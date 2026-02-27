Pakistan-Afganistan arasındaki çatışma şiddetlendi: Can kaybı 60'a yükseldi

AFGANİSTAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.

Şu ana kadar Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini aktaran Mücahid, operasyonlar sırasında Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü, bazılarının da ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

PAKİSTAN: SINIR HATTINDA AÇILAN ATEŞE KARŞILIK VERİLDİ

Pakistan Enformasyon Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'ın, sınır hattında bulunan birçok noktaya ateş açtığı aktarıldı.

Açılan ateşe Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Afganistan tarafında can kaybı olduğu ve askeri teçhizatın imha edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğü ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı ​​​​​​​Attaullah Tarar da X hesabındaki paylaşımda, Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtti.

Pakistan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda Afgan tarafında 36 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını öne süren Tarar, çatışmalar sırasında Pakistan ordusundan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin yaralandığını kaydetti.

Tarar, Afganistan yönetimi ile bazı Hint sosyal medya hesapları tarafından "asılsız propaganda" yapıldığını savundu.