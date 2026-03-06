CANLI YAYIN
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu | 26 milyarlık kara para trafiği: 20 şüpheli yakalandı 550 hesap kapatıldı

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen dev operasyonla, 40 yasa dışı bahis sitesine teknik destek veren altyapı şebekesi çökertildi. Jandarma ve MASAK’ın ortak incelemesi sonucu, 2025 yılı içerisinde 26 milyar TL’lik devasa bir işlem hacmine ulaştığı belirlenen çetenin, yasa dışı bahis gelirlerini kripto paralar üzerinden yurt dışına kaçırarak aklamaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda 20 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edilen milyarlık servete el konuldu.

  • İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kara para aklama suçları kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
  • Malta merkezli Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini akladığı tespit edildi.
  • İGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve aylık 1 milyar ABD doları hasılat elde ettiği belirlendi.
  • Şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı.
  • Operasyon kapsamında 11 araç, 75 gayrimenkul ve 550 banka ile kripto para hesabına bloke konuldu.

Milyarlarca liralık kumar çarkına devlet 'dur' dedi; sanal baronların kripto rüyası, şafak vakti düzenlenen operasyonla son buldu.

26 MİLYAR LİRALIK 'BAHİS' OYUNU!

'İGaming' isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise 'Paymix' üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ise 26 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyon. (Fotoğraflar: DHA)

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

ALTINA 'NET' ÜSTÜNE 'KRİPTO'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde; Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

26 Milyar dolarlık bahis devine darbe: İstanbul merkezli dev operasyon!

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu | 26 milyarlık kara para trafiği: 20 şüpheli yakalandı 550 hesap kapatıldı-3

Sağlanan bu finansal altyapı sonucunda kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

SİSTEMİN MİMARI 'İGAMING'

'İGaming' isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde edildiği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin, Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. Öte yandan MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu | 26 milyarlık kara para trafiği: 20 şüpheli yakalandı 550 hesap kapatıldı-4

JANDARMA 'BLOKE' ETTİ

İstanbul merkezli 9 ilde şafak vakti düğmeye basıldı. 20 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edilen servete de el konuldu. Operasyon kapsamında 11 lüks araç, 75 gayrimenkul (8 konut, 67 tarla/arsa) ve 550 banka/kripto hesabı donduruldu.

