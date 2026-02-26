Kanarya'dan buraya kadar! Nottingham Forest - Fenerbahçe: 1-2 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest ile karşılaştı. Kanarya, rakibini 2-1 yenmesine rağmen İstanbul'da aldığı 3-0'lık yenilgi nedeniyle turnuvaya veda etti. İşte yaşananlar...
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Nottingham Forest deplasmanında mücadele ediyor.
- Sarı-lacivertli takım, ilk maçı 3-0 kaybettiği için tur atlamak için 4 farklı galibiyet almak zorunda.
- Fenerbahçe, Fred Rodrigues ve Jayden Oosterwolde'nin cezalı, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları nedeniyle 7 eksikle sahaya çıkıyor.
- Maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetiyor.
- Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkıyor ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 103 maçta 49 galibiyet aldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elendi.
Sarı lacivertli ekip Kerem ile 2 gol bulup öne geçse de Hudson-Odoi farkı bire indirdi. Mücadele 2-1 sona erdi.
Domenico Tedesco ve öğrencileri, Avrupa Ligi'ne veda ederek organizasyondaki macerasına nokta koydu.
İngilizler ise son 16 turuna yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.
22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.
45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
GOL
GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham deplasmanında 1-0 öne geçti!
GOOOLLL! Kerem attı seride fark 1'e indi! Fenerbahçe deplasmanda skoru 2-0'a getirdi!
Nottingham Forest, Hudson-Odoi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
KASIMPAŞA MAÇINA GÖRE KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Kasımpaşa maçına göre 5'i zorunlu toplam 8 değişiklik yaptı.
ZORUNLU EKSİKLER TEDESCO'NUN ELİNİ DARALTTI
Sarı-lacivertlilerde Ederson, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca sakatlıkları nedeniyle kadro planlamasında yer alamadı. Jayden Oosterwolde cezası sebebiyle forma giyemezken, Anthony Musaba da UEFA listesinde bulunmadığı için kadroya yazılamadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu haberlerinde ayrıca Fred Rodrigues ile birlikte Jayden Oosterwolde, Ederson, Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğu öne çıktı; kaleci Mert Günok ve Musaba ise statü nedeniyle listede yer almadı.
İLK 11'DE SEKİZ YENİ TERCİH
Tedesco, Nottingham Forest karşısında ilk 11'i Tarık Çetin, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Levent Mercan ve Marco Asensio bu kez yedek kulübesinde kaldı.
KALEDE TARIK, SAVUNMADA GUENDOUZI DETAYI
Fenerbahçe'de kalede Tarık Çetin görev aldı. Savunmadaki eksikler nedeniyle Tedesco'nun en dikkat çeken tercihi ise Matteo Guendouzi oldu. Orta saha kökenli oyuncu, savunma hattında değerlendirilirken, İngiliz ve Türk basınındaki maç önü notlarında Guendouzi'nin stoperde oynamasının sakatlık krizinin sonucu olduğu vurgulandı.
ARCHIE BROWN UZUN ARADAN SONRA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin İngiliz sol oyuncusu Archie Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden formasına kavuştu. Maç notlarına göre 23 yaşındaki oyuncu, uzun süreli sakatlığı nedeniyle 15 resmi karşılaşma kaçırdıktan sonra Nottingham Forest rövanşında ilk 11'de görev aldı.
ASENSIO DİNLENDİRİLDİ
Tedesco, yıldız isim Marco Asensio'yu bu karşılaşmada yedek başlattı. Maç önü haberlerinde, ilk maçtaki 3-0'lık skorun ardından teknik ekibin Asensio'yu rövanşta dinlendirmeyi tercih ettiği bilgisi öne çıktı.
ALTYAPIDAN DÖRT İSİM KADRODA YER ALDI
Fenerbahçe'de yedek kulübesinde altyapıdan dört genç oyuncu da yer aldı. Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Alaettin Ekici ve Kamil Efe Üregen'in kadroda bulunması, rotasyonun boyutunu gösteren başlıklardan biri oldu. Yedekler arasında ayrıca Marco Asensio, Levent Mercan ve Nelson Semedo da yer aldı.
KEREM 2 GOLLE YILDIZLAŞTI
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu performansıyla ön plana çıktı.
İngiltere'de iki gol bulan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa arenasında kariyerinde bir sezonda en fazla gol attığı dönemini yaşadı.
Nice maçında iki, Stuttgart ve Bran karşılaşmalarında birer gol atan Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest'a iki golü sonrasında bu sezon Avrupa'da 6. golüne ulaştı.
FENERBAHÇE TARİHİNDE
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.
6 gol - Kerem Aktürkoğlu (2025/26)
6 gol - İrfan Can Kahveci (2023/24)
6 gol - Tuncay Şanlı (2006/07)