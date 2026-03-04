Orta Doğu'daki savaşı İsrail'den dünyaya aktarmaya çalışan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt siyonist polisler tarafından alıkonuldu.A Haber Ekibi İsrail'de alıkonuldu: Emine Kavasoğlu 3 saati anlattı
ABD-İsrail-İran savaşının başladığı ilk günden itibaren sahadaki basın mensupları zorlu koşullarda hayatlarını riske atarak yayın yapmaya çalışıyor. Siyonist rejimin polisi ise özellikle Türk basın mensuplarını gözaltına alarak yıldırma politikası uyguluyor.
TÜRK OLDUĞUMUZU DUYUNCA FARKLI DAVRANIYORLAR
Siyonistler son olarak A Haber'in yayınına engel olmak için muhabir Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt'u alıkoydu. Canlı yayında o anları anlatan Kavasoğlu, "Banu El, tam 12 yayınımızı yaptığımız dakikalarda aracımıza bindik. Malzemeleri topladık. Harekete geçecektik, Tel Aviv'e gelecektik. Bir anda hızla bir polis aracı geldi, önümüzü kesti. Hemen biz çıkardık GPO kartlarımızı gösterdik. Bizim burada görev yapmamız için verilen o kartları gösterdik. Kartlarımızı aldı. Pasaportlarımızı istedi, yetmedi kimliklerimizi istedi. Verdik, kısa rutin bir işlem diye düşündük açıkçası. Çünkü bu hep başımıza geliyor. Nereli olduğumuzu soruyor. Ama tabii ki şöyle bir şey var, Türk olduğumuzu duyunca biraz daha farklı davranılıyor." dedi.
Polisin İngilizce bilmediğini bu yüzden anlaşamadıklarını dile getiren Kavasoğlu, "1,5 saat oldu, 2 saat oldu. Gidip sürekli diyoruz ki; 'hani biz ne yaptık? Yasaklı bir bölgede değiliz, askeri bir bölgede değiliz. Bize tanınan alan içerisinde çekim yapıyoruz ya da şu an itibariyle bir çekim de değiliz. Çekim yaptığımız riskli bir bölge yok.' Hiçbir cevap verilmedi. Sadece şöyle bir şey söylendi; 'Sorgulanıp sorgulanmayacağınıza karar verilecek, ondan sonra buradan ayrılmanıza izin vereceğiz' dediler. 3 saate yakın sürdü bu süreç." ifadelerini kullandı.
3 SAAT BOYUNCA TUTTULAR
Kendilerini alıkoyan siyonist polisin bunun bir gözaltı olmadığını ifade etmesine rağmen kendilerini bırakmadığını belirten Kavasoğlu, "3 saat boyunca da kimliklerimizi, pasaportlarımızı, kartlarımızı hatta telefonlarımızı kullanmamıza da izin vermediler uzunca bir süre. Belki 1,5-2 saatin sonunda telefonlarımızı almamıza izin verdiler. Ardından da biz işte 'Türkiye'yi harekete geçirmemize gerek var mı?' diye sorduğumuzda, 'riskli bir durum söz konusu mu?' diye sorduğumuzda da aradan 20 dakika gibi bir süre geçtikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi gelip kartlarımızı verdiler. 'Tamam' dediler, 'gidebilirsiniz'. Şöyle tahmin ediyorum ki; çünkü daha önce de 2023 yılında 7 Ekim olaylarında da bölgeye geldiğimizde burada bir ihbarcılık mekanizması işliyor. Görenler hemen polise haber veriyorlar. Riskli bir durum diye düşünüyorlar büyük ihtimalle. Ne yaptığımızı anlamaya çalışıyorlar ya da belki de Türk olduğumuzu duyarak yayın yaptığımızdan Türk olduğumuzu anlayarak bir uyarı da bulunuyorlar."şeklinde konuştu.
SİYONİST SANSÜR
İsrail'in ülkeye düşen füzelerin çekilmesini istemediğini dile getiren Kavasoğlu konuşmasını şöyle noktaladı:
"Şimdi dün akşam canlı yayında da görüntüledik. Ardı ardına İran'ın füzeleri ateşlendi buraya. Hürremşer füzeleri ateşlendi, Hürremşer 4 füzeleri. Şimdi görüntülüyoruz ve onların bir yere düştüğünü de görüyoruz elbette ki Tel Aviv çevresinde olduğunu da söyleyelim. Ben Gurion Havalimanı özellikle hedef halinde. Bir haber yapılmasından ziyade sosyal medya üzerinden paylaşılan bazı görüntüler var. Şimdi o noktaları bulup gittiğimizde ise onların da görüntülenmesine müsaade edilmiyor. Yani sanki hiçbir yer vurulmamış, hiçbir şey yaşanmamış gibi bir hayat sürülmesi isteniyor ama tabii ki biz bu patlama seslerini de duyuyoruz, görüntüleri de duyuyoruz. Böyle bir sansür uygulanıyor. İsteniyor ki durduğumuz yerden hiçbir şey yokmuş gibi anlatmaya devam edelim ama bir savaş yaşanıyor ve biz de bu savaşın bir cephesindeyiz."