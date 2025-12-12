Levent Mercan'ın hedefi milli takım!





LEVENT ADIM ADIM MİLLİ TAKIMA



Özellikle antrenmanlardaki özverili çalışmasıyla Domenico Tedesco'nun planındaki önemli isimlerden biri olan Levent Mercan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yakın takibinde bulunuyor. Daha önce milli takım kadrosuna seçilmeyen Levent Mercan'ın milli davet alması bekleniyor. Öte yandan Levent, Almanya'nın U19 ve U20 takımlarında görev yapmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN