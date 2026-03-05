CANLI YAYIN
İsrail Ali Hamaney suikastının görüntülerini paylaştı: Yerleşke 50 savaş uçağı ile vuruldu

İsrail ordusu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü ABD-İsrail ortak operasyonuna ait görüntüleri paylaştı. Tahran’daki Pasteur bölgesinde bulunan liderlik yerleşkesinin yaklaşık 50 savaş uçağıyla hedef alındığı saldırıda, Hamaney’in yer altındaki askeri sığınağının hassas güdümlü füzelerle vurulduğu öne sürüldü.

İsrail İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortaklığıyla öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı.

TAHRAN'DAKİ YERLEŞKE VURULDU
28 Şubat 2026 sabahı, ABD ve İsrail hava kuvvetleri Tahran'a yönelik eşgüdümlü büyük çaplı hava operasyonları başlattı.

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başkent Tahran'daki yerleşkesine ait ilk uydu görüntüsünü yayımladı

HASSAS FÜZELERLE BOMBARDIMAN
Operasyonun en kritik hedefi, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'di... CIA tarafından sağlanan hassas istihbarat sayesinde Hamaney'in Pasteur bölgesindeki resmi ikametgahı ve çevresindeki üst düzey komuta merkezleri, aynı anda düzenlenen hassas güdümlü füze ve bombardıman saldırılarıyla vuruldu.

İran Dini Lideri Ali Hamaney ABD-İsrail operasyonuyla öldürüldü (Fotoğraf TAKVİM Foto Arşiv'e aittir)

Saldırıların ilk dakikalarında, yaklaşık 60 saniye süren yoğun bombardıman sonucunda Hamaney ile birlikte ailesinden birkaç üye, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanları ve güvenlik ekibinden toplamda onlarca kişi hayatını kaybetti.

İran Hamaney için yas tutuyor (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ÖNCE ABD-İSRAİL DUYURDU
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun hemen ardından Hamaney'in öldüğünü doğrulayan açıklamalar yaptı. İran devlet medyası önce Hamaney'in güvende olduğunu iddia etse de, 1 Mart sabahı resmi olarak Hamaney'in suikasta uğradığı ve hayatını kaybettiği duyurulurken 40 günlük yas ilan edildi.

İsrail Ali Hamaney suikastının görüntülerini paylaştı: Yerleşke 50 savaş uçağı ile vuruldu-4

İran, misilleme olarak İsrail ve Körfez'deki ABD üslerine füze saldırıları başlattı.

İSRAİL GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Savaş tüm hızıyla devam ederken İsrail Hamaney suikastının görüntülerini paylaştı.

İsrail ordusu Hamaney operasyonunun kayıtlarını yayınladı!

İsrail ordusunun sanal medya hesabından, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunun hedef alındığı anlar paylaşıldı.

50 UÇAK İDDİASI
Açıklamada "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 50 savaş uçağı, Tahran'daki liderlik yerleşkesinin altına inşa edilen Ali Hamaney'in yer altı askeri sığınağını vurdu"ifadeleri kullanıldı.

