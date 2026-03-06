Sarı-kırmızılı ekip bu alanda Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri konumunda bulunuyor. Avrupa'nın 10 büyük liginde ön alanda kazanılan toplarla en fazla gol atan takım 13 golle PSG olurken, Galatasaray 11 golle ikinci sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar bu istatistikte Real Madrid ve Barcelona'yı geride bıraktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un deplasmanda oynanmasına rağmen kontrollü futbolu tercih etmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın, Juventus'u İstanbul'da 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada etkili olan ön alan baskısıyla rakibini zorlamayı hedeflediği belirtildi.



ORTA SAHADA ÜÇLÜ

Derbide orta sahada Mario Lemina, Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsünün görev alması bekleniyor. Kanatlarda ise Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi planlanıyor.

İki maçtır dinlendirilen Roland Sallai ve Yunus Akgün'ün de kadroda hazır olduğu öğrenildi. Yunus'un derbide hamle oyuncusu olarak kullanılması beklenirken, Sallai'nin ise Sacha Boey'in yerine ilk 11'de görev alabileceği belirtiliyor.