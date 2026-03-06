Polis ekipleri, ihbar üzerine S.K.'yı şüpheli olarak belirleyip gözaltına aldı.

Hatay'da bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde 15 kadının gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddiasıyla gözaltına alınan S.K., tutuklandı.

Önceki gün İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna giden B.N.K. isimli kadın, tuvalette cep telefonu kamerasıyla fotoğrafının ve videosunun çekildiğini fark etti.