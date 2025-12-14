KAMUYA 3 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak." yanıtını verdi.

Doğum izni ve babalık izni artıyor (AA) DOĞUM İZNİ VE BABALIK İZNİ ARTIYOR Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu. "2026'IN BAŞINDA..."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağı müjdesini verdi (AA)

A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı:



Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bütçe görüşmeleri öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, basın mensupları tarafından sorular yöneltildi. Geçtiğimiz bütçe görüşmelerinde müjdeler verdiği ifade edildi. Bu bütçe görüşmesinde de herhangi bir müjdenin olup olmayacağı soruldu aslında ve buna karşılık olarak da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 3 bin yeni personel alımı müjdesini verdi.

Bakan Göktaş, doğum ve babalık iznine ilişkin düzenleme olacağını ifade etti ve izinler 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Yeni düzenlemenin 2026'nın başında yapılması planlanıyor dedi. Bu babalık iznine ilişkin istişarelerinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildiğini ifade etti..