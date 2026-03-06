Takıma katıldığı günden bu yana hem maçlardaki performansı hem de antrenmanlardaki isteğiyle dikkat çeken golcü oyuncu, idmanların ardından yaklaşık yarım saat ekstra çalışma yapıyor.

Yeni transferlerin derbi havasına girdiği Beşiktaş'ta Oh, "Derbi maçı için çok heyecanlıyım." sözleriyle karşılaşma öncesi motivasyonunu ortaya koydu.



Derbi haftasında da bu tempoyu sürdüren Oh'un, Ümraniye'de gerçekleştirilen antrenmanlarda sahayı en son terk eden isimlerden biri olduğu belirtildi.

HEDEF DERBİDE GOL

Bitiricilik ve şut çalışmalarını artıran Güney Koreli santrforun, Galatasaray derbisinde de skor katkısı yapmayı hedeflediği ifade edildi.