CANLI YAYIN
Haberler Türkiye Kupası Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi ihtimalleri! İşte çeyrek finale yükselen takımlar ve maçların tarihleri

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda lig usulüne göre oynanan grup maçları sona erdi. Gruplarında adını son 8'e yazdıran takımlar çeyrek finalde mücadele edecek. Derbi ihtimallerinin de bulunduğu aşama öncesinde yükselen kulüpler, kura tarihi ile ilgili bilgiler ve çeyrek final karşılaşmalarının günleri haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2026 , 22:33 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2026 , 23:00
Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi ihtimalleri! İşte çeyrek finale yükselen takımlar ve maçların tarihleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Dört karşılaşma ile bu aşamaya nokta konuldu. Sıra çeyrek final eşleşmelerine geldi.

ZTK'DA HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

Heyecanı yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuvada adını son 8'e yazdıran takımlar Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği oldu.

Eşleşmelerin ardından adlarını yarı finale yazdırabilme mücadelesi verecekler.

Seri başı: Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor

İkinci olan takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor

En iyi üçüncüler: Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor

C Grubu'nda 6 puan toplayarak üçüncü olan Erzurumspor FK, en iyi 3 takım arasında ilk 2'ye giremeyerek turnuvaya veda etti.

Kura torbaları belli oldu

Seri başı: Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor, Tümosan Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor

Seri başı olan takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç usulü oynanacak çeyrek finalde ev sahibi olacak. Öte yandan aynı grupta mücadele eden takımlar, bu turda eşleşmeyecek.

ZTK'DA ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Seri başı takımların ev sahipliğinde tek maç üzerinden oynanacak müsabakaların tarihleri de belli oldu. Dört zorlu randevunun günleri 21, 22 ve 23 Nisan olarak belirlendi.

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ZTK çeyrek final kura çekiminin önümüzdeki hafta içerisinde TFF tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan İran’a tekrarı yaşanmasın vurgusu: Gerekli ikazlarda bulunduk
İran’ın Türkiye hamlesine NATO’dan sert tepki: Ankara ile tam dayanışma içindeyiz
Başkan Erdoğan’dan İran diplomasisi! Enver İbrahim, Aliyev ve Macron’la görüştü | Nahçıvan’a saldırıyı kınıyoruz
ABD Başkanı Trump İran’da kontrollü seçim istiyor: Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez
Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi ihtimalleri! İşte çeyrek finale yükselen takımlar ve maçların tarihleri
CHP’de CAO kavgası! Silivri reçeteyi Özgür Özel ve Burhanettin Bulut’a kesti | Takvim aylardır yazıyor: Ekrem out Özgür IN
Dört dörtlük performans! Eyüpspor - Konyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
’Terörsüz Türkiye terörsüz bölge’ye emperyal pusu! Trump Talabanileri kaşıdı... ABD PJAK’a teklif yaptı! CIA’ci Barkey yine hortladı
ZTK’da Karadeniz rüzgarı! Antalyaspor - Samsunspor: 0-2 | MAÇ SONUCU
İran İHA’sı Nahçıvan’a düştü: Tahran yalanladı! ABD uçak gemisini vurduk iddiası
Fatih Keleş’in sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Sağlam uyuşturucu partilerini patlattı: Evde dansöz oynuyordu | Blok 3 iddiası
Galatasaray Milan’ın yıldızını kapıyor! Transfer kıskandıracak
ABD ve İsrail’in İran saldırısında Epstein ritüeli! 40 dakika arayla iki kez
Suriye’de tokat yiyen Moskof İran’da ham hayale kapıldı! Türkiye menüde diyen Dugin’den mezhepçi fitne ateşi: Aleviler ayaklansın
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi A Haber’de açıkladı: Türkiye’yi hedef almamız için bir sebep yok
Fatma Nur Çelik’in katili Furkan Samet B.’nin şizofreni tedavisi gördüğü ortaya çıktı: 3 intihar girişimi 20 aylık tedavi
Ekrem İmamoğlu’ndan İlle de ben çıkışı! Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a mesaj: Bu yol yol değil
ABD ordusunda Evanjelik sapkınlık: Savaş Tanrı’nın planı! Trump’ı kutsadılar… Armageddon fırtınası
Başkan Erdoğan’dan düşürülen balistik füze sonrası dünyaya akıllı olun uyarısı
KPSS hırsızlığının ‘Sakınan’ kasası: FETÖ’yle görüşmüş delilleri gömmüş! Tutuklandı