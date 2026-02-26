CHP Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında: İhraç kararlarını parti yönetiminden önce trol hesapları duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim adı altında başlatılan tasfiye süreci, yerini dijital bir infaz operasyonuna bıraktı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve partideki şaibeli işlere karşı "Rüşvet ve yolsuzluktan arınmalıyız" bildirisi yayımlayan 30 eski ilçe başkanı partiden atıldı.

Ancak bu kritik kararın ilan ediliş biçimi, CHP'nin kimin kontrolünde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.