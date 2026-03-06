Almanya'da yaşayan Çilingir ailesi, 20 yaşındaki kızları Vildan Çilingir'den 4 Mart Çarşamba gününden beri haber alamıyor. Kızlarının hayatından endişe eden aile, Vildan Çilingir'i bulmak için atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Ortaya atılan iddialar ise dijital dünyanın gençler için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
PASAPORTUNU "İŞ YERİ İSTİYOR" DİYEREK ALMIŞ
Vildan, kaybolduğu gün annesine çalıştığı fırının yeni iş sözleşmesi için bilgilerini güncelleyeceğini söyleyerek pasaportunu istedi. Kızının saf ve içine kapanık biri olduğunu belirten anne, hiçbir şeyden şüphelenmeyerek pasaportu teslim etti. Ancak Vildan, pasaportuyla birlikte laptopunu ve yanındaki 250 Euro'yu alarak sırra kadem bastı.
OYUNDA TANIŞTIĞI ADAM 52 YAŞINDA!
Ailenin iddiasına göre Vildan, sesli sohbet özelliği bulunan bir savaş oyunu üzerinden Hüseyin Temürtaş isimli bir şahısla tanıştı. 20 yaşındaki genç kızın kaçtığı iddia edilen bu şahsın 52 yaşında olduğu belirtilirken, ikilinin sosyal medyada "Kurban olduğuma kavuştum" notuyla paylaştığı fotoğraf stüdyoda paylaşıldı.
GEÇMİŞİNDEKİ KORKUNÇ DETAY: EŞİNİ Mİ ÖLDÜRDÜ?
Ailenin yaptığı araştırmalar, olayı boyutunu bir kaçma vakasından çok öteye taşıdı. İddiaya göre, Vildan'ın yanına gittiği Hüseyin Temürtaş, 2021 yılında İzmir'de 3 çocuk annesi eşini 5 kurşunla öldürmek suçundan tutuklanan şahısla aynı kişi. Söz konusu cinayet haberinde zanlının,"İznim olmadan dışarı çıkıyordu" diyerek kendini savunduğu görüldü.
AİLE ŞAŞKIN: "SÖZLÜYDÜ, YAZIN DÜĞÜNÜ VARDI"
Vildan'ın 3 yıldır Ağrı'da yaşayan yaşıtı bir gençle sözlü olduğu ve bu yaz evlenmeyi planladıkları ortaya çıktı. Aile, kızlarının hiçbir arkadaşı olmadığını, sürekli evde oyun oynadığını ve bu kişinin kızlarını kandırarak Türkiye'ye getirdiğini düşünüyor.
DAKİKALAR İÇİNDE BULUNDU!
Vildan Çilingir olayında beklenen telefon dakikalar içinde geldi. Ailesinin perişan bir halde aradığı 20 yaşındaki Vildan, canlı yayına bağlanarak kendi rızasıyla kaçtığını ve mutlu olduğunu iddia etti. Ancak genç kızın anlattıkları hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri hayrete düşürdü."Kaçırılmadım sevdiğim için kaçtım"
Vildan, yanına gittiği Hüseyin Bey ile daha önce hiç yan yana gelmediklerini, sadece internet üzerinden görüştüklerini itiraf etti. Müge Anlı'nın "Hiç görmediğin birini nasıl bu kadar sevebilirsin de ülkeler arası kaçarsın?"sorusuna genç kız, "Sevdiğim için yaptım, gelmek istedim" yanıtını verdi.
CİNAYET ZANLISI İDDİALARINA YANIT: "O ADAM DEĞİL"
Ailenin en büyük korkusu olan "Hüseyin Temürtaş'ın 2021 yılında eşini öldüren katil zanlısı olduğu" iddiasına Vildan sert bir dille karşı çıktı. Genç kızın iddiaları şu şekilde:
"Eşiyle Yazıştım": Vildan, Hüseyin'in eşinin hayatta olduğunu ve hatta kendisiyle bir ara yazıştığını iddia etti.
Yaş Farkı: Şahsın 52 değil, 37 yaşında olduğunu söyledi. Ailesi ve Müge Anlı ise fotoğraflardaki benzerlik ve bıyık yapısına dikkat çekerek şüphelerini korudu.
İsim Benzerliği:Ortadaki durumun sadece bir isim ve tip benzerliği olduğunu savundu.
"AİLEM İZİN VERMEZDİ, KENDİ RIZAMLA GELDİM"
Vildan, Almanya'daki sözlüsüyle olan ilişkisini bitirmek istediğini ancak ailesinin buna izin vermediğini, bu yüzden kaçtığını söyledi. "Geri dönme niyetim yok" diyen Vildan, Türkiye'ye kendi imkanlarıyla geldiğini, Hüseyin'in onu Almanya'dan almadığını da ekledi.
İDDİALARIN ODAĞINDAKİ HÜSEYİN CANLI YAYINDA!
İddiaların odağındaki Hüseyin Temürtaş da ilerleyen dakikalarda programa bağlandı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Hüseyin'in hala evli olduğu ortaya çıktı.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Vildan Çilingir olayı nedir?
20 yaşındaki Vildan'ın, internetten tanıştığı ve hiç görmediği bir adam için Almanya'dan Türkiye'ye kaçması olayıdır.
Vildan'ın kaçtığı Hüseyin Temürtaş katil mi?
Aile, şahsın 2021'de eşini öldüren bir hükümlü olduğunu iddia ederken; Vildan bu kişinin sadece isim ve tip benzerliği olduğunu savunmaktadır.
Vildan şimdi nerede?
Canlı yayına bağlanarak Türkiye'de olduğunu ve kendi rızasıyla geldiğini beyan etmiştir.