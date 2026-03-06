CANLI YAYIN
Trump'ın savaşı: Time dergisinden "MAGA"lı gönderme

Seçim sürecinde dünyadaki tüm savaşları bitirmeyi vadedip göreve geldikten sonra yeni cepheler açan ABD Başkanı Donald Trump’a Time dergisinden eleştiri geldi. “Trump’ın savaşı” başlığını kullanan Time, “Make Iran great again, Make Venezuela great again, Make Nigeria great again, Make Iraq great again, Make Somalia great again, Make Syria great again, Make Ecuador great again ve Make Somalia great again” sloganlarının yazılı olduğu şapkaların yer aldığı bir fotoğraf kullandı.

  • Time dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinde savaşları bitireceğini söylemesine rağmen Venezuela ve İran'a saldırı düzenlemesini eleştiren bir kapak yayınladı.
  • Dergi kapağında Trump'ın 'Make America Great Again' sloganı yerine İran, Venezuela, Nijerya, Irak, Somali, Suriye ve Ekvador için benzer sloganlar kullanıldı.
  • Time, Trump'ın Oval Ofis'teki koltuğuna oturur oturmaz farklı bölgelere saldırı emri veren ilk ABD Başkanı olduğunu yazdı.
  • Trump, Mar a Lago'daki malikanesinde üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileriyle toplantı yaparak İran'a saldırı kararı aldı.
  • Trump, Time ile telefon görüşmesinde 'Çok erken davrandık, bir hafta sonra yapacaktık' dedi.

Geçtiğimiz ay İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i arkası dönük gösterip "Ayetullah'tan sonra" başlığını kullanan Time dergisi bu kez de ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatleri ile icraatları arasındaki uçuruma dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fotoğraflar: Takvim, Reuters

TIME'DAN TRUMP KAPAĞI

Kasım 2024 başkanlık seçimlerinde dünyadaki tüm savaşları bitirmeyi vadeden Trump, Venezuela'ya saldırısının üzerinden iki ay geçmeden İsrail ile birlikte İran'a saldırdı.

İran'da Hamaney'in iktidarı kaybetmesi için propaganda yapan Time bu kez ise Trump'ın çelişkilerine tepki gösterdi.

TIME Trump kapağı

MAGA ŞAPKASIYLA DİKKAT ÇEKEN ELEŞTİRİ

Trump'ın seçim vaadi "Make America great again"yani "Amerika'yı yeniden mükemmel yap"tı. Trump seçim süreci boyunca "MAGA" şapkaları taktı.

Time yeni kapağında "Make Iran great again, Make Venezuela great again, Make Nigeria great again, Make Iraq great again, Make Somalia great again, Make Syria great again, Make Ecuador great again ve Make Somalia great again"sloganlarının yer aldığı bir fotoğraf kullandı.

SAVAŞLARI BİTİRME VAADİNDEN YENİ CEPHELERE

"Trump'ın savaşı" başlığını kullanan Time, ABD Başkanı'nın vaatlerinin savaşları bitirmek olduğunu fakat Oval Ofis'teki koltuğuna oturur oturmaz en kısa sürede farklı bölgelere saldırı emri veren ilk ABD Başkanı haline geldiğini yazdı.

TRUMP "ÇOK ERKEN DAVRANDIK" DEDİ

Time Trump'ın Mar a Lago'daki malikanesindeki özel kulübünde parti düzenlerken diğer tarafta üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileriyle bir araya gelerek İran'a sert bir saldırı başlatma kararı aldığını belirtti. Ayrıca saldırıdan sonra Trump'ın Time ile telefon görüşmesinde"Çok erken davrandık. Bir hafta sonra yapacaktık."şeklinde konuştuğunu belirtti.

