Fenerbahçe Mali'li yıldızın 11’de başladığı maçlarda rakiplerine acımıyor

Fenerbahçe, Malili yıldızın ilk 11’de sahaya çıktığı 12 maçın 10’unu kazandı... Fenerbahçe, onun 11’de olmadığı maçlarda ise sadece 2 galibiyet aldı. Nene, Afrika Kupası için dün yola çıktı

Giriş Tarihi :14 Aralık 2025
Fenerbahçe'nin yıldızı Nene, Sarı-Lacivertli forma altında ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çekiyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Fenerbahçe ile şu ana dek 12 kez ilk 11'de maça çıktı. Kanarya bu maçlarda 10 galibiyet alırken 1 kez kaybetti. 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Sarı Kanarya, Nene'nin ilk 11 başladığı maçlarda Dinamo Zagreb'e yenilirken Galatasaray ile de berabere kaldı.

SADECE 2 GALİBİYET
Fenerbahçe, Nene'nin ilk 11'de başlamadığı maçlarda ise 7 beraberlik alırken sadece 2 kez kazanabildi. Bu arada Youssef En-Nesyri ve Nene, dün yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı. Bu iki isim Konyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Fenerbahçe, Afrika Kupası boyunca Nene'den faydalanamayacak. Malili yıldız, bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

ASENSİO MÜJDESİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklıydı. Fenerbahçe'nin Brann ile oynadığı maç öncesi ağrıları bulunduğu için karşılaşmanın kadrosundan çıkarılan İspanyol yıldız Marco Asensio, takımla çalışmalara başladı. İspanyol yıldızın Konyaspor maçında formasına kavuşması bekleniyor.


FENERBAHÇE'YE DEV GELİR

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. Haftasında Norveç temsilcisi Brann'ı deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe, UEFA'dan elde ettiği gelirle de dikkat çekiyor. 6 hafta sonunda 11 puanla 12. sıraya yükselen ve 8. sırayla farkı 2 puana indiren Fenerbahçe, bu sezon hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu. Buna göre Fenerbahçe'nin bu sezonki UEFA geliri 18.55 milyon Euro'yu buldu.

