TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'ndan format değişti

Türkiye Kupası'nde format değişikliğine gidildi. Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacak. Eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndna yapılan açıklamaya göre kupa maçları 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Aliağa FK sahasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

YENİ ZTK FORMATI
Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

Türkiye Kupası tarihleri ise daha sonra ilan edilecek."

