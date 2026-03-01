CIA ajanı Rubin'den küstah paylaşım (Haberin fotoğrafları TAKVİM Foto Arşiv'e aittir) CIA AJANI RUBİN: 2026 TAHRAN 2036 ANKARA CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Türkçe paylaşım yapıp "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" mesajı verdi. Derin Amerika ve İsrail'in tetikçiliğini yapan Rubin "Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı?" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının ardından bölge ateş çemberine döndü. Bu durum Türkiye karşıtı şer odaklarının iştahını kabarttı. CIA, MOSSAD, KGB etki ajanları ve PKK uzantıları "Sıra Türkiye'de" algısıyla Türkiye'yi hedef almaya kalktı.

Dugin Türkiye'deki Alevi ve Bektaşilerin ayaklanmasını istedi



MEZHEPÇİ PROVOKASYON... "TÜRK ALEVİ VE BEKTAŞİLER AYAKLANSIN"



Dugin önceki gün de mezhepçi bir provokasyonu tetiklemek istedi.



ABD ve İsrail'in İran'a saldırması örnek verip Türkiye'deki Alevi ve Bektaşilerin ayaklanmasını isteyip "Türk Alevi/Bektaşi halkının seferber olma zamanı geldi. Sesinizi yükseltin" diye konuştu.

Rus sosyolog Suriye devriminin kuyruk acısıyla Ankara'yı ʺselefilikʺle suçladı



Suriye'nin Rusya'da darmadağın olan Panslavizm politikasının kuyruk acısıyla Ankara'yı "selefilikle" suçlayan Dugin, "Osmanlı'nın asıl kimliği Selefi değil, Sufi/Şii idi. Rumi, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Fuzuli, Şeyh Galip'in doktrini, erken Safevilerle çok benzerdi" iddiasında bulundu.



Rus sosyolog, "Bu, ortak bir Türk-İran İmparatorluğu olabilir ve 4. Halifeliğin tarihi, kökenlerine uygun olarak farklı olabilir" dedi.