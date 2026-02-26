Alperen Duymaz’ın öğretmen eşiyle ezber bozan aşk hikayesi: Lise sıralarında başlayan bir kader!
Birçok yapımda izlediğimiz ünlü oyuncu Alperen Duymaz, kariyerindeki zirve tırmanışını sürdürürken, özel hayatındaki mütevazı ve derin bağlılığıyla da dikkat çekiyor. Magazin dünyasının hızla değişen gündemine inat, 2020 yılında hayatını birleştirdiği öğretmen eşi Kübra Kelkit ile sarsılmaz bir bağ kuran Duymaz, aşkını "Çocukluğum" kelimesiyle tarif ediyor. İşte ünlü oyuncunun babalık heyecanıyla taçlanan, sadakat ve huzur dolu yuvasının perde arkası...
Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit'in hikayesi, aslında pek çok kişinin hayalini kurduğu o saf ve duru başlangıca sahip; şöhretin çok uzağında, lise sıralarında filizlendi. Pek çok gencin hayaller kurduğu o dönemde başlayan bu aşk, araya giren yıllara ve mesafelere rağmen sönmedi.
Duymaz, yıllar önce verdiği bir röportajda eşine olan derin aidiyet duygusunu anlatırken, aslında her şeyin bir gün olması gerektiği gibi sonuçlanacağını bildiklerini vurguladı.
Eşi Kübra Kelkit ile tanıştıklarında lise son sınıfta olduklarını ifade eden Alperen Duymaz, o saf günleri ve eşinin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:
"Araya zaman girmek durumunda kaldı. Ama bir gün beraber olacağımızı biliyorduk. Benim çocukluğum Kübra. Geç tanıştım ve çocukluğa dair bütün yaşları yeniden yaşamaya başladım"
EVLİLİK VE BABALIK: HAYATIN MERKEZİ AİLE
2020'de resmiyete dökülen bu büyük aşk, 2024 yılında aileye katılan Gün Han Duymaz ile yepyeni bir boyuta taşındı. Babalık duygusunun kendisini nasıl dönüştürdüğünü samimiyetle dile getiren ünlü oyuncu, bu süreçte asıl yükün eşinde olduğunu belirterek ona olan saygısını bir kez daha kanıtladı.
Hayatının merkezine eşini ve oğlunu koyan Duymaz, kurdukları yuvayı dünyanın en özel yeri olarak tanımlıyor.
Ünlü oyuncu, babalık sonrası değişen dünyasını ve ailesine olan düşkünlüğünü de bir röportajında şu sözlerle dile getirdi:
"Oğlumun doğumundan sonra uykusuzluk dışında değişen pek bir şey olmadı. Ama Kübra'nın uykusuzluğunu düşünecek olursam benimki devede kulak kalır. Hissini tarif etmem pek mümkün değil. Annesi ve Gün benim için müstesna. Hayatımın kendisi onlar"
POPÜLERLİĞE DEĞİL, HUZURA İMZA ATTILAR
Magazin dünyasında ilişkilerin tüketim hızı her geçen gün artarken, Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit çifti eski usul aşkın en güzel temsilcileri olarak öne çıkıyor. Duymaz, şöhretin zirvesindeyken kalbinin kapılarını lise yıllarındaki o saf sevgiye, yani Kübra'ya ardına kadar açtı.
2020 yılında hayatlarını birleştirdiklerinde, pek çok kişi bu aşkın nasıl bu kadar korunaklı kalabildiğini merak etmişti. Yanıt aslında basitti; onlar popülerliğe değil, birbirlerinin huzuruna imza atmışlardı.
Özellikle sosyal medyanın gürültüsünden uzak kalma tercihleri, bu evliliği magazin klişelerinden kurtarıp gerçek bir hayat hikayesine dönüştürdü.
AZ AMA ÖZ PAYLAŞIMLAR
Alperen Duymaz, özel hayatını bir tüketim malzemesi haline getirmeyerek magazin dünyasında nadir görülen bir duruş sergiliyor. Eşiyle her gün fotoğraf paylaşmak yerine, sadece en özel anlarda, kısa ama kalbe dokunan notlarla sessizliğini bozuyor. İkilinin yarattığı örnek çift algısı, gösterişten uzak gerçek bir bağın kanıtı olarak dijital dünyada yankı buluyor.
GÜN HAN İLE TAMAMLANAN TABLO
Duymaz, aynı hassasiyeti oğlu Gün Han Duymaz için de gösteriyor. Ünlü oyuncu gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla çok sık paylaşım yapmamakla birlikte Gün'ün yüzünü göstermekten de kaçınıyor.