Derbi sonrası Sergen Yalçın konuştu! "Hak ettik kazandık"

BeşiktaşTeknik Direktörü Sergen Yalçın derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son haftalarda takımımız fiziksel olarak gelişim gösterdi, oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki" dedi. Yalçın, "Hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Rakibin ki penaltı tamam ama bize yok. Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes" ifadelerini kullandı.

