Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Sağlam uyuşturucu partilerini patlattı: Evde dansöz oynuyordu | Blok 3 iddiası
İstanbul merkezli yolsuzluk “Ekosistemi” soruşturmasının kilit isimlerinden Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Sağlam ek ifade verdi. İBB hafriyatçısı firari Murat Gülibrahimoğlu’nun Beykoz’daki villasındaki dansözlü partilerde ve tuvalette uyuşturucu kullanıldığını iddia eden Sağlam, ayrıca Kıbrıs’a özel jetle gidilen tatilde casino ve VIP odalarda yaşananları, bazı kadınların iş insanlarıyla tanıştırılarak para kazanıldığını söyledi. Sağlan ayrıca Merve Eryiğit’in Blok3 isimli şarkıcıya büyü yaptırdığı iddia etti.
İBB merkezli yolsuzluk "Ekosistemi"nin kilit isimlerinden firarisi iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş ile birlikte özel jetle Kıbrıs'a giden ve Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Sağlam, uyuşturucu kullandığını kabul ederek ek ifade verdi.
Daha önce uyuşturucu testi pozitif çıkan Sağlam, Gülibrahimoğlu'nun Beykoz'daki villasını işaret ederek, "Beykoz'daki evde dansöz oynuyordu, eğlence partileri düzenleniyordu. Katılımcılar tuvalette uyuşturucu kullanıyordu. Ben de burada uyuşturucu kullandım."dedi.
BLOK3 İDDİASI: BÜYÜ YAPTIRDILAR
Ek ifadesinde daha önce itirafçı olan Merve Eryiğit'e ilişkin iddialarda da bulunan Sağlan şunları söyledi:
"Merve isimli kişi yaklaşık 1 yıl öncesine kadar ünlü bir iş adamına hamileyim diyerek büyük para kopardığını biliyorum. Merve'nin yakın arkadaşı Anıl (Durmuş) şahittir. Anıl Merve ile davalık olup, Merve'yi daha iyi tanır. Merve'nin Sevda Anne lakaplı bir büyücüsü vardır. Beni de buraya bir kez götürdü. Merve'nin eski erkek arkadaşına bağlama büyüsü yaptırdığına şahit oldum.
Blok3 isimli şarkıcıya Merve takıntılı olup bu kişiye de büyü yaptırdı. Merve tarafından sistematik bir şekilde zorbalığa uğradım. Merve beni daha fazla kazanmam için hep zorlardı. Her defasında güneş görmeyen rutubetli evde oturduğumu söyleyip depresyona sokardı."
ÖZEL JETLE KIBRIS TATİLİ
A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre Ayşe Sağlam, Murat Gülibrahimoğlu tarafından Kıbrıs'a davet edildiğini ve özel jetle gidildiğini anlattı.
Sağlam, "Kıbrıs'a özel jet ile gittik. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Merve Eryiğit, Nilüfer Batur, Rabia Karaca ve Seren Görgüzel vardı." dedi.
CASINO VE VIP ODALARDA YAŞANANLAR
Sağlam, tatil sırasında casino ve VIP odalarda kumar oynandığını, bazı kişilerin arka kabinlere gidip geldiğini iddia etti. Sağlam "Casino'da Murat ve Fatih kumar oynuyordu. VIP odaya geçtiğimizde Emel Müftüoğlu da yanlarındaydı."ifadelerini kullandı.
BEYKOZ'DAKİ PARTİLER VE UYUŞTURUCU İDDİASI
UYUŞTURUCUYA KİM ALIŞTIRDI?
Sağlam, uyuşturucuya Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu'nun eski sevgilisi Bilge Soylu aracılığıyla başladığını iddia etti."Beni uyuşturucu maddeye alıştıran kişi Bilge Soylu'dur. Ketamin isimli maddeyi de bana o denetti." dedi.
"KADINLARI ERKEKLERLE TANIŞTIRIP PARA KAZANIYORLAR"
Bazı kişilerin kadınları iş insanlarıyla tanıştırarak para kazandığını öne süren Ayşe Sağlam, "Merve Eryiğit piyasada 'mama' diye tabir edilen, kadınları erkeklerle tanıştırıp para kazanan kişidir."dedi. Sağlam ayrıca Kübra Küçük'ün de benzer şekilde kadınları erkeklerle tanıştırarak para kazandığını iddia etti.