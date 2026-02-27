Pakistan-Afganistan arasındaki çatışma şiddetlendi: Can kaybı 60'a yükseldi
Pakistan-Afganistan sınırında yaşanan çatışmalarda yaşanan can kaybı 2'si Pakistan askeri olmak üzere 60'a yükselirken Pakistanlı güvenlik kaynakları, Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehirlerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Öte yandan Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.
Pakistan-Afganistan arasındaki sınır çatışmalarında tansiyon yükselmeye devam ediyor.Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi
CAN KAYBI 60'A YÜKSELDİ
Çatışmalarda can kaybı 2'si Pakistan askeri olmak üzere 60'a yükseldi.
AFGANİSTAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.
Şu ana kadar Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini aktaran Mücahid, operasyonlar sırasında Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü, bazılarının da ele geçirildiğini iddia etti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.
PAKİSTAN: SINIR HATTINDA AÇILAN ATEŞE KARŞILIK VERİLDİ
Pakistan Enformasyon Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'ın, sınır hattında bulunan birçok noktaya ateş açtığı aktarıldı.
Açılan ateşe Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Afganistan tarafında can kaybı olduğu ve askeri teçhizatın imha edildiği ileri sürüldü.
Açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğü ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da X hesabındaki paylaşımda, Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtti.
Pakistan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda Afgan tarafında 36 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını öne süren Tarar, çatışmalar sırasında Pakistan ordusundan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin yaralandığını kaydetti.
Tarar, Afganistan yönetimi ile bazı Hint sosyal medya hesapları tarafından "asılsız propaganda" yapıldığını savundu.
PAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARINDAN HAVA SALDIRISI
Pakistanlı güvenlik kaynakları, gece saatlerinde şiddetlenen çatışmalar sırasında havalanan Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehrine hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılar kapsamında ayrıca Nangarhar vilayetinde bir mühimmat deposunun imha edildiği aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kurram bölgesinde Afganistan'ın Taliban yönetimine ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi.
"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN AFGAN GÜÇLERİNİN SAYISI 58'E ULAŞTI"
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, son gelişmelerle birlikte Pakistan ordusunun Afganistan'ın saldırılarına verdiği karşılık sonucunda etkisiz hale getirilen Afganistan güvenlik güçlerinin sayısının 58'e ulaştığını, 102 Afgan güvenlik görevlisinin ise yaralandığını açıkladı. Pakistan'dan daha önce yapılan bir açıklamada, 2 Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Tarar, daha önceki açıklamasında Afganistan'ın sınır hattı boyunca gerçekleştirdiği saldırıların "nedensiz" olduğunun altını çizerken, Afgan askeri unsurlarına yönelik özel bir operasyon başlatıldığını kaydetmişti.
AFGANİSTAN GENİŞ ÇAPLI TAARRUZ OPERASYONLARI BAŞLATMIŞTI
Geçtiğimiz saatlerde Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki hava saldırılarına karşılık Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını açıklamıştı. Mücahid, çeşitli bölgelerde Pakistan ordusuna ait mevzilerin ele geçirildiğini söylemişti.
PAKİSTAN, DEAŞ VE TTP HEDEFLERİNİ VURMUŞTU
Sınırda yaşanan son çatışmalar, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan'a yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktarmıştı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü" demişti.
Afgan yetkililer ise söz konusu saldırıda sivil kayıplar olduğunu iddia ederek saldırıya misilleme gerçekleştirileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu.