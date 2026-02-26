Alperen Duymaz’ın öğretmen eşiyle ezber bozan aşk hikayesi: Lise sıralarında başlayan bir kader!

Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit'in hikayesi, aslında pek çok kişinin hayalini kurduğu o saf ve duru başlangıca sahip; şöhretin çok uzağında, lise sıralarında filizlendi. Pek çok gencin hayaller kurduğu o dönemde başlayan bu aşk, araya giren yıllara ve mesafelere rağmen sönmedi.

Duymaz, yıllar önce verdiği bir röportajda eşine olan derin aidiyet duygusunu anlatırken, aslında her şeyin bir gün olması gerektiği gibi sonuçlanacağını bildiklerini vurguladı.

Eşi Kübra Kelkit ile tanıştıklarında lise son sınıfta olduklarını ifade eden Alperen Duymaz, o saf günleri ve eşinin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

"Araya zaman girmek durumunda kaldı. Ama bir gün beraber olacağımızı biliyorduk. Benim çocukluğum Kübra. Geç tanıştım ve çocukluğa dair bütün yaşları yeniden yaşamaya başladım"