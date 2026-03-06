ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği operasyon öncesi X'te Mossad bağlantılı 5 milyon sahte hesap aynı anda aktif hale getirildi.X’te dev operasyon: Saldırı öncesi 5 milyon "Mossad" bağlantılı hesap aktif edildi!
Hesapların tamamı Netanyahu'yu takip ediyor, İranlı muhaliflere ve Şah dönemine ait semboller kullanıyor.
İletişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, İsrail'in siber istihbarat birimi Birim 8200'ün X platformu üzerinden kapsamlı bir psikolojik harp operasyonu yürüttüğünü açıkladı. Kırık, sahte hesaplar, algoritma manipülasyonu ve yapay zeka destekli içeriklerle İran'ı hedef alan bu operasyonun Türkiye için de ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.
MOSSAD DEĞİL, BİRİM 8200
Prof. Dr. Kırık, operasyonun arkasındaki yapıyı "Burada Mossad değil, Birim 8200'ün faaliyetlerini görüyoruz." sözleriyle tanımladı.
1952 yılında kurulan Birim 8200'ün elektronik ve siber istihbarat alanında faaliyet gösterdiğini belirten Kırık, birimin insan istihbaratı değil doğrudan dijital istihbarat üzerine yoğunlaştığını ifade etti.
5 MİLYON SAHTE HESAP VE ALGI OPERASYONU
Kırık'a göre Birim 8200, X platformunda yaklaşık 5 milyon sahte hesap oluşturarak İran'a yönelik kapsamlı bir algı yönetimi operasyonu başlattı. Bu hesaplar aracılığıyla İran halkının rejim karşıtı gösterilmeye çalışıldığını ve Batı kamuoyunun olası bir müdahaleye hazırlandığını vurgulayan Kırık, "Trump, bu içerikleri kullanarak 'İran'a özgürlük getireceğiz' söylemine Batı desteği almak istiyor" dedi.
ELON MUSK, STARLİNK VE X PLATFORMUNUN ROLÜ
Kırık, Elon Musk'ın X platformunu 44 milyar dolara satın almasının tesadüf olmadığını söyledi. Musk'ın hem X üzerindeki algoritmik yönlendirmeyle hem de Starlink uyduları aracılığıyla İran'ın iç iletişimini etkilemeye çalıştığını öne süren Kırık, "Musk, İran halkını içten kızıştırmak ve bölmek amacıyla hareket etti"dedi.
SHADOW BANNİNG: GÖLGELEME TAKTİĞİ
Uzman, İran destekçisi hesaplara"shadow banning"yani gölgeleme taktiğinin uygulandığını vurguladı. Daha önce Gazze paylaşımlarına da uygulanan bu yöntemle, belirli içeriklerin kullanıcıların önüne çıkartılmadığını açıklayan Kırık, Arap Baharı'ndan Gezi Parkı olaylarına kadar pek çok süreçte aynı yöntemin kullanıldığını hatırlattı.
YAPAY ZEKA İLE DEZENFORMASYON YENİ BOYUT KAZANDI
Kırık, OpenAI ile ABD Savunma Bakanlığı arasındaki anlaşmaya da dikkat çekerek yapay zekanın artık doğrudan dezenformasyon operasyonlarında kullanıldığını belirtti: "Bot hesaplar üzerinden algı yönetimi yapılırken yapay zeka videoları da bu sürece dahil edilmiş durumda."
TÜRKİYE'YE UYARI: DİJİTAL OKURYAZARLIK ŞART
Prof. Dr. Kırık, Türk vatandaşlarına ve devlet kurumlarına önemli çağrılarda bulundu. Dezenformasyonla mücadelede karşılaştırmalı okuma ve resmi kaynaklara başvurmanın zorunlu olduğunu vurgulayan Kırık, yerli sosyal medya platformlarının desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi:"Artık savaş yalnızca kara, hava ve denizde değil; psikolojik harbin yönetildiği dijital ortamda da sürüyor."