Ailenin yaptığı araştırmalar, olayı boyutunu bir kaçma vakasından çok öteye taşıdı. İddiaya göre, Vildan'ın yanına gittiği Hüseyin Temürtaş, 2021 yılında İzmir'de 3 çocuk annesi eşini 5 kurşunla öldürmek suçundan tutuklanan şahısla aynı kişi. Söz konusu cinayet haberinde zanlının, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu" diyerek kendini savunduğu görüldü.

Vildan'ın 3 yıldır Ağrı'da yaşayan yaşıtı bir gençle sözlü olduğu ve bu yaz evlenmeyi planladıkları ortaya çıktı. Aile, kızlarının hiçbir arkadaşı olmadığını, sürekli evde oyun oynadığını ve bu kişinin kızlarını kandırarak Türkiye'ye getirdiğini düşünüyor.

DAKİKALAR İÇİNDE BULUNDU!

Vildan Çilingir olayında beklenen telefon dakikalar içinde geldi. Ailesinin perişan bir halde aradığı 20 yaşındaki Vildan, canlı yayına bağlanarak kendi rızasıyla kaçtığını ve mutlu olduğunu iddia etti. Ancak genç kızın anlattıkları hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri hayrete düşürdü.

"Kaçırılmadım sevdiğim için kaçtım"

Vildan, yanına gittiği Hüseyin Bey ile daha önce hiç yan yana gelmediklerini, sadece internet üzerinden görüştüklerini itiraf etti. Müge Anlı'nın "Hiç görmediğin birini nasıl bu kadar sevebilirsin de ülkeler arası kaçarsın?"sorusuna genç kız, "Sevdiğim için yaptım, gelmek istedim" yanıtını verdi.