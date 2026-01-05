Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın öncelikli hedefi stoper bölgesi olurken, Siyah- Beyazlılar'ın gündeminde iki isim öne çıkıyor. Kartal, listenin ilk sırasında yer alan Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a resmi teklifte bulundu. 3 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonunu içeren teklifin masada olduğu öğrenildi. İkinci aday ise Alman stoper Thilo Kehrer. Beşiktaş, Kehrer için Monaco ile resmi temasa geçerken, Fransız ekibinin 10 milyon euro bonservis talep ettiği, Siyah-Beyazlılar'ın ise kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, Agbadou veya Kehrer'den birinin transferini hafta içi tamamlamayı hedefliyor.



