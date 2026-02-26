Epstein skandalı Davos’u vurdu: Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende istifa etti

Soruşturma, Brende'nin Epstein ile üç kez iş yemeğinde buluştuğunu ve e-posta yoluyla iletişim kurduğunu ortaya koydu.

MACRON'A ATFEDİLEN MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında yayımlanan belgelerde en dikkat çeken unsur ise Epstein'in 17 Eylül 2018 tarihinde Brende'ye gönderdiği "gizli" ibareli e-posta oldu.

Belgelerde, Epstein'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atfedilen küresel yönetişim ve sosyo-ekonomik reformlara ilişkin soruları doğrudan WEF Başkanı'na ilettiği görüldü.

Epstein'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Macron'dan: Bu zorlukların daha iyi üstesinden gelmek için yönetişimin, uluslararası kurumların, taahhütlerin ve kamu ile özel paydaşlar arasındaki ilişkilerin biçimini ve sosyo-ekonomik araçları yeniden düşünmemiz, inşa etmemiz ve icat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Daha ilerlemeci bir geleceği teşvik için hangi sosyo-ekonomik yenilikleri desteklersiniz?"