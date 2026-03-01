ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının ardından bölge ateş çemberine döndü. Bu durum Türkiye karşıtı şer odaklarının iştahını kabarttı.
CIA, MOSSAD, KGB etki ajanları ve PKK uzantıları "Sıra Türkiye'de" algısıyla Türkiye'yi hedef almaya kalktı.
CIA AJANI RUBİN: 2026 TAHRAN 2036 ANKARA
CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Türkçe paylaşım yapıp "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" mesajı verdi. Derin Amerika ve İsrail'in tetikçiliğini yapan Rubin "Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı?" dedi.
DUGIN: TÜRKİYE MENÜDE
"Putin'in akıl hocası" olarak pazarlanan Rus sosyolog Aleksandr Dugin de peşi sıra skandal paylaşımlarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın "Kapalı kapılar ardında yazılan senaryoları biliyoruz. Kurulan tuzakları, sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz"sözlerini alıntılayan Dugin,"Türkiye menüde"ifadelerini kullandı.
MEZHEPÇİ PROVOKASYON... "TÜRK ALEVİ VE BEKTAŞİLER AYAKLANSIN"
Dugin önceki gün de mezhepçi bir provokasyonu tetiklemek istedi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırması örnek verip Türkiye'deki Alevi ve Bektaşilerin ayaklanmasını isteyip "Türk Alevi/Bektaşi halkının seferber olma zamanı geldi. Sesinizi yükseltin" diye konuştu.
Suriye'nin Rusya'da darmadağın olan Panslavizm politikasının kuyruk acısıyla Ankara'yı "selefilikle" suçlayan Dugin, "Osmanlı'nın asıl kimliği Selefi değil, Sufi/Şii idi. Rumi, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Fuzuli, Şeyh Galip'in doktrini, erken Safevilerle çok benzerdi" iddiasında bulundu.
Rus sosyolog, "Bu, ortak bir Türk-İran İmparatorluğu olabilir ve 4. Halifeliğin tarihi, kökenlerine uygun olarak farklı olabilir" dedi.
BU İLK SKANDALI DEĞİL
Üstelik bu Aleksandr Dugin'in Türkiye'yi hedef alan ilk skandalı değil...
Dugin, Suriye'de 8 Aralık Devrimi sonrası Esad'ın sözcülüğüne soyunup "Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı"sözleriyle Türkiye'nin Rusya ve İran'a ihanet ettiğini öne sürdü.
"Şimdi Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı" diyerek Ankara'yı tehdit etmeye yeltenen Rus sosyolog, apar topar paylaşımını silerek ettiği lafın altında kaldı.
Dugin, Stratejist ve "Putin'in akıl hocası"olarak pazarlansa da bu gerçeği yansıtmıyor...
Türkiye'de bazı çevrelerce abartılan Dugin'in Kremlin ile resmi bir bağının olmadığı biliniyor.
Zaman zaman bölge üzerinden analizler kasarak dikkat çekmeye çalışan Dugin Rusya'da sıradan bir sosyolog.
BAŞKAN ERDOĞAN: SİNSİ PLANLARI GÖRÜYORUZ NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ
"Sıra Türkiye'de" diyerek ham hayallere kapılan küresel şer odaklarına karşın Ankara'nın duruşu net.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin "Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz"açıklamasında bulundu.
BAHÇELİ RUBIN'E SERT DALDI
MHP lideri Bahçeli CIA ajanı Rubin ve "Türkiye menüde" şeklinde sapkın görüşlere çok sert tepki gösterdi.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
Türk ve Türkiye düşmanı Rubin Ankara 2036'da Tahran gibi olacak mı diye sorgulamış, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir emekli albayı ise İran'dan sonra sıra Türkiye'de diye zırvayı hezeyanla perçinlemiştir. Madem böyle iddialar son günlerde yaygınlık kazanmıştır, bizim de bu sapkın görüş ve tehditleri görmezden gelmemiz doğal olarak mümkün değildir.
"ÖLÜMDEN ÖTE KÖY YOKTUR"
Ölümden öte köy yoktur. Zira ölürsek şehit, kalırsak gazi olacağımız tarihi ve manevi hakikattir. Bu inanca sahip bir kutlu iradeyiz. Bu iradenin sahibi büyük milleti, Türk-İslam mefkûresinin yeryüzüne mühür vurmuş muazzam kahramanlığını tehdit edecek, boyun eğdirecek, teslim alacak muasım bir odağı Cenab-ı Allah henüz nasip etmemiş, henüz yaratmamıştır. Üstümüze kim geliyorsa, kimler gelmeyi düşünüyorsa göreceği azamet ve şiddeti de peşiyle kabul etmek durumundadır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten vazgeçeceğimizi hiç kimse düşünmemelidir.
"Hiçbir hain emel sahibi mihrak veya ülke yanlış hesap yapmamalıdır. Bir ölürsek bin diriliriz, bin ölürsek bir bir dirilir, bu vatana, bu millete sonuna kadar sahip çıkarız.
Korkak her gün, kahraman bir gün ölür. Biz korkak değil, kahraman bir milletin bugünkü serdengeçleriyiz"