Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Dört karşılaşma ile bu aşamaya nokta konuldu. Sıra çeyrek final eşleşmelerine geldi.
ZTK'DA HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?
Heyecanı yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuvada adını son 8'e yazdıran takımlar Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği oldu.
Eşleşmelerin ardından adlarını yarı finale yazdırabilme mücadelesi verecekler.
Seri başı: Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor
İkinci olan takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor
En iyi üçüncüler: Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor
C Grubu'nda 6 puan toplayarak üçüncü olan Erzurumspor FK, en iyi 3 takım arasında ilk 2'ye giremeyerek turnuvaya veda etti.
Kura torbaları belli oldu
Seri başı: Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor, Tümosan Konyaspor
Seri başı olmayan takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor
Seri başı olan takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç usulü oynanacak çeyrek finalde ev sahibi olacak. Öte yandan aynı grupta mücadele eden takımlar, bu turda eşleşmeyecek.
ZTK'DA ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Seri başı takımların ev sahipliğinde tek maç üzerinden oynanacak müsabakaların tarihleri de belli oldu. Dört zorlu randevunun günleri 21, 22 ve 23 Nisan olarak belirlendi.
ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
ZTK çeyrek final kura çekiminin önümüzdeki hafta içerisinde TFF tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor.