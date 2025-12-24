Derbi sonrası Sergen Yalçın konuştu! "Hak ettik kazandık"

PODCAST CANLI YAYIN
Sergen Yalçın, “Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Bu maçla son haftalardaki şanslığımızı da kırdık” dedi.

BeşiktaşTeknik Direktörü Sergen Yalçın derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son haftalarda takımımız fiziksel olarak gelişim gösterdi, oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki" dedi. Yalçın, "Hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Rakibin ki penaltı tamam ama bize yok. Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes" ifadelerini kullandı.

