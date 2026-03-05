HASSAS FÜZELERLE BOMBARDIMAN Operasyonun en kritik hedefi, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'di... CIA tarafından sağlanan hassas istihbarat sayesinde Hamaney'in Pasteur bölgesindeki resmi ikametgahı ve çevresindeki üst düzey komuta merkezleri, aynı anda düzenlenen hassas güdümlü füze ve bombardıman saldırılarıyla vuruldu.

İran Dini Lideri Ali Hamaney ABD-İsrail operasyonuyla öldürüldü

Saldırıların ilk dakikalarında, yaklaşık 60 saniye süren yoğun bombardıman sonucunda Hamaney ile birlikte ailesinden birkaç üye, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanları ve güvenlik ekibinden toplamda onlarca kişi hayatını kaybetti.

İran Hamaney için yas tutuyor

ÖNCE ABD-İSRAİL DUYURDU

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun hemen ardından Hamaney'in öldüğünü doğrulayan açıklamalar yaptı. İran devlet medyası önce Hamaney'in güvende olduğunu iddia etse de, 1 Mart sabahı resmi olarak Hamaney'in suikasta uğradığı ve hayatını kaybettiği duyurulurken 40 günlük yas ilan edildi.