SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tecrübeli teknik adamın önceliği stoper bölgesi

Siyah-Beyazlılar, savunmayı güçlendirmek için harekete geçti. Agbadou ve Kehrer’den biri bu hafta bitebilir. Sergen Yalçın’ın transferde ilk önceliğinin stoper olduğu öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2026
Tecrübeli teknik adamın önceliği stoper bölgesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın öncelikli hedefi stoper bölgesi olurken, Siyah- Beyazlılar'ın gündeminde iki isim öne çıkıyor. Kartal, listenin ilk sırasında yer alan Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a resmi teklifte bulundu. 3 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonunu içeren teklifin masada olduğu öğrenildi. İkinci aday ise Alman stoper Thilo Kehrer. Beşiktaş, Kehrer için Monaco ile resmi temasa geçerken, Fransız ekibinin 10 milyon euro bonservis talep ettiği, Siyah-Beyazlılar'ın ise kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, Agbadou veya Kehrer'den birinin transferini hafta içi tamamlamayı hedefliyor.


FildişiSahilli oyuncu Agbadou için 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yapıldı. Sergen Yalçın yönetimden öncelikle stoper alınmasını istedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump’tan Güney Amerika’ya açık tehdit! Maduro’dan sonra Petro mu? Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor
ABD’nin kaçırdığı Venezuela Başkanı Maduro darbeyi içerden yedi! İşte Kesin çözüm harekatının perde arkası...
Trafikte terör estirenlere verilecek cezalar artıyor! 180 bin TL’ye varan cezalar için görüşmeler başladı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisine attığı ses kayıtları aile içi gerilimi açığa çıkardı!
Türkiye sağlıkta devler liginde! Başkan Erdoğan’ın hayali milletin umudu oldu: 9 yılda otel konforunda 27 şehir hastanesi
Emekliye %12,71 memura %19,15 enflasyon farkı hesabı: TÜİK oranıyla 2026 maaşları zamlanacak
Başkan Erdoğan Genç İstihdam Hamlesi’ni yarın açıklayacak! 3.5 milyon genç yeni işlerine kavuşacak...
Sayıştay raporu İETT’deki ihmali ortaya çıkardı! Günde 38 kazaya karışan araçlarda denetimsizlik had safhada...
Maduro’nun dans görüntüleri ABD’yi askeri müdahaleye götürdü
Elif Kumal’ı arama çalışmalarının 8’inci gününde acı haber geldi
Maduro sonrası Venezuela ordusu mercek altında: Rakamlarla askeri kapasite
Kabine toplanıyor: 2026’nın yol haritası yükleniyor!
Başkan Erdoğan ile Trump yarın görüşecek: Gazze ve Venezuela dosyaları masada
Valilik listeyi duyurdu! 5 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Ankara, Van, Batman, Siirt...
SDG uzatmaları oynuyor! Abdi İmralı’dan gelen çağrı sonrası Şam’a gitti... Yanında götürdüğü isimler ve kabul edilemez talepler
PKK’dan yine ’darbe’ çığırtkanlığı! Elebaşı Mustafa Karasu birinci ağızdan sabotaja kalktı: Süreç tıkanır
Okan Buruk ve Fatih Tekke Süper Kupa’yı istiyor! Dev maç öncesi sakatlık mesajı ve transfer açıklaması
Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro’nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı
Siyasi egemenlik Venezuela halkınındır! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Maduro açıklaması: Özgür Özel’e sert tepki
Maduro’nun kaderini değiştiren 1 hafta! NYT yazdı: Türkiye teklifini reddetti düğmeye basıldı