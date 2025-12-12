PODCAST CANLI YAYIN

Levent Mercan'ın hedefi milli takım!

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol beki Levent Mercan, bu sezon sergilediği performansla beğeni toplarken, milli takım kadrosunda yer almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle düzenli olarak forma giymeye başlayan Levent Mercan, takımına önemli katkı sağlıyor. Tedesco'nun değişilmez isimlerinden olan Levent, önemli anlarda sahneye çıktı.

LEVENT'TEN 3 ASİST

Son olarak Brann deplasmanında Talisca'ya asist yapan Levent, bu sezonki 10'uncu maçında asist sayısını 3'e çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında da asist katkısı sağlamıştı.



LEVENT ADIM ADIM MİLLİ TAKIMA

Özellikle antrenmanlardaki özverili çalışmasıyla Domenico Tedesco'nun planındaki önemli isimlerden biri olan Levent Mercan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yakın takibinde bulunuyor. Daha önce milli takım kadrosuna seçilmeyen Levent Mercan'ın milli davet alması bekleniyor. Öte yandan Levent, Almanya'nın U19 ve U20 takımlarında görev yapmıştı.

