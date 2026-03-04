Emine Kavasoğlu yaşananları A Haber'de anlattı. (Haberin fotoğrafları REUTERS ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



TÜRK OLDUĞUMUZU DUYUNCA FARKLI DAVRANIYORLAR



Siyonistler son olarak A Haber'in yayınına engel olmak için muhabir Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt'u alıkoydu. Canlı yayında o anları anlatan Kavasoğlu, "Banu El, tam 12 yayınımızı yaptığımız dakikalarda aracımıza bindik. Malzemeleri topladık. Harekete geçecektik, Tel Aviv'e gelecektik. Bir anda hızla bir polis aracı geldi, önümüzü kesti. Hemen biz çıkardık GPO kartlarımızı gösterdik. Bizim burada görev yapmamız için verilen o kartları gösterdik. Kartlarımızı aldı. Pasaportlarımızı istedi, yetmedi kimliklerimizi istedi. Verdik, kısa rutin bir işlem diye düşündük açıkçası. Çünkü bu hep başımıza geliyor. Nereli olduğumuzu soruyor. Ama tabii ki şöyle bir şey var, Türk olduğumuzu duyunca biraz daha farklı davranılıyor." dedi.

Polisin İngilizce bilmediğini bu yüzden anlaşamadıklarını dile getiren Kavasoğlu, "1,5 saat oldu, 2 saat oldu. Gidip sürekli diyoruz ki; 'hani biz ne yaptık? Yasaklı bir bölgede değiliz, askeri bir bölgede değiliz. Bize tanınan alan içerisinde çekim yapıyoruz ya da şu an itibariyle bir çekim de değiliz. Çekim yaptığımız riskli bir bölge yok.' Hiçbir cevap verilmedi. Sadece şöyle bir şey söylendi; 'Sorgulanıp sorgulanmayacağınıza karar verilecek, ondan sonra buradan ayrılmanıza izin vereceğiz' dediler. 3 saate yakın sürdü bu süreç." ifadelerini kullandı.