Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Sağlam uyuşturucu partilerini patlattı: Evde dansöz oynuyordu | Blok 3 iddiası

Daha önce uyuşturucu testi pozitif çıkan Sağlam, Gülibrahimoğlu'nun Beykoz'daki villasını işaret ederek, "Beykoz'daki evde dansöz oynuyordu, eğlence partileri düzenleniyordu. Katılımcılar tuvalette uyuşturucu kullanıyordu. Ben de burada uyuşturucu kullandım." dedi.

İBB merkezli yolsuzluk "Ekosistemi"nin kilit isimlerinden firarisi iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş ile birlikte özel jetle Kıbrıs'a giden ve Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Sağlam, uyuşturucu kullandığını kabul ederek ek ifade verdi.

BLOK3 İDDİASI: BÜYÜ YAPTIRDILAR

Ek ifadesinde daha önce itirafçı olan Merve Eryiğit'e ilişkin iddialarda da bulunan Sağlan şunları söyledi:

"Merve isimli kişi yaklaşık 1 yıl öncesine kadar ünlü bir iş adamına hamileyim diyerek büyük para kopardığını biliyorum. Merve'nin yakın arkadaşı Anıl (Durmuş) şahittir. Anıl Merve ile davalık olup, Merve'yi daha iyi tanır. Merve'nin Sevda Anne lakaplı bir büyücüsü vardır. Beni de buraya bir kez götürdü. Merve'nin eski erkek arkadaşına bağlama büyüsü yaptırdığına şahit oldum.

Blok3 isimli şarkıcıya Merve takıntılı olup bu kişiye de büyü yaptırdı. Merve tarafından sistematik bir şekilde zorbalığa uğradım. Merve beni daha fazla kazanmam için hep zorlardı. Her defasında güneş görmeyen rutubetli evde oturduğumu söyleyip depresyona sokardı."

ÖZEL JETLE KIBRIS TATİLİ

A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre Ayşe Sağlam, Murat Gülibrahimoğlu tarafından Kıbrıs'a davet edildiğini ve özel jetle gidildiğini anlattı.