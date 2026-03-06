BEYRUT'A SALDIRI

Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran savaşı 7. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırısıyla hedef aldı. Patlama sesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri yoğun saldırılarını sürdürdüğü Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
İSRAİL'DEN DAHİYE'DEKİ MAHALLELER İÇİN SÜRGÜN EMRİ VE SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.
"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın."diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.
İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
123 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İran’dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail’de başkent Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
İran, İsrail'e füze saldırısı başlattığını açıklarken, İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin önleme yapmaya çalıştığını duyurdu.
Füzelerin ulaşmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'de alarmlar devreye girerken gökyüzünde birçok patlama meydana geldi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediğini açıkladı.
İsrail basını, askeri yetkililere dayandırarak, İran'ın 11 saat aradan sonra saldırı düzenlediğini, bu salvoda az sayıda füzenin ateşlendiğini ve İsrail'de doğrudan füze isabetinin olmadığını aktardı.
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.
Mehr Haber Ajansı'na göre Kolivend, konuya ilişkin bilgi verdi.
İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi." dedi.
Saldırılarda 3 hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İranlı yetkili, 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk 4 gününde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlendi.
İRAN'IN HEDEF ALDIĞI ABD ÜSLERİ
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından Tahran, Orta Doğu'da bulunan 7 farklı ABD askeri noktasını hedef aldı.
Bunlar arasında, Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahı, Kuveyt'teki Camp Arifjan Üssü, Ali el-Salem Hava Üssü ve Camp Buehring Üssü, Irak'taki Erbil Üssü, BAE'deki Cebel Ali Limanı ile Katar'daki El Udeyd Hava Üssü yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerinin İran'a kara işgali düzenleyeceğine yönelik yorumların "boşuna yapıldığı" ve aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.
Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.
Saldırıların hızının ve şiddetinin devam edeceğini belirten Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı"olduklarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.
Bu sözleri"Boşuna yapılmış yorum."şeklinde nitelendiren Trump, aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.
Trump,"Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler."dedi.
AKLINDAKİ İRAN LİDERİ ADAYLARININ ÖLMEMESİ İÇİN "ADIM ATIYOR"
İran'ın liderlik yapısının "tamamen ortadan kaldırılmasını"istediğini vurgulayan Trump, bunu "yeniden inşa edecek birini istemediklerini" ifade etti.
Trump,"İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkaracağını düşündüğüm bazı kişiler var." şeklinde konuştu.
Aklındaki isimlerin çatışmalardan sağ çıkmalarını sağlamak için de "adımlar attığını" söyleyen Trump, "Onları izliyoruz, evet." ifadesini kullandı.
İran'da geçici Liderlik Konseyi, yeni lider seçimine ilişkin programı yapmak için 4'üncü kez bir araya geldi.
İran devlet televizyonuna göre, toplantıya son gelişmeler hakkında bilgi vermek için Ulusla Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı.
Dördüncüsü düzenlenen geçici Liderlik Konseyi toplantısında, lider seçimi için Uzmanlar Meclisi’nin toplanması ve gelecekteki liderin tanıtımına ilişkin planlama yapıldı.
Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.
MÜCTEBA HAMANEY'İN ADI ÖNE ÇIKIYOR
Geçtiğimiz günlerde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in öne çıkmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.
Trump açıklamasında, "İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum."ifadelerini kullanmıştı.
HAMANEY’İN OĞLU MÜCTEBA HAMANEY
Adaylar arasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ismi öne çıkıyor. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı’na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.
ABD Hazine Bakanlığı, 2019’da Mücteba Hamaney’i, herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "ABD güçleri, İran donanmasının tamamını batırma görevinden geri durmuyor. Bugün, yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu ve şu anda alevler içinde." ifadelerine yer verildi.
İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.
Tahran’da uçak sesleri duyuldu.
Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.
Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.
ABD'yi de peşine takarak İran'a savaş başlatan ve tüm bölgeyi ateşe atan İsrail, her gün sivil katliamları yapıyor. Siyonist İsrail rejimi 28 Şubat'tan bu yana İran'daki tüm sivil hedeflere saldırırken, Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattıkları saldırılarda da açık şekilde sivilleri yok edeceklerini dile getiriyorlar. İran'ın 20'den fazla kentini hedef alan hava saldırıları başkent Tahran'da yoğunlaşıyor.
105 SİVİL ALAN VURULDU
İran Kızılayı 105 sivil alanın vurulduğunu duyurdu. ABD-İsrail, Tahran'a bir haftadır gece gündüz adeta bomba yağdırıyor. Başkentte yıkım giderek ağırlaşıyor. Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı "Şehit Burucerdi Sitesi" oldu. Bu siteye saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. İran'da şimdiye kadar bine yakın sivil yaşamını yitirdi. İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, ABD-İsrail saldırılarının ülkenin çeşitli bölgelerindeki su ve elektrik şebekelerinde hasar meydana getirdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler "Tahran'dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı" açıklamasını yaptı. Uzmanlara göre İsrail'in planı İran'da hayatı yaşanmaz hale getirerek halkı yönetime karşı ayaklandırmak ve savaşa karşı direnci kırmak.
ABD İSRAİL'DEN OKULA İKİ BOMBA ATILDI
İsrail ve ABD saldırganlığının en somut örneği olan okul katliamına dair de detaylar ortaya çıkıyor. İran Kızılayı'na göre, ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı. İran Kızılayı'nın Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, "İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Bunun ardından saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu" dedi. 28 Şubat'taki katliamda 160 öğrenci ölmüştü.
ÖLENLERİN 180'İ BEBEK VE ÇOCUK
İranSağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail ve ABD'nin ortaklaşa yürüttüğü hava operasyonlarında İran'da şu ana kadar 926 kişi yaşamını yitirdi. Toplam yaralı sayısının ise 6 bin 186'ya yükseldiği ifade edildi. Yaşamını yitirenlerden 180'inin bebek ve çocuklardan oluştuğu kaydedildi.
NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. İran tarafından 4 İHA ile yapıldığı öne sürülen sadırıda, İHA'lardan biri havalimanına isabet etti. Havalimanı binası zarar görürken 4 sivil yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırının sorumlusunun İran olduğunu ve cevapsız kalmayacağını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, "Bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi"dedi. İran Genelkurmay Başkanlığı ise saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını"iddia etti.
TRUMP'TAN İRAN'DA SEÇİM MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin seçimine dahil olmak istediğini belirterek, "Venezuela'da Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi, bu atamaya ben de dahil olmalıyım"dedi. ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçmesinin kendileri için"kabul edilemez" olduğunu ifade eden Trump,"Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz birisi. Benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz"diye konuştu.
DENİZLER YANGIN YERİ
İran'ın, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana geldi.
Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ülkede ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanlar tahliye edildi.
Suudi Arabistan bir insansız hava aracını düşürdü.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) ile çevresindeki yerleşim yerlerinde güvenlik alarmı verilerek sirenlerin çaldığı bildirildi.
İran, ülkeye ait donanma güçlerinin Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir tankeri vurduğunu duyurdu.
İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü.
4 NOKTAYA EŞ ZAMANLI BOMBARDIMAN
ABDve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan savaş 7'nci gününe girdi. Karşılıklı bombardıman sürerken, İsrail ve ABD, İran'ın başkenti Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz ve Kum kentini aynı anda vurdu. Savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekâtında söz konusu kentlerin farklı noktalarında şiddetli patlamaların yaşandığı belirtildi. ABD ve İsrail'in hava harekâtı sırasında vurduğu yerler arasında, Devrim Muhafızları İstihbarat Karargâhı, Polis İstihbarat Merkezi, Merkezi Ordu Karargâhı ile Ordu Hastanesi'nin de bulunduğu ifade edildi. Saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.
LÜBNAN'DA DA SİVİLLER HEDEFTE
LübnanSağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da hükümeti Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini yazdı. İsrail Devlet Televizyonu'nun haberinde, İsrail güvenlik biriminden ismi açıklanmayan bir kaynağın ifadeleri aktarıldı. Haberde, "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği" ileri sürüldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin derhal boşaltılması yönündeki"tahliye emrinin",savaş hukukunun ihlali konusunda ciddi endişelere yol açtığını belirtti.