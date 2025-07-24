Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek gerçekleştirdiği saldırılar bölgedeki gerilimi tırmandırırken, nükleer teknoloji meselesi yeniden dünya gündeminin merkezine oturdu. Son bir haftada yaşanan gelişmeler, nükleer kapasitenin ülkeler için yalnızca enerji üretimi değil, aynı zamanda stratejik güç ve caydırıcılık unsuru olarak da ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. TÜRKİYE'NİN NÜKLEER HAMLESİNDE BERAT ALBAYRAK İMZASI

Bu tartışmalar sürerken Türkiye'nin nükleer enerji alanında attığı adımlar da dikkat çekiyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye'nin uzun yıllardır konuşulan nükleer enerji hedefinde kritik bir aşamaya yaklaştığı belirtilirken, sürecin mimarlarından biri olarak Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde attığı adımlar da yeniden gündeme taşındı.

Türkiye'nin ʺNükleerʺ hamlesinde Berat Albayrak imzası: Geri adım atmadı (Fotoğraf TAKVİM Foto Arşiv'e aittir) Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel köşesinde Nükleer enerji melesini ele aldı. Akkuyuda irade Başkan Erdoğandan icraat Berat Albayraktan! Burası Çok Önemlide istikameti çizdi: Türkiyenin nükleere sahip olması şart Dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunudeğerlendiren Tezel, Berat Albayrak'ın bu süreçteki kararlılığını da "Geri adım atmadı" diyerek vurguladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor "ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK"

Öte yandan Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabında yer alan '65 Yıllık Rüya: Nükleer Enerji' bölümünde yaptığı,"Yıllardır herkese 'helal' olan bir teknoloji Türkiye'ye 'haram' deniliyorsa, orada bir yanlışlık var demektir ve bu konuda durup düşünmek gerekir."vurgu da dikkat çekti.