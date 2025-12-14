MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda







SÜREÇTE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ



Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti'nden Parvin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'u kabul etti. Görüşme sonrası Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini söyleyip "Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



''Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz''





Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" dedi. MHP- İmralı Heyeti görüşmesinde TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor süreci de masaya yatırıldı.