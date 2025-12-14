MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Terörsüz Türkiye Komisyonu "süreç" raporu hazırlıyor. Bahçeli - İmralı Heyeti'nin görüşmesinden "süreçte ikinci aşamaya geçildi" mesajı çıkarken MHP'nin 3 aşamalı planı belli oldu. Meclis'e sunulan 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunda terörün tasfiyesi için silah bırakma, adli teslim ve rehabilitasyon önerildi. Sadece PKK değil, YPG-PYD vb. tüm bileşenlerinin de sürece katılımının şart olduğu vurgulandı. Etkin pişmanlık hükümlerine yer verildi. Yasal düzenlemeler için önce örgüt bileşenlerinin sahada attığı adımlara bakılacak. Silahların tam olarak teslim ve imha edilmesi gerekiyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde mutlak hedefe emin adımlarla ilerleniyor.
TBMM çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı raporun eli kulağında.
''Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz''
SÜREÇTE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ
Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti'nden Parvin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'u kabul etti. Görüşme sonrası Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini söyleyip "Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" dedi. MHP- İmralı Heyeti görüşmesinde TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor süreci de masaya yatırıldı.
MHP, 'Terörsüz Türkiye' raporunu Meclis'e sundu
Öte yandan MHP, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi için hazırlanan tarihi rapor sürecine 120 sayfalık kapsamlı çalışmasını sundu.
ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.
RAPORUN DETAYLARI VE MHP'NİN 3 AŞAMALI PLANI
MHP'nin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporun detayları belli oldu.
120 sayfalık raporda, terör örgütünün tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için 3 aşamalı özel bir düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.
SİLAHLAR BIRAKILACAK, TESLİM OLUNACAK, REHABİLİTE EDİLECEK...
3 aşamayı ise "Silahların tam olarak bırakılması, örgüt mensuplarının resmi işlem sebebiyle adli mercilere teslim olması ve rehabilitasyon süreci" oluşturdu.
SADECE PKK DEĞİL... ÖRGÜTÜN TÜM BİLEŞENLERİNİN KATILIMI ŞART
Raporda, örgütün sadece Türkiye'de bulunan mensuplarından değil yurt dışında ve kontrolünde bulunan diğer örgütsel yapılara mensup kişilerin de bu sürece tam olarak katılmalarının şart olduğu vurgulandı.
Raporda "Güvenlik güçlerine teslim olup 'örgütten ayrılıyorum' diyen ve hiçbir suç eylemine iştirak etmemiş örgüt mensupları cezasızlıkla karşılanır" denildi.
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESİ
Etkin pişmanlıktan yararlanan kişinin, toplumla uyum sorunları yaşanmaması için, 1 yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulacağı ve gerekirse bu sürenin 3 yıla kadar uzatılabileceğinin de kanunda belirtildiği yazılan raporda, "Yani, teslim olan örgüt mensubu serbest bırakılsa bile (ilk yıl -en fazla 3 yıla kadar) denetim altında tutulur" denildi.
ÖNCE SİLAHLAR KESİN SURETTE YOK OLACAK SONRA YASAL DÜZENLEME OLACAK
Raporda, yasal düzenlemeler için de "Sahadaki durumun (silahların tam olarak teslim ve imha edilmesi) devletin emniyet güçleri tarafından tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen teslim olan örgüt elemanı sayısı dikkate alınarak örgütün fiili varlığının sona erdiğinin ilan edilmesi gerekir" denildi.