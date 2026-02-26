Epstein skandalı Davos’u vurdu: Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende istifa etti
ABD’li sapkın milyarder Jeffrey Epstein skandalına ilişkin ortaya çıkan yeni belgelerin ardından Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende istifa etti. Epstein ile geçmişteki temasları nedeniyle başlatılan bağımsız soruşturma sonrası gelen istifa, Davos merkezli forumun tarafsızlığı ve küresel elit ağlarıyla ilişkilerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, Jeffrey Epstein ile temasları hakkında başlatılan bağımsız soruşturmanın ardından görevinden istifa etti.
- Soruşturma, Brende'nin Epstein ile üç kez iş yemeğinde buluştuğunu ve e-posta yoluyla iletişim kurduğunu ortaya koydu.
- Yayımlanan belgeler, Epstein'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atfedilen soruları bir e-postayla Brende'ye ilettiğini gösterdi.
- WEF Mütevelli Heyeti, Brende'nin yerine geçici başkan olarak Alois Zwinggi'nin atandığını duyurdu.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein skandalına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, Epstein ile geçmişteki temaslarına yönelik başlatılan bağımsız soruşturmanın ardından görevinden istifa etti.
2017 yılından bu yana forumun başkanlığını yürüten Norveçli siyasetçinin istifası, Epstein dosyasında ortaya çıkan yeni belgelerin ardından geldi.
EPSTEİN İLE TEMASLAR SORUŞTURMA BAŞLATTI
ABD Adalet Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre Brende'nin Epstein ile üç ayrı iş yemeğinde bir araya geldiği ve taraflar arasında e-posta yazışmaları bulunduğu ortaya çıktı.
Söz konusu temasların kamuoyuna yansımasının ardından Dünya Ekonomik Forumu yönetimi hakkında bağımsız inceleme süreci başlatmıştı.
MACRON'A ATFEDİLEN MESAJ DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında yayımlanan belgelerde en dikkat çeken unsur ise Epstein'in 17 Eylül 2018 tarihinde Brende'ye gönderdiği "gizli" ibareli e-posta oldu.
Belgelerde, Epstein'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atfedilen küresel yönetişim ve sosyo-ekonomik reformlara ilişkin soruları doğrudan WEF Başkanı'na ilettiği görüldü.
Epstein'in mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Macron'dan: Bu zorlukların daha iyi üstesinden gelmek için yönetişimin, uluslararası kurumların, taahhütlerin ve kamu ile özel paydaşlar arasındaki ilişkilerin biçimini ve sosyo-ekonomik araçları yeniden düşünmemiz, inşa etmemiz ve icat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Daha ilerlemeci bir geleceği teşvik için hangi sosyo-ekonomik yenilikleri desteklersiniz?"
WEF'TE GEÇİCİ YÖNETİM DÖNEMİ
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Mütevelli Heyeti Eş Başkanları Andre Hoffmann ve Larry Fink tarafından yapılan açıklamada, Alois Zwinggi'nin geçici başkan olarak görevi devralacağı bildirildi.
Açıklamada, "Yönetim Kurulu, kalıcı bir halefin belirlenmesi için uygun bir süreci yönlendirme planı da dahil olmak üzere liderlik geçişini denetleyecek" ifadeleri kullanıldı.
BRENDE: GÖREVİMDEN İSTİFA ETMEYE KARAR VERDİM
Dünya Ekonomik Forumu, Şubat ayı başında Brende hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Brende ise daha önce yaptığı açıklamada Epstein'ın suç geçmişinden haberdar olmadığını savunmuştu.
Perşembe günü yaptığı istifa açıklamasında Epstein'in adını anmayan Brende şu ifadeleri kullandı:
"Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Dünya Ekonomik Forumu Başkanlığı ve CEO'luğu görevimden istifa etmeye karar verdim"
Brende, yaklaşık 8,5 yıllık görev süresinin verimli geçtiğini belirterek forumun geleceğe odaklanması gerektiğini ifade etti.
DAVOS'UN GÖLGESİNDE YENİ TARTIŞMA
Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu'nun en üst düzey yöneticisinin Epstein dosyasında yer alması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Gelişme, forumun tarafsızlığı ve küresel elit ağlarıyla ilişkilerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.