ve manipülatif nitelik taşıdığı, kamuoyunda endişe yarattığı gerekçesiyle Orhan Turan ile Mehmet Ömer Arif Aras'ı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay 18'er gün hapis cezasına çarptırdı.