Başkan Erdoğan'dan İran diplomasisi: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler bölgedeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER

Erdoğan, Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.

KÜRESEL GÜVENLİK TEHLİKEDE

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğumuzu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti.

Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii konusunda iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

