Erdoğan, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, diplomasi zemininin güçlendirilmesi için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara telkinde bulunulduğunu belirtti.

Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.