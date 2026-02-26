Kanarya'dan buraya kadar! Nottingham Forest - Fenerbahçe: 1-2 | MAÇ SONUCU

Tedesco, yıldız isim Marco Asensio'yu bu karşılaşmada yedek başlattı. Maç önü haberlerinde, ilk maçtaki 3-0'lık skorun ardından teknik ekibin Asensio'yu rövanşta dinlendirmeyi tercih ettiği bilgisi öne çıktı.

Fenerbahçe'de yedek kulübesinde altyapıdan dört genç oyuncu da yer aldı. Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Alaettin Ekici ve Kamil Efe Üregen'in kadroda bulunması, rotasyonun boyutunu gösteren başlıklardan biri oldu. Yedekler arasında ayrıca Marco Asensio, Levent Mercan ve Nelson Semedo da yer aldı.

KEREM 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu performansıyla ön plana çıktı.

İngiltere'de iki gol bulan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa arenasında kariyerinde bir sezonda en fazla gol attığı dönemini yaşadı.

Nice maçında iki, Stuttgart ve Bran karşılaşmalarında birer gol atan Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest'a iki golü sonrasında bu sezon Avrupa'da 6. golüne ulaştı.

FENERBAHÇE TARİHİNDE

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.

6 gol - Kerem Aktürkoğlu (2025/26)

6 gol - İrfan Can Kahveci (2023/24)

6 gol - Tuncay Şanlı (2006/07)