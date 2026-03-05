Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin bağımsız dış politikasının Batı için bir tehdit olarak nitelendirildiği belirtildi.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir analizde Türkiye'nin bölgesel politikaları ve Batı ile ilişkileri ele alındı. Bradley Martin imzalı makalede Türkiye'nin son yıllarda izlediği çok yönlü ve dengeleri gözeten bağımsız dış politika hedef alınırken, Ankara'nın artan bölgesel etkisi Batı açısından "tehdit" olarak gösterildi.

Yazarın, Türkiye'nin bölgesel krizlerde denge kuran ve bağımsız hareket eden politikalarını Batı açısından "sorun" olarak sunması dikkat çekti. Analizde Ankara'nın ulusal çıkarlarını önceleyen diplomatik yaklaşımı Batı merkezli bir bakış açısıyla eleştirildi. WSJ'de yayımlanan analizde Irak savaşının ardından bölgede oluşan boşluğu İran'ın doldurduğu ileri sürülürken, metnin asıl hedefinin Türkiye olduğu resmen gözler önüne serildi. Makalede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız dış politika çizgisi hedef alınarak şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran hamlelerini 'uluslararası hukukun açık bir ihlali' olarak nitelendirerek eleştirdi. Bir NATO üyesi olmasına rağmen Ankara, Batı için 'kötü bir ortak' profili çiziyor."