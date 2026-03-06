CANLI YAYIN
Hatay'da kadınların gizlice fotoğrafını çeken tuvalet sapığı yakalandı

Hatay'da akaryakıt istasyonu tuvaletinde kadınların gizlice görüntülerini çeken bir sapık bir kadının dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Şüphelinin telefonundan tam 15 mağdura ait gizli görüntü çıktı. İstasyon çalışanı olmadığı halde aylardır içeri sızıp pusuda bekleyen röntgenci, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Hatay'da bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde kadınların gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddiasıyla S.K. tutuklandı.
  • B.N.K. isimli kadın, İskenderun'da bir akaryakıt istasyonunda fotoğrafının çekildiğini fark ederek polise bildirdi.
  • Polis ekipleri, ihbar üzerine S.K.'yı şüpheli olarak belirleyip gözaltına aldı.
  • S.K.'nın cep telefonunda 4 ayda 15 kadının gizlice çekilmiş görüntüleri bulundu.
  • S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Hatay'da bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde 15 kadının gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddiasıyla gözaltına alınan S.K., tutuklandı.

Önceki gün İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna giden B.N.K. isimli kadın, tuvalette cep telefonu kamerasıyla fotoğrafının ve videosunun çekildiğini fark etti.

Hatay'da gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

FOTOĞRAFI ÇEKİLEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Kabinden çıkan kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi.

Hatay'da kadınların gizlice fotoğrafını çeken tuvalet sapığı yakalandı-3

4 AYDA 15 KADINI KAYDA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan S.K.'nın cep telefonunu inceleyen ekipler, 4 ayda 15 kadının akaryakıt istasyonunun tuvaletinde gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları bulundu.

Tuvalette kadınların görüntülerini gizlice çeken şüpheli tutuklandı

Şüphelinin akaryakıt istasyonunda çalışmadığı, gizlice girip kadınların fotoğraf ve videolarını çektiği belirlendi.

Hatay'da kadınların gizlice fotoğrafını çeken tuvalet sapığı yakalandı-4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

