Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Dört karşılaşma ile bu aşamaya nokta konuldu. Sıra çeyrek final eşleşmelerine geldi.

ZTK'DA HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

Heyecanı yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuvada adını son 8'e yazdıran takımlar Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği oldu.

Eşleşmelerin ardından adlarını yarı finale yazdırabilme mücadelesi verecekler.

Seri başı: Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor

İkinci olan takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor

En iyi üçüncüler: Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor

C Grubu'nda 6 puan toplayarak üçüncü olan Erzurumspor FK, en iyi 3 takım arasında ilk 2'ye giremeyerek turnuvaya veda etti.

Kura torbaları belli oldu

Seri başı: Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor, Tümosan Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor

Seri başı olan takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç usulü oynanacak çeyrek finalde ev sahibi olacak. Öte yandan aynı grupta mücadele eden takımlar, bu turda eşleşmeyecek.