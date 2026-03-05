ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir analizde Türkiye'nin bölgesel politikaları ve Batı ile ilişkileri ele alındı. Bradley Martin imzalı makalede Türkiye'nin son yıllarda izlediği çok yönlü ve dengeleri gözeten bağımsız dış politika hedef alınırken, Ankara'nın artan bölgesel etkisi Batı açısından "tehdit" olarak gösterildi.
Yazarın, Türkiye'nin bölgesel krizlerde denge kuran ve bağımsız hareket eden politikalarını Batı açısından "sorun" olarak sunması dikkat çekti. Analizde Ankara'nın ulusal çıkarlarını önceleyen diplomatik yaklaşımı Batı merkezli bir bakış açısıyla eleştirildi.
WSJ'de yayımlanan analizde Irak savaşının ardından bölgede oluşan boşluğu İran'ın doldurduğu ileri sürülürken, metnin asıl hedefinin Türkiye olduğu resmen gözler önüne serildi. Makalede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız dış politika çizgisi hedef alınarak şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran hamlelerini 'uluslararası hukukun açık bir ihlali' olarak nitelendirerek eleştirdi. Bir NATO üyesi olmasına rağmen Ankara, Batı için 'kötü bir ortak' profili çiziyor."
BAŞKAN ERDOĞAN'IN BÖLGESEL LİDERLİĞİ HEDEF ALINDI
Makalede Türkiye'nin bölgesel liderliği Batı açısından "tehdit" olarak sunulurken Başkan Erdoğan hakkında da dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yazıda Erdoğan'ın bölgesel rolüne ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
"İslam dünyasına liderlik etmek istiyor ve kendisini İslam'ın koruyucusu, modern bir Osmanlı sultanı olarak görüyor"
NATO TARTIŞMASI GÜNDEME GETİRİLDİ
Analizin son bölümünde Türkiye'nin ABD dış politikasına karşı zaman zaman farklı pozisyonlar almasının Washington açısından "baş ağrısı" olduğu öne sürülürken, Türkiye'nin NATO'daki konumu da tartışmaya açıldı. Yazıda şu sorular yöneltildi:
"NATO, Türkiye ile ilişkisine devam etmeli mi? İran rejimi çöktükten sonra Türkiye'nin bölgedeki rolü ne olmalı? ABD, Türkiye'nin kendi çıkarlarına karşı olduğunu unutmamalıdır."