Oh'tan Galatasaray sözleri

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh, Galatasaray derbisi için özel çalışmalar yapıyor. Güney Koreli futbolcunun antrenman sonrası ekstra idman yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Galatasaray derbisi öncesi büyük bir heyecan yaşıyor. Güney Koreli santrforun takım arkadaşlarına sık sık derbi atmosferini sorduğu öğrenildi.

DERBİ HEYECANI

Yeni transferlerin derbi havasına girdiği Beşiktaş'ta Oh, "Derbi maçı için çok heyecanlıyım." sözleriyle karşılaşma öncesi motivasyonunu ortaya koydu.

EKSTRA ÇALIŞMA

Takıma katıldığı günden bu yana hem maçlardaki performansı hem de antrenmanlardaki isteğiyle dikkat çeken golcü oyuncu, idmanların ardından yaklaşık yarım saat ekstra çalışma yapıyor.

Derbi haftasında da bu tempoyu sürdüren Oh'un, Ümraniye'de gerçekleştirilen antrenmanlarda sahayı en son terk eden isimlerden biri olduğu belirtildi.

HEDEF DERBİDE GOL

Bitiricilik ve şut çalışmalarını artıran Güney Koreli santrforun, Galatasaray derbisinde de skor katkısı yapmayı hedeflediği ifade edildi.

