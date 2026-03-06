1952 yılında kurulan Birim 8200'ün elektronik ve siber istihbarat alanında faaliyet gösterdiğini belirten Kırık, birimin insan istihbaratı değil doğrudan dijital istihbarat üzerine yoğunlaştığını ifade etti.

Netanyahunun askerleri ABDde gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti

5 MİLYON SAHTE HESAP VE ALGI OPERASYONU Kırık'a göre Birim 8200, X platformunda yaklaşık 5 milyon sahte hesap oluşturarak İran'a yönelik kapsamlı bir algı yönetimi operasyonu başlattı. Bu hesaplar aracılığıyla İran halkının rejim karşıtı gösterilmeye çalışıldığını ve Batı kamuoyunun olası bir müdahaleye hazırlandığını vurgulayan Kırık, "Trump, bu içerikleri kullanarak 'İran'a özgürlük getireceğiz' söylemine Batı desteği almak istiyor" dedi.

Elon Musk'ın X'i satın alması tesadüf değil.

ELON MUSK, STARLİNK VE X PLATFORMUNUN ROLÜ



Kırık, Elon Musk'ın X platformunu 44 milyar dolara satın almasının tesadüf olmadığını söyledi. Musk'ın hem X üzerindeki algoritmik yönlendirmeyle hem de Starlink uyduları aracılığıyla İran'ın iç iletişimini etkilemeye çalıştığını öne süren Kırık, "Musk, İran halkını içten kızıştırmak ve bölmek amacıyla hareket etti"dedi.

SHADOW BANNİNG: GÖLGELEME TAKTİĞİ



Uzman, İran destekçisi hesaplara"shadow banning"yani gölgeleme taktiğinin uygulandığını vurguladı. Daha önce Gazze paylaşımlarına da uygulanan bu yöntemle, belirli içeriklerin kullanıcıların önüne çıkartılmadığını açıklayan Kırık, Arap Baharı'ndan Gezi Parkı olaylarına kadar pek çok süreçte aynı yöntemin kullanıldığını hatırlattı.